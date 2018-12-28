11 ловушек, которые подстерегают нас в любом продуктовом магазине

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На полке в магазине лежат «Деревенское», «Сливочное ГОСТ» и «Крестьянское особое». Вопрос: сколько видов сливочного масла лежит на полке? Правильный ответ: не присмотришься — не узнаешь. Может, 3, а может, и ни одного. Таких приемов на сегодняшний день — десятки.

В преддверии масштабных новогодних закупок AdMe.ru сформулировал 11 причин оставаться настороже при походе в магазин за продуктами.

1. «Правильная» формулировка

«Сметанка» не равна сметане, «Сгущенка» — сгущенному молоку, а «Крестьянское» не обязательно будет сливочным маслом. К соблюдению правил грамматики у закона требований нет, поэтому манипуляции с названиями торговых марок довольно популярны у многих производителей.

2. «Правильный» дизайн упаковки

А вы сразу заметили словосочетание «в составе» на фото выше? Вряд ли использование нечитаемого мелкого белого шрифта на желтом фоне — ошибка дизайнера. Скорее это маркетинговый прием, схожий по принципу работы с мелким шрифтом в договорах. А еще производители часто используют его на упаковках бытовой химии, где к громким заявлениям вроде «легендарное качество» или «выбор женщин» ставят скромные сноски типа «по сравнению с другими продуктами линейки» или «по результатам опроса 30 человек».

3. Не ошибка, а трезвый расчет

Одна-две измененные буквы — и получается не обман, а творческий подход. Оказывается, популярный у изготовителей китайских подделок прием (вспомним хрестоматийный Abibas) взяли на вооружение и некоторые производители продуктов. И если в сметане по закону в составе обязаны быть сливки и закваска, то для «СметаНны» сойдут и растительные масла с эмульгаторами.

4. ГОСТ, да не тот

Может ли быть поддельным сливочное масло, на котором большими буквами указано, что оно изготовлено по ГОСТу? Да: судя по указанному номеру, это стандарт на спреды и смеси топленые, которые вполне допустимо производить из растительных масел. Значок ГОСТ — это не гарант качества, а всего лишь указание, что продукт соответствует набору правил, установленных для конкретной категории.

5. Упаковка не по размеру

Производитель обязан указывать массу нетто основного продукта, однако все ли могут правильно представить по этой сухой цифре объем? Придумано немало работающих способов создать иллюзию того, что мы покупаем много продукта по сравнительно невысокой цене: Упаковка не по размеру: слишком большая коробка или банка.

Массивный пластиковый поддон (часто этим грешат коробки конфет).

Хитрая форма бутылки или флакона, например «бублик» с закрытым этикеткой отверстием по центру.

Вогнутые внутрь боковые части упаковки или ее дно.

6. «Правильная» укладка

Еще один прием, позволяющий продукту выглядеть больше и привлекательнее, чем он есть на самом деле, — особая укладка. Чаще всего встречается в: замороженных полуфабрикатах вроде пиццы или горячих бутербродов: у недобросовестного производителя вся начинка будет сосредоточена у прозрачного окошка на упаковке;

шоколадках с орехами, цукатами и ягодами;

соленой рыбе кусочками и морепродуктах в пластиковой и стеклянной таре.

7. Формальное соблюдение обещаний

Даже если в продукте содержится меньше 1 % пресловутого сока маракуйи, производитель имеет право добавить гордую надпись о его наличии на передней части упаковки. Другие примеры формулировок, вводящих в заблуждение: «100 % мясо с наших ферм»: даже если в продукте менее 10 % мяса, но оно приехало с ферм производителя, эта надпись не врет.

«100 % натуральные специи»: не говорит о составе ровным счетом ничего, а специи и не бывают искусственными.

«100 % натуральный состав»: это вовсе не означает, что он полностью безвредный.

«До 100 % больше \ эффективнее»: 0,01 % тоже входит в категорию «до 100». Общее правило здесь — оборотная сторона упаковки всегда важнее и правдивее лицевой.

8. «Нечестный» литр

Шринкфляция, или даунсайзинг, — так называют небольшое снижение веса или количества товара в стандартной упаковке. Дизайн и цену на товар в таком случае обычно не меняют, и потребитель не замечает изменений. Схожим приемом можно считать игру на стереотипе, что чем больше упаковка, тем дешевле выйдет продукт за килограмм, штуку или литр. Если вы тоже так думаете, попробуйте пройтись в следующий раз по отделам с чаем и кофе, бакалеей или хозтоварами с калькулятором.

9. Имитация, не отличимая от оригинала

Знакомьтесь: крабовые палочки в форме креветок. Внешне они почти идеально копируют оригинал. Конечно, на вакуумной упаковке производитель обязательно укажет мелким шрифтом, что это имитация из сурими. А вот ценник на развесном замороженном морском коктейле, к примеру, может оказаться менее информативным. Только дома вы узнаете, что это не креветки.

10. Несладкая глазурь

Подобные фото — аргумент в пользу покупки если не охлажденных, то хотя бы продуктов сухой (шоковой) заморозки, не создающей толстого слоя ледяной глазури, которую вы купите по стоимости рыбы или мяса. Кстати, по закону масса льда на мороженой рыбе не должна превышать 5 % от массы нетто (на креветках — 6 %), так что подобная ситуация может послужить поводом для жалобы в «Роспотребнадзор».

11. «Локализация»

Защита авторских прав на товарные знаки четко регулируется законодательством, поэтому просто так поставить на товар логотип Mars не получится. С дизайном все гораздо сложнее: если упаковка не скопирована подчистую, процесс доказательства плагиата будет долгим и муторным. Поэтому производители иногда «локализуют» названия и используют похожие цвета и шрифты. О схожести вкуса и состава, конечно же, при этом говорить не приходится.

А с каким видом обмана на полках магазинов сталкивались вы?