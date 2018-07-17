10 продуктов, которые подделывают чаще всего (Предупреждение: некоторые вы покупаете каждый день)

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Подделка продуктов — очень прибыльное дело. Только в США оборот рынка фальсификата превышает $ 650 млрд в год. Так что даже самая привычная еда может оказаться фейком, а внутри упаковки покупателей часто ждет неприятный сюрприз.

При этом в большинстве случаев подделку выявить нетрудно. AdMe.ru составил список продуктов, которые чаще всего оказываются суррогатами.

1. Зеленый горошек

Зеленый горошек не так прост, как кажется, — его тоже подделывают. Фальсифицированный горох — это смесь из соевых бобов, снежного горошка, красителей и метабисульфита натрия. Последний, кстати, запрещен к употреблению во многих странах из-за высокого риска развития онкологических заболеваний и возможного нарушения метаболизма. Как не купить подделку? Покупайте горошек проверенных производителей, которые указывают регион происхождения продукта. Слишком яркий, неестественный цвет говорит о том, что при производстве в горошек добавили краситель.

2. Корица

Наша жизнь никогда не будет прежней: то, что мы считали корицей, на самом деле кассия. Кассия - дешевый аналог знаменитой пряности, продается повсеместно под видом корицы, имеет другой запах, а главное, она опасна для здоровья (ароматические соединения, содержащиеся в кассии, могут вызывать мигрень). Для производства настоящей корицы используется тонкий внутренний слой коры вечнозеленого дерева, которое растет только на Шри-Ланке и в Западной Индии. А кассию добывают из коры деревьев, растущих в Китае, Вьетнаме и Индонезии. Как не купить подделку? Чаще всего на упаковке с "правильной" корицей написано Cinnamomum verum, а кассия маркируется как Cinnamomum aromaticum.

Палочки настоящей корицы очень хрупкие, светлые, а на срезе напоминают свиток папируса из тонких листиков. Кассия - это довольно жесткие трубочки из коры ярко-коричневого цвета.

3. Черника

Некоммерческий центр по правам потребителей в США провел исследование продуктов, производители которых заявили в составе чернику, и пришел к неутешительным выводам. В большинстве из них от черники не было и следа. В роли этой ягоды выступала смесь из крахмала, гидрогенизированного масла, красителей и ароматизаторов. Большое количество подделок объясняется тем, что черника с недавнего времени считается самым настоящим суперфудом и спрос на нее, как никогда, высок. Как не купить подделку? Читайте состав. Присутствие в списке ингредиентов красителя индиготина (Е132) говорит о том, что черники в продукте, скорее всего, нет.

4. Минеральная вода

Минеральная вода — уникальный продукт, в процессе производства и последующего розлива она не подвергается никакой обработке и попадает в бутылку прямо из источника. Благодаря этому сохраняются ее целебные свойства. Но эта уникальность толкает нечистых на руку производителей на подделку. Фальшивая минералка — это смесь водопроводной воды, йода и соли. Ее покупка может грозить проблемами со здоровьем из-за отсутствия контроля качества. Как не купить подделку? На идеальной бутылке минеральной воды указан источник ее происхождения и приведены точные назначения по употреблению и применению (гастрит, болезни почек и т. д.).

Обязательно обратите внимание на то, чтобы этикетка была ровной, шрифт на ней четким, а крышка плотно завинчена.

5. Взбитые сливки

Некоторые производители взбитых сливок настолько суровы, что при производстве этого продукта обходятся совсем без сливок. В 1966 году американский химик Уильям Митчелл изобрел заменитель взбитых сливок, который состоял из кокосового масла, кукурузного сиропа, натурального ароматизатора и загустителей. Впрочем, молоко там тоже есть — правда, совсем немного. У такой разновидности сливок, конечно, есть свои преимущества: они не опадают, выглядят здорово и начинающему кулинару работать с ними легко. Но истинные ценители сразу замечают подмену. Как не купить подделку? На этикетке баллончика со взбитыми сливками первую строку должно занимать слово «сливки», а не «растительные жиры» или «сахар».

Производители поддельных сливок любят лукавить: изображая сливки на упаковке, в названии они скромно указывают «молочный продукт», «взбитый крем». Обращайте внимание на слова — здесь они действительно имеют значение.

6. Морские гребешки

Морской гребешок — это двустворчатый моллюск и ужасно дорогой деликатес, но мало кто знает, как он выглядит. Тут гурманов и подстерегают нечестные продавцы, которые выдают за гребешки рыбный фарш, мясо ската, морского конька и даже акулы. Иногда под видом морского гребешка в ресторанах подают ледяной гриб в составе салатов. Как не купить подделку? На 100 % подлинный морской гребешок — только в раковине. Заменить и подделать его невозможно.

Замороженные гребешки должны быть светло-розового или бежевого цвета.

7. Икра

Икра - настоящий "чемпион" по подделкам. Нечестные производители подделывают самые разные виды икры, например икру летучей рыбы (тобико) заменяют икрой мойвы, а предварительно покрашенная икра щуки часто выдается за самую дорогостоящую - черную. Причем специалисты отмечают, что на вкус отличить поддельную икру непросто. Третья часть всей икры, продающейся в Европе, ненастоящая. Особняком стоит красная икра - ее подделывают чаще всего. Фальсифицированная красная икра - это смесь желатина, рыбного бульона, растительного масла и красителя. На прилавках магазинов можно встретить суррогатную красную икру, которую делают из водорослей, правда, ее стоимость настолько невелика, что перепутать такую икру с настоящей очень трудно. Как не купить подделку? Настоящая черная икра неидельна: все икринки в ней разного размера.

Икра летучей рыбы, тобико, немного крупнее икры мойвы.

Если красная икра липнет к зубам, плохо лопается и имеет резкий рыбный запах - увы, это подделка.

8. Клей для мяса

Большинство производителей не любит расставаться с отходами производства — ведь чем больше отходов, тем больше убытков. Поэтому химики изобрели чудесную штуку, которая называется трансглутаминаза — проще говоря, клей для мяса. С помощью ловкости и трансглутаминазы сотня разрозненных мясных обрезков превращается во вполне симпатичный кусок или стейк. Однако применение трансглутаминазы совсем не безобидно. Несмотря на то что это вполне органический компонент (вырабатывается в организме человека и животных), злоупотребление им может привести к аллергии, пищевым расстройствам и целиакии — аутоиммунному заболеванию, при котором нарушается всасывание жиров, витаминов, железа и кальция. Как не купить подделку? Приобретайте фермерские продукты проверенных производителей, воздерживайтесь от употребления полуфабрикатов и переработанных продуктов. Склеенное мясо легко отличить по неестественным линиям соединения кусков.

9. Котлеты для бургеров

В XXI веке котлета для бургера перестала быть просто фаршем, теперь над созданием заменителей мяса трудятся очень крутые компании. Так, в 2016 году компания Impossible Foods представила заменитель говядины на основе генетически модифицированных дрожжей, текстурированной пшеницы и картофельного крахмала. Причем отличить этот фарш от натурального нелегко — а уж в составе бургера и подавно. К тому же часто котлеты для бургеров делают из сои и других бобов так здорово, что потребителю они кажутся лучше настоящих. Как не купить подделку? Ответ очевиден: делать бургеры самостоятельно и избегать фастфуда.

10. Копченые продукты

Натуральное копчение — довольно долгий и трудоемкий процесс, поэтому производители все чаще используют «жидкий дым». Сразу отметим: копченые продукты не полезны для здоровья (неважно, каким способом это копчение проводилось) и употреблять их нужно не чаще пары раз в месяц. Никаких убедительных доказательств вреда от «жидкого дыма» исследователи до сих пор не нашли, но некачественные заменители и передозировка этого продукта при копчении могут привести к отравлению. Как не купить подделку? Копченое мясо или рыба должны быть сухими, не слишком ярко окрашенными. Цвет всей поверхности должен быть ровным, без темных пятен и просветлений.