10+ странных приемов для комфортного сна, которые реально работают

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Согласно статистике, только четверть мирового населения наслаждается полноценным 8-часовым сном, а проявления различных нарушений сна учащаются год от года. Постепенно мы становимся все более напряженными и менее здоровыми. Похоже, пришло время наконец подумать о себе.

AdMe.ru проявляет искреннюю заботу о вашем сне, поэтому подготовил несколько лайфхаков, которые помогут улучшить качество вашей жизни. А в конце статьи можно найти полезный бонус!

1. Спите на левом боку, чтобы улучшить здоровье

Несмотря на видимую симметрию тела, расположение внутренних органов этим же не отличается. Когда мы лежим на левом боку, желудок с находящимся в нем соком расположен ниже пищевода. Таким образом снижается шанс появления изжоги.

2. Выпейте чашку банановой воды, чтобы расслабиться

Бананы, особенно их кожура, богаты магнием и оказывают успокаивающее воздействие. Для приготовления банановой воды вам понадобится 1 банан и фильтрованная вода. 1. Срежьте оба конца банана и поместите его в кипящую воду. Варите 10 минут. 2. Слейте банановую воду в кружку через дуршлаг. 3. Можно добавить в напиток немного корицы. Не спеша выпейте его непосредственно перед сном.

3. Постарайтесь бодрствовать, если у вас бессонница

Звучит парадоксально, но, если верить небольшому исследованию, те, кто при бессоннице лежит в постели и держит глаза открытыми, стараясь не уснуть, в итоге засыпают быстрее, чем те, кто изо всех сил пытался провалиться в сон.

4. Пускайте мыльные пузыри перед сном

Кроме шуток! Профессор неврологии Рэйчел Мари Э. Салас (Rachel Marie E. Salas) рекомендует надувать мыльные пузыри. Это работает как глубокое дыхательное упражнение. Такая практика поможет успокоить ваше тело и разум. Кроме того, во время этого занятия вы можете отвлечься от мыслей, которые вас беспокоят.

5. Избавьтесь от часов в комнате

Часы — это самый настоящий стрессовый фактор. Не стоит смотреть на время, находясь в постели. Не проверяйте свой телефон перед сном, если хотите обезопасить себя от пробуждений посреди ночи. Лучше положите его под кровать или в ящик.

6. Встаньте и займите себя чем-нибудь, если не можете уснуть

Если ночью вам не удается уснуть дольше 20 минут, просто встаньте с постели! Возьмитесь за какое-нибудь простое расслабляющее занятие, например соберите пазл или порисуйте. Такой совет дает профессор Ричард Уайзмэн (Richard Wiseman). Суть в том, чтобы ваш мозг перестал ассоциировать бессонницу с кроватью.

7. Зажгите аромасвечу

Сила аромата невероятна, и если неприятный запах провоцирует ощущение дискомфорта и напряженности, то свечи с ароматом лаванды и ромашки способны вводить в гораздо более умиротворяющее состояние. Кроме того, мягкий свет от свечей создаст уютную атмосферу лучше прикроватной лампы. Однако не забудьте погасить свечу перед сном или поместить ее в специальную безопасную емкость.

8. Не пользуйтесь жесткой подушкой, если вы спите на животе

В таком положении можно принести дискомфорт шее или повредить ее, так как жесткая подушка не позволит расположить голову под удобным углом. Лучше подложить мягкую подушку прямо под лоб, а не поворачивать голову набок.

9. Используйте подушку и одеяла, чтобы заполнить пространство между телом и матрасом

Если вы спите на боку и часто просыпаетесь с болью в плечах и бедрах, вам, вероятно, нужен специальный матрас. Лучший матрас для тех, кто спит на боку, обладает мягкой текстурой в области плеч и бедер. Но если вы не можете позволить его себе сейчас, то обязательно заполните пустое пространство между телом и поверхностью постели.

10. Кладите колени на подушку

Если вы спите на спине, подложите подушку под колени. Заполните любые другие промежутки между вашим телом и матрасом дополнительными подушками. Если вы спите на боку, положите небольшую подушку между коленями.

11. Попробуйте «квадратное дыхание» перед сном

Техника дыхания по квадрату или прямоугольнику помогает быстрее заснуть и снизить уровень стресса. 1. Сядьте прямо и медленно выдыхайте через рот. Сосредоточьтесь на этом действии. 2. Медленно вдохните носом, считая про себя до 4. 3. Затем задержите дыхание, также считая до 4. 4. Выдохните через рот с таким же интервалом. 5. Снова задержите дыхание с медленным счетом до 4 и повторите квадрат. Концентрация на дыхании помогает расслабиться и отпустить проблемы.

Бонус: несколько возможных причин болей в спине после сна

Если у вас часто возникают боли в спине после сна, обычно это связывают с: 1. Позой сна. Попробуйте сменить бок или спать на более удобной подушке. 2. Плохим матрасом. Стоит раскошелиться на хороший матрас, чтобы избежать будущих проблем с нарушением сна, болью и усталостью. 3. Беременностью. Подобные проблемы очень типичны для этого периода. Наиболее проблематичным принято считать время между 5-м и 7-м месяцем. 4. Естественным результатом старения и износа тела. В этом случае лучше проконсультироваться с врачом.

Знаете больше хитростей, которые помогут решить проблемы со сном? Ваш совет необходим в комментариях!