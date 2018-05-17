10 советов, которые помогут спрятать под одеждой бока и живот

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Комплекс по поводу выпирающего животика преследует многих девушек и женщин, в то время как мужчины испытавают к нему подчас симпатию и трепет. Проведенный MailOnline эксперимент доказал, что представители сильного пола неравнодушны к небольшому животику у женщины. На их взгляд, это более естественно и соблазнительно, чем накачанный пресс. Если мужское мнение вас не убедило и вы все равно хотите спрятать животик под одеждой, делать это нужно грамотно: в противном случае вы рискуете его визуально увеличить.

AdMe.ru представляет вашему вниманию подборку рекомендаций, которые подскажут, как замаскировать бока и живот под одеждой. Посмотрите, каких ошибок при составлении гардероба следует избегать, чтобы выглядеть более стройной. А в конце статьи вас ожидает бонус-совет.

1. Откажитесь от облегающих вещей в пользу свободного кроя

Однотонная одежда и простая фактура — ваши помощники № 1. Темная палитра во главе с черным цветом действительно стройнит, но это вовсе не повод отказываться от пастельных оттенков. Приглядитесь к бежевым, молочным, фисташковым, кремовым, песочным и бледно-розовым тонам. Но особое внимание обратите на крой вещи.

Тесные утягивающие вещи еще больше подчеркивают полноту и несовершенства фигуры. Лучше сделайте ставку на многослойность без акцента на талию и линию бедер — достаточно подобрать элементы одной цветовой гаммы, которые сочетаются между собой.

2. Обратите внимание на одежду с вертикальными полосами

Вертикальные орнаменты, узоры и полосы сделают вас визуально выше и стройнее. При этом нужно учитывать ширину полос и их частоту. Широкие полосы способны визуально придать фигуре лишний объем, поэтому стоит выбирать вещи с узкими и частыми полосками.

Если вам кажется, что платье в полоску — это перебор, присмотритесь к блузкам или кардиганам подобной расцветки. Беспроигрышные сочетания — классическая черно-белая пара и морская сине-белая гамма.

3. Сделайте акцент на другой части тела

Чтобы отвлечь внимание от животика, подчеркните, например, бюст (только без фанатизма). Простые, но интересные варианты с неглубоким декольте — однотонное черное платье, классические брюки и топ, юбка-карандаш и блузка.

Обладательницам стройных ног советуем сделать их своей фишкой. Речь идет не о дерзком мини, а о юбках и платьях длиной чуть выше колена или до середины икры либо о легинсах.

4. Выбирайте платья длиной чуть ниже колена или макси (в пол)

Что касается платьев, отдавайте предпочтение прямому крою или моделям с запахом. Конкурировать с однотонной расцветкой вполне могут платья с крупными цветами, как на фото.

Перед вами пример того, как обтягивающее платье, перекрученное на боку, подчеркнуло проблемную зону. Попытка спрятать недостатки драпировкой не увенчалась успехом.

Зато отлично скрывают живот трапециевидные платья без приталенных и прилегающих к телу участков, а также фасоны с завышенной талией. Такие модели позволят не зацикливаться на темной цветовой гамме и привнести в свой гардероб смелые оттенки.

5. Остановитесь на однотонных блузках и рубашках

Однотонные блузки и рубашки не только помогут скрасить офисные будни, но и станут отличным вариантом для веселых выходных при правильном комбинировании.

Наиболее эффектно смотрятся модели с V-образным вырезом, приталенные модели с баской, а также кофточки с поясом или завязками на талии. Все они достойно справляются с миссией по маскировке небольшого животика.

6. Отдайте предпочтение свободным топам, футболкам и туникам

Как видите, обтягивающий короткий топ даже в паре с высокими джинсами не спасает ситуацию, а лишь обнажает живот и привлекает внимание к выпирающим бокам.

Свободный верх — вот то, что нужно, если вы стесняетесь животика. Важно не впадать в крайность, покупая вещи на несколько размеров больше. Это распространенная ошибка, которая, напротив, лишь укрупняет фигуру.

Гармонично дополнит образ куртка нараспашку.

7. Учитывайте посадку брюк

Высокая посадка сделает линию от талии к бедрам плавной — бока не будут предательски выпирать.

Классические черные или просто темные брюки из плотного материала могут стать основой вашего гардероба.

8. Забудьте о джинсах с низкой посадкой

Прямые или чуть зауженные джинсы с высокой посадкой сослужат вам добрую службу. Однако стоит с максимальной ответственностью подойти к выбору ремня: слишком массивный ремень с пряжкой может свести на нет все усилия, привлекая к области живота еще большее внимание.

Джинсы можно сочетать с толстовками, футболками и блузками. Однотонные классические джинсы будут смотреться более выигрышно, чем джинсы с потертостями или стразами, но и последние в некоторых образах могут быть вполне уместны.

9. Не отказывайтесь от юбок

Юбка-карандаш длиной ниже колена, плотная ткань, желательно приглушенного темного оттенка, эффектный верх и шпильки — еще один секрет того, как сделать проблемные зоны незаметными.

Альтернатива юбке-карандашу — расклешенная модель. При выборе такого элемента гардероба можно отойти от сдержанной палитры и остановиться на ярких и сочных цветах. Естественно, речь идет о юбке с высокой посадкой.

10. Завершайте образ кардиганом

Кардиган — универсальная вещь, которая будет отлично сочетаться как с брюками и джинсами, так и с юбками и платьями. Он создаст ту самую вертикаль, которая вытянет вашу фигуру.

Трикотажные и вязаные кардиганы лучше носить нараспашку или застегивая на пуговицы, находящиеся на уровне места, где живот максимально выпирает. Нежелательны кардиганы с большими карманами, которые будут придавать ненужный объем.

Бонус

Перед вами наглядный пример того, как компрессионное белье преображает фигуру. Линия трусиков незаметна, видны только плавные изгибы и соблазнительные формы. Для торжественного случая такое белье — настоящая палочка-выручалочка.

А какие секреты маскировки живота и боков предпочитаете вы? Делитесь в комментариях.