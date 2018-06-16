В хорошем настроении природа не жалеет ярких красок. Так на свет появились эти чудесные создания

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Яркая расцветка, которой природа наделила многие свои создания, на самом деле выполняет важные функции, помогающие выживать. Например, благодаря своему уникальному внешнему виду орхидейный богомол действительно напоминает экзотический цветок и таким образом привлекает к себе незадачливых насекомых. И все же, отметая эти важные параметры, ничто не мешает нам просто наслаждаться необыкновенным радужным окрасом этих существ и вновь поражаться многообразию красоты нашего мира.