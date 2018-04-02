«Неприкасаемый» из Индии влюбился в аристократку и доказал всему миру, что ограничения лишь у нас в голове

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Многие из нас, услышав захватывающую историю о любви, вздыхают и говорят: «Так бывает только в фильмах», мол, в жизни все романтичные порывы разбиваются о суровую действительность. Герой нашей статьи доказывает, что красивым, пусть немного отчаянным поступкам во имя любви есть место и в реальном мире.

AdMe.ru хочет поделиться с вами удивительной и правдивой историей, которая раскроет секрет безграничной, не иссякающей уже более 40 лет любви.

Как все начиналось

История любви Прадьюмны Кумара Маханандиа и Шарлотты фон Шедвин началась задолго до их встречи. В Индии, откуда родом Прадьюмна, принято обращаться к астрологу, когда рождается ребенок. Его предсказание гласило, что он, вопреки традициям, женится на аристократке из далекой страны, которая к тому же должна быть Тельцом по гороскопу, играть на флейте и, что самое необычное, владеть лесными угодьями.

Встреча

У Прадьюмны было очень тяжелое детство: он относился к неприкасаемым, низшей касте индийского общества. «Ко мне относились хуже, чем к бродячим собакам и скоту, — говорит Прадьюмна. — Когда я проходил мимо храма, люди бросали в меня камни». В юности Прадьюмна рисовал портреты на улицах Дели, где и встретил однажды Шарлотту фон Шедвин, туристку из Швеции. Он тотчас же вспомнил пророчество и стал задавать вопросы, пока рисовал ее портрет: откуда она родом? Швеция, далекая страна. Кто она по гороскопу? Телец. Играет ли она на флейте? На флейте и фортепиано. Оказалось даже, что ее семье принадлежит лес. И эта часть предсказания оказалась правдой. «Все сходится, — сказал Прадьюмна, — тебе суждено стать моей женой». После этого у молодой пары завязались отношения, и вскоре они поженились в деревне Прадьюмны по местным традициям.

Разлука

Эта история не была бы такой красивой без расставания: Шарлотте пора было возвращаться назад в Швецию. Прадьюмна пообещал приехать к ней при первой же возможности. 16 месяцев супруги жили в разлуке и писали друг другу письма. Прадьюмна понял, что больше не может жить без своей возлюбленной. Он продал все свое имущество, но денег на перелет все еще не хватало. Тогда художник купил подержанный велосипед за 60 рупий, попрощался с семьей и отправился в путь, имея всего 200 рупий в кармане.

Путь

Путешествие во имя любви началось 22 января 1977 года. Впереди были 5 месяцев дороги. Каждый день Прадьюмна проезжал около 70 километров. К тому времени, когда он добрался до Швеции, Прадьюмна намотал уже более 10 000 километров. «Я был очень уставшим. Ноги болели, но предвкушение от встречи с Шарлоттой двигало меня вперед». «Искусство спасло меня: я рисовал портреты людей, одни давали мне деньги, другие — еду, третьи — ночлег».

В те времена для большинства стран не нужны были визы, что очень облегчало передвижение, однако на въезде в Швецию иммиграционная служба отказывалась впустить Прадьюмну в страну. Власти не верили в его историю, она казалась им невообразимой. Однако звонок Шарлотте развеял все сомнения — путь был открыт. У Прадьюмны спросили, возможно ли сегодня, когда люди мигрируют из бедных стран, подобное путешествие, на что он ответил: «Да. При желании все осуществимо. Все зависит лишь от того, как вы мыслите. Безусловно, сегодня это сделать сложнее, но возможно. Страх и сомнения — два наших злейших врага. Они-то и делают жизнь сложной».

Воссоединение

28 мая 1977 года Прадьюмна добрался до Буроса и после почти двух лет в разлуке наконец встретился с Шарлоттой. «Мы не могли говорить. Мы просто плакали от счастья в объятиях друг друга». Ради счастья дочери родители Шарлотты забыли о правилах, которые не позволяли людям благородных кровей жить рядом с темнокожими. Пара вновь поженилась в 1979 году, на этот раз по шведским законам.

40 лет спустя

С момента воссоединения влюбленных прошло уже более 40 лет. И несмотря на такой немалый срок, Прадьюмна признается, что ему все еще сложно поверить своему счастью. Он сомневается, что смог бы завоевать Шарлотту в наши дни, когда люди с разных концов света могут держать связь через интернет. И лишь в одном Прадьюмна нисколько не сомневается, несмотря на красивое предсказание: «Судьба — это то, что вы создаете самостоятельно», — говорит он. Отвечая на вопрос о секрете безграничной любви, пара заявляет, что никакого секрета нет. Самое важное — это быть по-настоящему искренними, чтобы понимать и уважать друг друга.

Эта похожая на сказку история доказывает, что чудеса совершают сами люди. И если у человека есть цель, то никакие препятствия — отсутствие денег, большие расстояния или общественные предрассудки — не заставят его свернуть с намеченного пути. Особенно если эта цель — любовь, без которой жизнь теряет смысл и становится испытанием намного сложнее путешествия, которое совершил герой нашей статьи.

История индийского художника оставила у нас долгое послевкусие, а предсказание — массу вопросов. А как считаете вы: пророчество Прадьюмны — это совпадение или индийские оракулы умеют иногда видеть будущее?