10 секретов, которые мастера по ресницам не торопятся выдавать

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Услуги лешмейкеров становятся все более популярными, и, погуляв полчаса по торговому центру, можно не встретить ни одной девушки, у которой не было бы наращенных ресниц. Из-за столь высокого спроса и мастеров, оказывающих данную услугу, становится все больше. Однако каждому ли из них стоит доверять?

Многие сотрудницы редакции AdMe.ru тоже периодически наращивают ресницы. Вот только, как оказалось, подход к делу у наших лешмейкеров порой бывает неодинаков, а их советы существенно разнятся. Поэтому мы решили с головой зарыться в блоги профессиональных мастеров и самостоятельно ответить на самые распространенные вопросы.

1. Можно ли красить тушью наращенные ресницы?

Даже после наращивания ресниц иногда хочется дополнительно подчеркнуть глаза и добиться вау-эффекта. По словам специалистов, красить наращенные ресницы можно, но нужно учитывать несколько нюансов: Густым наращенным ресницам тушь добавит ощущения искусственности. Накрашенными они могут выглядеть нелепо.

В обычной туши для ресниц могут содержаться масла, которые вступят в реакцию с клеем и растворят его. В итоге пучки начнут отваливаться. Поэтому нужно либо внимательно изучать состав туши и следить за тем, чтобы в ней не было масел, либо использовать специальную тушь, созданную именно для наращенных ресниц.

Нельзя выбирать водостойкую тушь, так как при ее снятии могут потребоваться специальные средства, которые также частично смоют и клей.

Красить ресницы лучше от середины до кончиков, не затрагивая линию крепления.

2. Чем лучше снимать макияж?

Если у вас наращенные ресницы, умываться лучше водой или средствами на водной основе. Возможно, они не так быстро снимают макияж, как пенки и гели, но зато и клей растворить не могут.

3. Можно ли самостоятельно снимать ресницы?

Не каждая девушка записывается к лешмейкеру, чтобы снять наращенные ресницы. К тому же бывают ситуации, когда мастера нет поблизости (к примеру, если вы в отпуске). Снять ресницы самостоятельно можно, только не нужно делать это следующими способами: Отрывать пучки ногтями.

Пытаться растворить клей с помощью масла.

Подстригать наращенные реснички под длину родных. Чтобы самостоятельно снять ресницы, приобретите крем, который называется ремувером. Нанесите его на зону крепления при помощи силиконового стика или ватной палочки.

Оставьте на время, указанное в инструкции (обычно это около 4 минут).

Отделяйте ресницы при помощи пинцета, хватаясь за их кончики.

Когда ресничек не останется, очистите кожу привычным для вас способом.

4. Нужно ли покупать закрепитель для ресниц?

Мастера довольно часто пытаются продать его клиенткам, уверяя, что это средство в несколько раз увеличит время носки ресниц. Их рвение понятно: они получают проценты с реализации косметических средств. Но давайте разберемся, так ли важен этот самый закрепитель? Во-первых, он создан не для того, чтобы продлить время носки, а для того, чтобы ресницы дольше держали свою первоначальную «укладку». Поэтому, если вам обещают, что с помощью закрепителя вы будете годами носить одни и те же ресницы, можете закатывать глаза и удаляться в закат.

Во-вторых, при частом использовании в домашних условиях закрепитель может стать причиной склеивания ресниц, и в итоге их внешний вид испортится. Нас привлекли защитные свойства этого средства: теоретически, оно должно беречь ресницы от внешних воздействий. Но, с другой стороны, эффект будет длиться до первого умывания. В общем, только вам решать, сможете ли вы обойтись без этого заветного тюбика.

5. Может ли наращивание навредить зрению?

Это действительно непростой вопрос. Опытные мастера говорят, что такой риск исключен. А вот окулисты утверждают, что регулярно в своей практике сталкиваются с последствиями от наращивания ресниц. Мы не будем рассматривать случаи, когда процедуру проводит несертифицированный мастер в помещении, которое не отвечает санитарным нормам. Но давайте разберемся, чем мы рискуем, когда идем на наращивание пусть даже в лучший салон. Слишком густые и слишком толстые ресницы создают веерообразный эффект. Это увеличивает количество воздуха, обдувающего слизистую, и она может быстро пересыхать. Это может стать причиной дискомфорта. Многие клеи содержат формальдегид, который может стать причиной аллергической реакции. Поэтому, отправляясь на наращивание впервые, лучше уточнить состав препаратов, с которыми работает мастер. На ресницах живут бактерии Staphylococcus aureus (золотистый стафилококк). Они не опасны лишь до тех пор, пока их количество находится в пределах нормы. Однако наращивание ресниц может стать причиной увеличения популяции бактерий, что в свою очередь приведет к блефариту — группе заболеваний глаз, которые тяжело поддаются лечению. Если вы никогда ранее не наращивали ресницы или решили сменить мастера, первые пару дней внимательно контролируйте состояние своих глаз и при подозрении на отрицательную реакцию обращайтесь к специалисту.

6. Что должно быть в кабинете лешмейкера?

Мы надеемся, что никто из наших читательниц не станет проводить процедуру в кабинете, в котором по полу катаются клубки пыли, по стенам расползаются грибки и царит бардак в инструментах, однако нужно обратить внимание еще на несколько деталей. В кабинете должен быть кондиционер, на котором можно выставить нужную температуру. Это связано с тем, что у каждого клея есть свои температурные условия, при несоблюдении которых он будет схватываться хуже.

Также в кабинете должен быть увлажнитель. Причина та же: влажность, необходимая для лучшей сцепки клея.

Стерилизатор. Наращивание должно проводиться только стерильными инструментами, несмотря на то, что теоретически контакт с кровью и слизистой исключен. Но бывает всякое, и безопасность превыше всего.

7. Что может стать причиной плохой носки ресниц?

Иногда клиент сам виноват в том, что его ресницы начали быстро осыпаться. Например, он принял ванну в первые часы после наращивания.

Он не предупредил мастера об аллергии, приеме витаминов или, наоборот, авитаминозе.

Или он просто привык тереть глаза пальцами.

8. Могут ли ресницы осыпаться по вине мастера?

Лешмейкеры тоже люди, и они могут допускать ошибки. Если ресницы слишком быстро начали осыпаться, то, возможно: Ваш мастер использовал некорректно подобранный или просроченный клей.

Он не обратил внимания на то, что во время процедуры у вас начали слезиться глаза и зона крепления намокла.

Он выставил неправильную влажность и температуру в помещении.

9. Какие слова мастера должны насторожить?

По словам самих лешмейкеров, иногда мастера стараются скрыть свой непрофессионализм за распространенными «отмазками». Нужно насторожиться, если лешмейкер заявляет, что у вас слишком короткие ресницы, поэтому пучки он будет клеить к коже. Это недопустимо.

Если ресницы кажутся вам несимметричными, а лешмейкер уверяет, что причина в природной асимметрии глаз и лучшего результата на вашем лице добиться невозможно. На самом деле его задача отчасти заключается в том, чтобы ваши веки начали выглядеть максимально симметричными.

Насторожиться также стоит, если ресницы начали быстро отлетать, а мастер, не разбираясь в ситуации, винит в этом вас. Часто можно услышать обвинение в том, что вы спали лицом в подушку (и его почти невозможно оспорить, ведь нам непросто контролировать себя во сне). На самом деле сложно погрузить лицо в подушку таким образом, чтобы травматично зажать ресницы.

10. Когда выгоднее всего записываться на наращивание?

В салонах, занимающихся наращиванием ресниц, существуют периоды спада и повышения спроса на услуги. Период спада обычно протекает с середины осени до середины зимы (особенно в новогодние каникулы). В это время лешмейкеры стараются заманить в свои кресла клиентов приятными скидками и бонусами.

Период наивысшего спроса наблюдается с мая по сентябрь (особенно в предпраздничные дни) и непосредственно перед Новым годом. В это время цены взлетают до небес, да и записаться на процедуру становится не так-то просто.

А вы наращиваете ресницы? Если да, расскажите, по каким критериям подбирали своего первого мастера и остались ли им довольны.