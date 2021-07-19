11 небанальных советов, которые помогут справиться с жарой, даже если дома нет кондиционера

Жаркое время года может стать настоящим испытанием для тех, кто не успел обзавестись кондиционером. К счастью, существуют способы защититься от палящего солнца и без использования охлаждающих механизмов.

Мы AdMe.ru уже взяли на вооружение 11 хитростей, которые сделают лето в квартире менее жарким. В бонусе вы найдете пару простых лайфхаков, которые облегчат, а однажды могут даже спасти жизнь домашним питомцам.

1. Повесить «холодные» шторы

Комфортный микроклимат в доме влияет и на наше восприятие температуры. В городах с жарким климатом в интерьере лучше всего использовать холодные и светлые оттенки, которые создают иллюзию прохлады в помещении. Конечно, ремонт в жару отважится делать не каждый, в этом случае добиться эффекта прохлады можно, просто повесив шторы синего цвета.

2. Использовать воду для охлаждения помещения

Как бы банально это ни звучало, летом вода — наш лучший друг. Чтобы уберечься от перегрева при отсутствии кондиционера, можно поставить емкость с водой и льдом напротив вентилятора. Так холодные испарения будут распространяться по всему помещению. Если вентилятора поблизости нет, можно установить емкость с водой и льдом на подоконник: горячие потоки воздуха с улицы будут автоматически охлаждаться.

3. Заморозить подушку

Пожалуй, именно в летнее время нам хуже всего удается хорошо выспаться. Чтобы облегчить засыпание в накалившемся за день доме, можно попробовать положить чехол или наволочку от подушки в пакет, а затем дать им как следует охладиться в морозилке.

4. Избегать физических нагрузок

Именно в жаркое время года нам чаще всего хочется взять отпуск и предаться блаженному ничегонеделанию. Впрочем, не стоит винить себя за лень: летом организм и так работает на пределе сил. Исследования показали, что во время особенно невыносимой жары мы тратим большое количество энергии на свое охлаждение и поддержание приемлемой для тела температуры. Так что физические нагрузки лучше поставить на паузу до более прохладного периода.

5. Не пить газировку и забыть про мороженое

Мало кто знает, что мороженое не охлаждает нас, а, наоборот, согревает. Его охлаждающий эффект очень кратковременен и быстро компенсируется теплом, которое выделяется при переваривании организмом калорийной пищи. Аналогичная ситуация происходит при употреблении газированных напитков: в жару они не только не устраняют жажду, но и обезвоживают нас еще сильнее.

6. Положить в постель замороженную бутылку

Облегчить засыпание поможет и обычная бутылка с водой или грелка, которую предварительно необходимо подержать в холодильнике. Охлажденную бутылку нужно положить между простынями прямо перед отходом ко сну. Похожий лайфхак спасет и во время работы: пакетик с замороженным рисом, положенный на затылок, подарит облегчение в самый жаркий и душный день.

7. Спрятать домашний текстиль

В жаркую солнечную погоду лучше убрать подальше тяжелые ткани, декоративные подушки, ковры и пледы. Считается, что темный текстиль, как магнит, притягивает к себе тепло. Для сна стоит приобрести соответствующие аксессуары: пижамы и постельное белье должны быть изготовлены из легких и желательно органических материалов.

8. Находиться в помещении с плотными шторами

Хотя домашний текстиль и стоит заменить более легкими тканями, это правило не распространяется на шторы, которые в жаркое время года должны быть как можно более плотными. В безветренный день лучше держать окна плотно закрытыми, но, если на улице дует хотя бы легкий ветерок, окна и двери дома стоит открыть для циркуляции воздуха.

9. Периодически увлажнять воздух

Хорошо справляются с охлаждением квартиры всевозможные увлажнители, которые очищают воздух благодаря наполненным водой фильтрам. Если спасительного прибора под рукой нет, можно воспользоваться обычным пульверизатором. Мытье пола прохладной водой тоже может помочь, хотя в этом случае главное не переусердствовать — чрезмерная влажность в помещении только усугубит ситуацию.

10. Обзавестись комнатными растениями

Могут помочь понизить температуру в доме и комнатные растения, которые отлично очищают воздух и способствуют его увлажнению. С задачей поддержания прохлады в доме лучше всех справляется фикус Бенджамина, аглаонема и декоративные пальмы.

11. Минимизировать потребление электроэнергии

В жаркую погоду лучше немного сэкономить на электроэнергии: бытовые приборы и электроника способны нагреть и без того раскаленный воздух. Вместо того чтобы париться перед телевизором или компьютером дома, всегда можно сходить в кино — там уж точно прохладно. С приготовлением еды на плите тоже лучше не усердствовать. В жаркие дни рекомендуется употреблять в пищу легкие и охлажденные продукты.

Бонус: 2 простых лайфхака, которые помогут пережить жару вашим питомцам

Если прикрепить к бортику бассейна резиновый коврик или аналогичное приспособление, упавшее в искусственный водоем животное легко сможет из него вылезти.

Чтобы усатым-полосатым было проще перенести жару, можно поставить возле них тазик со льдом. Сотрудники AdMe.ru уже убедились, что так пушистикам действительно становится легче.