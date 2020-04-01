10 кулинарных привычек, об опасности которых мы не подозревали

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Домашняя готовка имеет ряд преимуществ. Исследования показывают, что частое употребление домашней еды удовлетворяет все пищевые потребности. Тем не менее очень важно следовать определенным правилам, чтобы ваши блюда были безопасными.

Мы в AdMe.ru решили углубиться в детали и выяснить, какие распространенные ошибки мы совершаем во время готовки.

1. Размораживаем мясо при комнатной температуре

Диапазон температур, которые считаются рискованными для хранения продуктов, колеблется от 5 до 60 °C. При такой температуре вредные пищевые бактерии быстро распространяются. Вот почему необходимо размораживать мясо только в холодильнике или в микроволновке.

2. Промываем сырое мясо

Споласкивание продуктов кажется естественным способом их очищения. Однако это не относится к мясу. Специалисты не рекомендуют промывать сырую птицу, говядину, свинину, баранину или телятину перед приготовлением. Причина заключается в том, что бактерии из мяса могут легко распространяться на другие продукты, поверхности и посуду.

3. Остужаем еду перед тем, как убрать ее в холодильник

Это правило объясняется той же причиной, по которой размораживание мяса в комнате считается плохой идеей: бактерии быстро размножаются при температуре от 5 до 60°C. Вот почему может быть очень опасно оставлять скоропортящиеся продукты вне холодильника более чем на 1–2 часа.

4. Съедаем еду на пробу, чтобы понять, испортилась ли она

Опасные бактерии невозможно распознать ни по внешнему виду, ни по вкусу. Однако даже небольшое их количество может привести к серьезному пищевому отравлению. Чтобы избежать этого, выбрасывайте любые продукты, если у вас есть какие-либо сомнения насчет срока годности.

5. Пробуем сырое тесто

Никогда не стоит употреблять сырые яйца в той или иной форме. Существует высокая вероятность того, что в них содержится сальмонелла, что довольно опасно. Кроме того, не пробуйте сырое тесто, даже не содержащее яиц, так как в муке может находиться кишечная палочка, вызывающая различные инфекции.

6. Оставляем мясо или рыбу мариноваться при комнатной температуре

Еще одна типичная ошибка в приготовлении пищи, которая может привести к пищевому отравлению. Всегда помните о рискованном диапазоне температур, провоцирующем рост бактерий. Не забывайте убирать замаринованное мясо в холодильник.

7. Не прожариваем мясо или рыбу до конца

Пища считается безопасной только при нагревании до определенных температур. Это лучший способ уничтожить все бактерии. Используйте кухонный термометр, чтобы убедиться, что рыба или мясо приготовлены правильно.

8. Не моем руки перед готовкой

Бактерии живут на всех поверхностях, даже на наших руках. Представьте, сколько вещей вы трогаете в течение дня, и когда вы начнете готовить, не вымыв руки, то перенесете все эти бактерии в свою еду. Не забудьте также помыть руки, когда закончите готовить!

9. Покупаем курицу с добавлением рассола или воды

Многие производители мяса птицы вводят в тушки рассол или воду, чтобы увеличить вес своей продукции. Такое мясо небезопасно, поэтому при покупке обратите внимание на дополнительные ингредиенты. Это может также повлиять на вкус вашего блюда.

10. Сильно нагреваем мед

Согласно исследованиям, воздействие высоких температур на мед может привести к ухудшению его качества и увеличению количества некоторых канцерогенных соединений. Так что лучше не добавлять мед в чай или горячую пищу.

А у вас есть собственные способы сделать еду более безопасной и полезной?