10 секретов, которые мастера по ресницам не торопятся выдавать
Услуги лешмейкеров становятся все более популярными, и, погуляв полчаса по торговому центру, можно не встретить ни одной девушки, у которой не было бы наращенных ресниц. Из-за столь высокого спроса и мастеров, оказывающих данную услугу, становится все больше. Однако каждому ли из них стоит доверять?
Многие сотрудницы редакции AdMe.ru тоже периодически наращивают ресницы. Вот только, как оказалось, подход к делу у наших лешмейкеров порой бывает неодинаков, а их советы существенно разнятся. Поэтому мы решили с головой зарыться в блоги профессиональных мастеров и самостоятельно ответить на самые распространенные вопросы.
1. Можно ли красить тушью наращенные ресницы?
Даже после наращивания ресниц иногда хочется дополнительно подчеркнуть глаза и добиться вау-эффекта. По словам специалистов, красить наращенные ресницы можно, но нужно учитывать несколько нюансов:
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Густым наращенным ресницам тушь добавит ощущения искусственности. Накрашенными они могут выглядеть нелепо.
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В обычной туши для ресниц могут содержаться масла, которые вступят в реакцию с клеем и растворят его. В итоге пучки начнут отваливаться. Поэтому нужно либо внимательно изучать состав туши и следить за тем, чтобы в ней не было масел, либо использовать специальную тушь, созданную именно для наращенных ресниц.
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Нельзя выбирать водостойкую тушь, так как при ее снятии могут потребоваться специальные средства, которые также частично смоют и клей.
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Красить ресницы лучше от середины до кончиков, не затрагивая линию крепления.
2. Чем лучше снимать макияж?
Если у вас наращенные ресницы, умываться лучше водой или средствами на водной основе. Возможно, они не так быстро снимают макияж, как пенки и гели, но зато и клей растворить не могут.
3. Можно ли самостоятельно снимать ресницы?
Не каждая девушка записывается к лешмейкеру, чтобы снять наращенные ресницы. К тому же бывают ситуации, когда мастера нет поблизости (к примеру, если вы в отпуске). Снять ресницы самостоятельно можно, только не нужно делать это следующими способами:
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Отрывать пучки ногтями.
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Пытаться растворить клей с помощью масла.
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Подстригать наращенные реснички под длину родных.
Чтобы самостоятельно снять ресницы, приобретите крем, который называется ремувером.
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Нанесите его на зону крепления при помощи силиконового стика или ватной палочки.
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Оставьте на время, указанное в инструкции (обычно это около 4 минут).
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Отделяйте ресницы при помощи пинцета, хватаясь за их кончики.
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Когда ресничек не останется, очистите кожу привычным для вас способом.
4. Нужно ли покупать закрепитель для ресниц?
Мастера довольно часто пытаются продать его клиенткам, уверяя, что это средство в несколько раз увеличит время носки ресниц. Их рвение понятно: они получают проценты с реализации косметических средств. Но давайте разберемся, так ли важен этот самый закрепитель?
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Во-первых, он создан не для того, чтобы продлить время носки, а для того, чтобы ресницы дольше держали свою первоначальную «укладку». Поэтому, если вам обещают, что с помощью закрепителя вы будете годами носить одни и те же ресницы, можете закатывать глаза и удаляться в закат.
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Во-вторых, при частом использовании в домашних условиях закрепитель может стать причиной склеивания ресниц, и в итоге их внешний вид испортится.
Нас привлекли защитные свойства этого средства: теоретически, оно должно беречь ресницы от внешних воздействий. Но, с другой стороны, эффект будет длиться до первого умывания. В общем, только вам решать, сможете ли вы обойтись без этого заветного тюбика.
5. Может ли наращивание навредить зрению?
Это действительно непростой вопрос. Опытные мастера говорят, что такой риск исключен. А вот окулисты утверждают, что регулярно в своей практике сталкиваются с последствиями от наращивания ресниц.
Мы не будем рассматривать случаи, когда процедуру проводит несертифицированный мастер в помещении, которое не отвечает санитарным нормам. Но давайте разберемся, чем мы рискуем, когда идем на наращивание пусть даже в лучший салон.
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Слишком густые и слишком толстые ресницы создают веерообразный эффект. Это увеличивает количество воздуха, обдувающего слизистую, и она может быстро пересыхать. Это может стать причиной дискомфорта.
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Многие клеи содержат формальдегид, который может стать причиной аллергической реакции. Поэтому, отправляясь на наращивание впервые, лучше уточнить состав препаратов, с которыми работает мастер.
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На ресницах живут бактерии Staphylococcus aureus (золотистый стафилококк). Они не опасны лишь до тех пор, пока их количество находится в пределах нормы. Однако наращивание ресниц может стать причиной увеличения популяции бактерий, что в свою очередь приведет к блефариту — группе заболеваний глаз, которые тяжело поддаются лечению.
Если вы никогда ранее не наращивали ресницы или решили сменить мастера, первые пару дней внимательно контролируйте состояние своих глаз и при подозрении на отрицательную реакцию обращайтесь к специалисту.
6. Что должно быть в кабинете лешмейкера?
Мы надеемся, что никто из наших читательниц не станет проводить процедуру в кабинете, в котором по полу катаются клубки пыли, по стенам расползаются грибки и царит бардак в инструментах, однако нужно обратить внимание еще на несколько деталей.
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В кабинете должен быть кондиционер, на котором можно выставить нужную температуру. Это связано с тем, что у каждого клея есть свои температурные условия, при несоблюдении которых он будет схватываться хуже.
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Также в кабинете должен быть увлажнитель. Причина та же: влажность, необходимая для лучшей сцепки клея.
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Стерилизатор. Наращивание должно проводиться только стерильными инструментами, несмотря на то, что теоретически контакт с кровью и слизистой исключен. Но бывает всякое, и безопасность превыше всего.
7. Что может стать причиной плохой носки ресниц?
Иногда клиент сам виноват в том, что его ресницы начали быстро осыпаться.
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Например, он принял ванну в первые часы после наращивания.
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Он не предупредил мастера об аллергии, приеме витаминов или, наоборот, авитаминозе.
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Или он просто привык тереть глаза пальцами.
8. Могут ли ресницы осыпаться по вине мастера?
Лешмейкеры тоже люди, и они могут допускать ошибки. Если ресницы слишком быстро начали осыпаться, то, возможно:
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Ваш мастер использовал некорректно подобранный или просроченный клей.
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Он не обратил внимания на то, что во время процедуры у вас начали слезиться глаза и зона крепления намокла.
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Он выставил неправильную влажность и температуру в помещении.
9. Какие слова мастера должны насторожить?
По словам самих лешмейкеров, иногда мастера стараются скрыть свой непрофессионализм за распространенными «отмазками».
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Нужно насторожиться, если лешмейкер заявляет, что у вас слишком короткие ресницы, поэтому пучки он будет клеить к коже. Это недопустимо.
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Если ресницы кажутся вам несимметричными, а лешмейкер уверяет, что причина в природной асимметрии глаз и лучшего результата на вашем лице добиться невозможно. На самом деле его задача отчасти заключается в том, чтобы ваши веки начали выглядеть максимально симметричными.
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Насторожиться также стоит, если ресницы начали быстро отлетать, а мастер, не разбираясь в ситуации, винит в этом вас. Часто можно услышать обвинение в том, что вы спали лицом в подушку (и его почти невозможно оспорить, ведь нам непросто контролировать себя во сне). На самом деле сложно погрузить лицо в подушку таким образом, чтобы травматично зажать ресницы.
10. Когда выгоднее всего записываться на наращивание?
В салонах, занимающихся наращиванием ресниц, существуют периоды спада и повышения спроса на услуги.
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Период спада обычно протекает с середины осени до середины зимы (особенно в новогодние каникулы). В это время лешмейкеры стараются заманить в свои кресла клиентов приятными скидками и бонусами.
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Период наивысшего спроса наблюдается с мая по сентябрь (особенно в предпраздничные дни) и непосредственно перед Новым годом. В это время цены взлетают до небес, да и записаться на процедуру становится не так-то просто.
А вы наращиваете ресницы? Если да, расскажите, по каким критериям подбирали своего первого мастера и остались ли им довольны.
Фото на превью Depositphotos