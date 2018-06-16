В хорошем настроении природа не жалеет ярких красок. Так на свет появились эти чудесные создания
Яркая расцветка, которой природа наделила многие свои создания, на самом деле выполняет важные функции, помогающие выживать. Например, благодаря своему уникальному внешнему виду орхидейный богомол действительно напоминает экзотический цветок и таким образом привлекает к себе незадачливых насекомых. И все же, отметая эти важные параметры, ничто не мешает нам просто наслаждаться необыкновенным радужным окрасом этих существ и вновь поражаться многообразию красоты нашего мира.
AdMe.ru подобрал 18 невероятно красочных созданий, которых получше любого фотошопа раскрасила сама природа.
Урания мадагаскарская
Розовошейный зеленый голубь
Розово-полосатый языкан обыкновенный
Золотая мантелла
Розовый кузнечик
Плащеносный броненосец
Синекольчатый осьминог
Орхидейный богомол
Мандаринка
Рак-богомол роскошный
Павлиноглазка, или розовая кленовая бабочка
Рубиновый зимородок
Оса-блестянка
Кубик-кузовок
Синяя пчела-плотник
Малиновогрудая петроика
Радужный сверчок
Лучистая змея
Фото на превью phirrups / imgur, imgur