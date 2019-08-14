12 хитростей по уходу за собой, которые оценят даже ленивые девушки

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В погоне за красотой девушки зачастую готовы выложить уйму денег и потратить бесчисленное количество часов. Однако мало кто знает, что сохранить молодость и безупречно выглядеть можно даже без некоторых профессиональных инструментов и средств. Главное — знать кое-какие проверенные, рабочие секреты.

Мы в AdMe.ru любим нестандартные, но простые в исполнении решения. И всегда рады, когда найденные нами рекомендации облегчают жизнь и вам, поэтому с любовью подготовили новую порцию лайфхаков по уходу за внешностью, предназначенных девушкам.

12. Огуречные примочки от темных кругов под глазами

Вы наверняка уже слышали о пользе протирания лица льдом. Однако такое воздействие на нежную кожу лица может быть слишком агрессивным. Этому методу есть более щадящая и полезная замена, для которой вам понадобится всего лишь обычный огурец. Овощ нужно очистить и нарезать на кусочки, затем закинуть в блендер, добавить ложку воды и хорошенько взбить. Получившуюся смесь вылейте в форму для льда и отправьте в морозильную камеру примерно на 4–5 часов. Впоследствии нужно взять замороженный кубик и помассировать им лицо, особенно область под глазами, если вам нужно избавиться от темных кругов и припухлости. Инструкцию можно посмотреть на видео по ссылке.

11. Медово-кокосовая маска для лечения поврежденных волос

Кокосовое масло уже давно доказало свою эффективность в косметологии. Оно применяется в средствах для тела, лица, ногтей, но самый заметный эффект оно оказывает на волосы, причем уже с самых первых процедур. Чтобы сделать волосы более мягкими и гладкими, сделайте маску из кокосового масла и меда. Положите в плошку 4 столовые ложки кокосового масла холодного отжима и нагрейте в микроволновке в течение 20 секунд. Затем добавьте к нему 2 столовые ложки меда и перемешайте до однородного состояния. Нанесите маску на слегка увлажненные волосы и оставьте как минимум на 40 минут, а затем вымойте их с шампунем. Применяйте средство 1 раз в неделю — и сказочные результаты не заставят себя ждать. Подробности здесь.

10. Экстренная маскировка темных кругов при помощи макияжа

Контуринг, возможно, и не для всех, так как требует много времени и особенно практики, но в том, чтобы замаскировать темные круги под глазами, заинтересована каждая недосыпающая девушка. Всем известно, что в этих целях для области под глазами нужно использовать корректор розового оттенка. А если его не оказалось под рукой или нет у вас в принципе? Используйте подходящую помаду! На фото выше — доказательство, что это работает совсем не хуже и вполне сгодится для экстренной ситуации. Если вас все же одолевают сомнения, посмотрите видеоинструкцию по ссылке.

9. Крутая идея для транспортировки бьюти-блендера

Не знаете, как и куда сложить бьюти-блендер, когда собираетесь в поездку, или просто хотите взять с собой, чтобы иметь возможность подправить макияж? Решение найдено: купите подобный аналог киндер-сюрприза с большой пластиковой формой подходящего размера. (И не забудьте проделать пару дырочек сверху в крышке, чтобы спонж не приобрел затхлый запах).

8. Оригинальный способ создания волнистых локонов утюжком

Чтобы сделать волнистые, «пляжные» локоны при помощи утюжка, нужно скрутить волосы в толстые или тонкие пряди (в зависимости от того, какого эффекта вы хотите добиться) и прогреть их. А чтобы они были более ярко выраженными, заплетите обычные косы из 3 прядей, скрутите их и также пройдитесь утюжком. Какой может получиться результат, вы видите на фото. Более подробная инструкция здесь.

7. Домашняя паста для депиляции

Чтобы сделать домашнюю, лишенную агрессивных химических веществ пасту для депиляции, вам понадобятся 1/4 кружки лимонного сока, 1/4 кружки воды, 2 чашки сахара. Ингредиенты нужно смешать в глубокой сковороде и протушить на плите в течение 4–5 минут при высокой температуре. Как только смесь закипит, снимите ее с огня и перелейте в другую миску. Текстура будет напоминать карамелизированный сахар, но не пугайтесь: дайте субстанции остыть и хорошенько перемешайте, пока она не начнет тянуться, как жевательная резинка. Все дальнейшие манипуляции абсолютно такие же, как и при работе с воском. Дополнительная информация тут.

6. Макияж век при помощи пластиковой ложки

Макияж, открывающий взгляд и маскирующий нависшее веко, довольно сложен в исполнении, так как в нем тенями покрывается не только подвижное веко, но и область выше, а с этим легко переборщить. Чтобы орудовать кистью было проще, воспользуйтесь ложкой: она поможет не промахнуться, а ее изгиб подскажет, до каких пор нужно прокрасить веко. Видеоинструкция ждет вас тут.

5. Эффективное удаление черных точек вазелином

К каким только ухищрениям не приходится прибегать, чтобы избавиться от злосчастных черных точек. Но, как оказалось, помочь в этом может даже обычный вазелин. Наносим тонкий слой вазелина на сухую кожу и накрываем сверху пищевой пленкой. Смачиваем теплой водой полотенце, слегка выжимаем и накрываем поверх пленки. Таким образом кожа распарится, а поры откроются, что сделает их очищение гораздо проще. Спустя какое-то время убираем полотенце и пленку, очищаем кожу, умываемся прохладной водой и наносим увлажняющий лосьон. Важно: не используйте этот метод каждый день, так как поры из-за этого могут увеличиться. Подробности по ссылке.

4. Еще один вариант создания локонов без плойки

Чтобы получить уже не волны, а настоящие кудри, не имея плойки, но вооружившись утюжком, вам дополнительно понадобится фольга. Отдельные пряди волос нужно накрутить на пальцы (например, на три, чтобы кудри были крупными, или на один, чтобы получились мелкими), аккуратно снять и зафиксировать в таком положении, обмотав кусочком фольги. Оформив таким образом все пряди, каждую из них нужно прогреть от 20 до 40 секунд утюжком, подождать, пока фольга остынет, и убрать ее. Получившуюся прическу сбрызнуть лаком для волос. Пошаговая фотоинструкция здесь.

3. Маска для чистой и шелковистой кожи

Очистить кожу лица от загрязнений, сделать ее гладкой, нежной и шелковистой, успокоить раздраженные участки и провести профилактику против высыпаний поможет полезная маска, которую легко сделать в домашних условиях. Смешайте в посуде по 1 столовой ложке желатина (без запаха), чистого меда и молока. Добавьте в смесь 5–8 капель масла чайного дерева (которое как раз и обладает лечебным и антисептическим эффектом). Хорошенько смешайте и прогрейте субстанцию в микроволновке не более 10 секунд. Потрогайте, чтобы смесь не была слишком горячей (но оставалась теплой), и быстро нанесите на все лицо. Спустя 20-25 минут маска высохнет и стянется, а значит, ее можно будет снимать. Более подробные рекомендации и фото вы можете увидеть тут.

2. Правильный макияж губ без трещин и комков

Чтобы жидкая помада делала губы привлекательнее, а не подчеркивала трещинки, очень важно провести перед ее нанесением некоторые манипуляции. Главное в красоте и молодости губ, как и, собственно, лица, рук и прочего, — это качественное увлажнение. Нанесите на губы бесцветный бальзам, дайте ему немного впитаться, а затем слегка помассируйте губы обычной влажной салфеткой. После снова нанесите бальзам и с помощью спонжа вбивающими движениями покройте губы легким слоем своего тонального средства. Теперь можно смело наносить помаду. Видео можете посмотреть по ссылке.

1. Самодельные патчи из чая маття от припухлости и темных кругов

Японский порошковый зеленый чай маття славится тем, что богат антиоксидантами и танинами, которые уменьшают отечность. Также для этого рецепта нам понадобится немного куркумы, которая обладает осветляющими свойствами. Налейте в небольшую миску воды, добавьте 1 чайную ложку маття и щепотку куркумы. Размешайте, разрежьте пополам ватный диск и хорошо пропитайте половинки в получившемся растворе. Приложите влажные патчи к области под глазами приблизительно на 30 минут. Спустя полчаса снимите их и другим чистым диском уберите с кожи остатки влаги (но не смывайте). Ограничений по использованию этого средства нет. Видеоинструкция здесь.