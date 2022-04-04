10+ бытовых приемов, которыми пользуются те хозяйки и хозяева, чей дом благоухает, как люкс в гостинице

После генеральной уборки жилище выглядит обновленным. Однако потратив на наведение порядка целый выходной, порой мы не можем отделаться от ощущения, что в квартире не царит идеальная чистота. А все дело в запахах, которые въелись в стены, мебель и бытовые приспособления.

Мы в AdMe.ru выведали ряд несложных приемов, благодаря которым можно обезвредить главные источники зловония в жилище.

Любимая пряность как ароматизатор для обуви

Обувную полку не всегда можно назвать приятно пахнущим местом. Туфли, ботинки и кроссовки нередко начинают источать дурной запах из-за взаимодействия с потом. Но если мы воспользуемся гвоздикой, то избавимся от проблемы. Нужно поместить в каждую туфлю или ботинок небольшие мешочки с этой пряностью, которые можно соорудить из носовых платков. Понадобится несколько часов, чтобы гвоздика впитала лишнюю влагу и отдала свой аромат обуви.

Свечи устранят запахи в ванной

Свечи в ванной комнате способны не только создать уютную атмосферу, но и нейтрализовать неприятные запахи. Причем вовсе не обязательно использовать в этих целях ароматизированные варианты. Едва заметный дым, что исходит от свечи без запаха, также отлично справляется с задачей. Потому во время проведения гигиенических процедур не будет лишним поджечь фитилек, только не стоит забывать его потушить перед уходом из ванной.

Автомобильная «елочка» справится со зловонием урны

Чтобы в туалете благоухало, можно воспользоваться автомобильным подвесным ароматизатором «елочка». На изделии есть нить, с помощью которой его можно прикрепить к урне для туалетной бумаги. Таким же образом можно поступить и с мусорным ведром на кухне, и тогда запах отходов будет успешно замаскирован.

Гель для стирки освежит воздух в туалетной комнате

Верный способ освежить туалетную комнату — изготовить ароматизатор. Помещаем в небольшой стаканчик несколько ватных шариков, заливаем их 2–3 ст. л. геля для стирки и ставим емкость в укромный уголок уборной. Аромат сохранится до 3 дней, после чего самодельный освежитель нужно заменить.

Мешочек с мылом избавит шкаф от затхлого запаха

Причинами затхлого запаха в шкафу являются сырость и отсутствие вентиляции. Потому перед тем, как сложить вещи в гардероб, нужно убедиться, что они полностью просохли. А также есть смысл «поселить» в шкафу самодельный ароматизатор. Для этого мы оборачиваем брусок душистого мыла тканью и помещаем рядом с одеждой. Можно использовать чистый носок в качестве мешочка для мыла. Также не будет лишним заменить пластиковые и проволочные вешалки на деревянные. Можно выбрать изделия из кедра, который способен впитывать лишнюю влагу и придавать вещам приятный аромат.

Корка мандарина освежит микроволновку

Иногда мы открываем дверцу микроволновки, и у нас пропадает всякое желание разогревать там еду. Вместо этого хочется зажать руками нос и отойти на безопасное расстояние, так как внутри печи поселился неприятный запах. Избавиться от проблемы довольно просто. Нужно взять кожуру мандарина и немного прогреть ее на небольшой мощности, чтобы не допустить пригорания. Дурной запах исчезнет. Таким же образом можно заставить благоухать духовой шкаф.

Хлеб и картофель на страже свежего воздуха в холодильнике

Освежитель для холодильника можно сделать своими руками. Для этого мы берем кусочек хлеба, поджариваем его дочерна, после чего измельчаем. Крошки сгоревшего ломтя высыпаем в марлевый мешочек и кладем на полку вместе с продуктами.

Также избавить холодильник от неприятных запахов поможет очищенный и нарезанный клубень картофеля. Действует он как абсорбент. Каждые 2–3 дня этот картофельный «фильтр» нужно менять.

Уксус и яблоко помогут убрать все «ароматы» разделочной доски

Деревянные разделочные доски поглощают запах продуктов, которые мы на них нарезаем. Чтобы изделие не стало источником зловония на кухне, можно воспользоваться уксусом. Доску следует вымыть горячей водой со средством, после чего протереть уксусом и тщательно сполоснуть. Устранить въевшийся запах чеснока поможет яблоко. Для этого нужно натереть плод на терке, распределить по поверхности доски и оставить всего на 10 минут.

Зубная паста и газета против запаха пластиковой посуды

Многие из нас носят на работу или учебу обеды в пластиковом контейнере, который со временем начинает дурно пахнуть. Чтобы избавиться от этой проблемы, следует вооружиться губкой и вымыть изделие с использованием небольшого количества зубной пасты.

Также можно воспользоваться печатными изданиями. В чистый сухой контейнер следует поместить несколько скомканных кусочков газеты, закрыть крышкой и оставить на ночь. Запах исчезнет.

Прогрев губки в микроволновке поможет предотвратить зловоние

Бактерии активно размножаются во влажной среде, а потому губка для мытья посуды — идеальное для них место. Со временем она начинает отвратительно пахнуть, и мы ее выбрасываем. Губка прослужит дольше, если ее дезинфицировать после каждого мытья посуды. Для этого всего лишь нужно прогреть влажное изделие в микроволновой печи в течение 1 минуты. Этот способ устраняет до 99 % бактерий, а значит, губка долго не будет источать неприятный запах.

Импровизированный диффузор против запахов готовки

Запахи приготовленной еды приятны нашему носу, только когда мы голодны. После принятия пищи хочется избавиться от всех кухонных ароматов, с которыми вытяжка справляется ну очень медленно. Решить проблему помогут мультиварка и пищевая сода. Нужно всыпать в чашу устройства несколько столовых ложек соды и залить водой. После чего закрыть мультиварку и включить режим «Подогрев». Выпущенные устройством пары справятся с неприятными запахами.

Лимон и картофель не дадут рыбному запаху распространиться по жилищу

Как бы мы ни любили рыбу, ее запах — это не то, что хочется вдыхать в течение длительного времени. К сожалению, приготовление этого продукта чревато распространением нежелательного аромата по кухне или даже по всей квартире. Чтобы значительно минимизировать запахи, перед приготовлением стоит натереть рыбу лимонным соком. А если предстоит пожарить ее на сковороде, то рекомендуется сделать это с несколькими ломтями картофеля. Этот клубнеплод способен впитать в себя часть запахов.