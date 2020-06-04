Почему весь мир так ликует от запуска корабля Маска и куда пропала красненькая машина, которую он посылал в космос

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Впервые в истории частная компания разработала и запустила свой собственный корабль, который успешно доставил 2 космонавтов на МКС. На первый взгляд кажется, что в этом полете нет ничего необычного, ведь астронавты и грузовые корабли регулярно прибывают на космическую станцию уже более 2 десятков лет, однако именно этот запуск взбудоражил весь мир не меньше, чем высадка человека на Луну.

Мы в AdMe.ru попытались разобраться, почему же полет корабля Маска стал эпохальным событием в истории человечества, а также выяснить, как это может повлиять на жизнь обычных землян. А в бонусе мы покажем, как Илон мог бы спеть на русском языке одну из самых популярных песен из мультфильма «Ну, погоди!».

С чего все началось

Это сейчас Илон Маск — известный на весь мир предприниматель, основатель, генеральный директор и главный инженер компании SpaceХ, который входит в тридцатку самых богатых людей на планете. А ведь когда-то ему приходилось с отцом подрабатывать обычным сантехником в Южной Африке. В школе он был замкнутым, сверстники считали его всезнайкой, часто издевались над ним, били и однажды даже сломали Илону нос.

Сегодня же Илона Маска считают прообразом для киновоплощения Тони Старка (Железного Человека) из фильмов про Мстителей. С юных лет мальчик грезил о космосе и полетах человека на Марс, и, кажется, его детская мечта уже очень скоро осуществится.

Автомобиль Маска, который затерялся в космосе

Помните, 2 года назад Маск отправил к Марсу автомобиль и об этом писали все СМИ мира? Красную планету он уже давно пролетел и теперь направляется в сторону Земли со скоростью более 60 тыс. км/ч. На этом сайте можно увидеть, где в данный момент в Солнечной системе находится знаменитая Tesla Roadster.

За время своего путешествия электромобиль преодолел расстояние, равное примерно 2 млрд км. К Земле красный автомобиль максимально приблизится в 2047 году, и его можно будет разглядеть в телескоп, а затем он вновь продолжит свое путешествие по орбите вокруг Солнца.

Полет, открывший новые космические горизонты

Dragon («Дракон») стал первым кораблем с космонавтами на борту, который отправился на орбиту с мыса Канаверал, после того как в 2011 году была прекращена программа полетов шаттлов.

Кстати, Маск назвал космический корабль в честь композиции «Волшебный дракон», популярной в 1960-х годах. Он выбрал такое наименование, потому что критики считали, что его цели в космической индустрии попросту нереальны.

Особое внимание к этому проекту вызвано еще и тем, что впервые в истории частной компании удалось осуществить такую амбициозную задачу — построить с нуля на собственном производстве новый и современный космический корабль.

Например, так в 1995 году выглядела кабина космического шаттла, который доставлял астронавтов на орбиту.

А так выглядит приборная панель корабля Маска сегодня: она состоит только из нескольких сенсорных экранов, не имеет кнопок и выключателей, а все операции выполняются с Земли. Так, например, стыковка корабля Dragon с МКС проходила полностью в автоматическом режиме, без участия астронавтов.

Скафандры 2 астронавтов словно костюмы героев фантастического фильма. Они были созданы не только для того, чтобы выдерживать суровые условия космического полета, — им также предстояло быть стильными. SpaceX разработал эти скафандры в сотрудничестве с художником по костюмам Хосе Эрнандесом.

Астронавты теперь летают в космос с мягкими игрушками

В полете к МКС космонавтов сопровождал динозаврик в пайетках, которого выбрали для космического путешествия сыновья астронавтов. После запуска плюшевая игрушка, которую использовали космонавты для демонстрации невесомости, стала настолько популярной, что купить ее копии можно теперь разве что на аукционах.

Это уже давно стало милой традицией, что космонавты берут с собой на МКС разные мягкие игрушки своих детей.

Что делает этот полет таким значимым для человечества

Главная цель Илона Маска — сделать полеты в космос, к другим планетам Солнечной системы, более доступными. Для этого, например, инженеры компании смогли добиться того, чтобы первая ступень ракеты-носителя не просто падала в океан как мусор, а безопасно возвращалась на специальную платформу в Атлантическом океане под названием «Конечно, я все еще люблю тебя» (по мотивам фантастической новеллы Иэна М. Бэнкса «Игрок»).

Предполагается, что первая ступень может быть использована повторно в новых запусках, что позволит экономить около $ 35 млн на каждой последующей отправке спутников или астронавтов в космос. Илон Маск обещает, что в ближайшие годы стоимость полета в космос не превысит $ 500 тыс. на человека, в то время как сегодня отправка астронавтов обходится в несколько десятков миллионов долларов. Это открывает перспективы для начала космического туризма и возможной колонизации других планет.

Илон Маск планирует не только предоставить возможность обычным людям слетать в космос, но и сделать перемещение между городами нашей планеты немыслимо быстрым. Изобретатель обещает, что добраться до любого города Земли из любой точки планеты можно будет всего лишь за полчаса, когда на смену привычным самолетам придут ракеты. Они смогут вмещать до 200 пассажиров и летать в 10 раз быстрее самых скоростных коммерческих самолетов.

Маск неоднократно повторял, что его основная цель — сделать человечество «двухпланетным видом». И состоявшийся успешный полет космонавтов к МКС является еще одним шагом, приближающим миллиардера к его заветной мечте — колонизации Марса.

А в ближайших планах у Илона Маска намечена отправка космических туристов в полет вокруг Луны, который должен состояться уже в 2023 году. Известно, что все места в предстоящем космическом путешествии уже выкупил японский предприниматель-миллиардер Юсаку Маэдзава. Он рассказал, что выберет от 6 до 8 самых известных в мире художников, скульпторов и дизайнеров, которые составят ему компанию в полете к спутнику Земли.

Бонус: Илон Маск спел на русском

Видео, созданное с помощью технологии «дипфейк», пару недель назад стало вирусным в считаные часы после успешного запуска космического корабля Маска с астронавтами на борту.