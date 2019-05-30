Названы самые недооцененные достопримечательности Европы (По версии британских журналистов)

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Пока толпы туристов продолжают подпирать Пизанскую башню и выстаивают километровые очереди, чтобы пробиться к башне Эйфелевой, британские журналисты составили список крутых, но пока не оцененных по достоинству мест. Нет, популярные достопримечательности ничем не плохи, конечно. Но ведь Европа такая большая и в ней столько всего потрясающего, что обидно ходить там только типичными маршрутами.

AdMe.ru изучил список из 30 крутых мест и от души рекомендует включить некоторые из них в свой план путешествия.

1. Единственный в мире плавучий приют для кошек (Амстердам, Нидерланды)

Даже само название этого места звучит увлекательно. В конце 60-х годов прошлого века овдовевшая жительница Амстердама Генриетта ван Вельде стала собирать бездомных кошек и селить на заброшенной барже, превратив ее в приют. В 2005 году Генриетта умерла, но ее доброе дело — «Кошачья лодка» — продолжает жить и радовать людей со всего света.

2. «Мини-Европа» (Брюссель, Бельгия)

А здесь можно в буквальном смысле пробежаться галопом по Европам: в этом парке воссозданы все наиболее интересные и значимые места континента в масштабе 1:25. В «Мини-Европе» можно не только посмотреть макеты достопримечательностей, но и принять участие в экскурсиях и познакомиться с интерактивными экспозициями. Понравится и детям, и взрослым.

3. Парк кактусов Mossèn Costa i Llobera (Барселона, Испания)

Если вы приехали в Барселону, загляните в уникальный парк кактусов, расположенный в самом центре города у подножья горы Монжуик. Несмотря на завидное географическое положение, сад обделен вниманием, а жаль: в нем представлено более 800 видов кактусов из разных стран и континентов. В парке можно вдоволь поудивляться тому, как же все-таки интересен и разнообразен наш мир, а в качестве дополнения получить эстетический экстаз: с горы открывается невероятный панорамный вид на береговую линию и порт. А еще вход в парк бесплатный, что тоже приятно, конечно.

4. Музей алхимиков и магов (Прага, Чехия)

В бывшей лаборатории шотландского алхимика и чародея Эдварда Келли располагается интерактивный музей, насквозь пропитанный мистическим духом Праги. Так что, если вы обожаете все удивительное и странное и хотите почувствовать себя средневековым магом, обязательно загляните туда.

5. Академия носов (Лунд, Швеция)

Это слепок носа основателя «академии» Хассе Альфредсона на фоне фотографии самого Хассе, который смотрит на слепок своего носа. Такие дела.

Это определенно одно из самых забавных мест в Швеции, а может, и во всей Европе. Возможно, так получилось потому, что создал его известный шведский комик Хассе Альфредсон. В коллекции музея находятся более 130 самых разных носов, в том числе некоторых знаменитых скандинавов. Вряд ли вы выйдете из «академии» поумневшими и просветленными, но точно удивитесь и повеселитесь от души.

6. Двор стихий (Дрезден, Германия)

В ясную погоду это просто красивое и сюрреалистичное место. Но когда начинает идти дождь, водосточная система превращается в настоящий маленький оркестр. Когда-то скульптор и пара дизайнеров превратили обычный немецкий дворик в произведение искусства, и теперь романтики со всего мира приезжают сюда послушать настоящую «музыку города». Скорее всего, вам тоже здесь понравится.

7. Музей флуоресцентного искусства (Амстердам, Нидерланды)

Самые обычные предметы превращаются в этом музее в диковинные произведения искусства, которые точно приведут в восторг всех, кого когда-то потрясли спецэффекты «Аватара». Вы уйдете оттуда не только переполненными эмоциями, но и с огромным количеством изумительных фотографий.

8. Музей игрушек (Брюссель, Бельгия)

Выросший из частной коллекции Андре Ремдонка, многодетного отца, музей игрушек превратился в одно из любимых мест детей и взрослых. Собрание занимает целых 3 этажа и включает в себя более 35 тыс. экспонатов. Но самое удивительное не количество игрушек, а то, что практически с каждой из них можно поиграть — музей интерактивный и с нетерпением ждет всех, кто хочет ненадолго вернуться в детство.

9. Музей разводов (Загреб, Хорватия)

Все началось с того, что пара хорватских художников поступила очень нетипично: разорвав отношения, Олинка Виштица и Дражен Грубишич решили не ломать друг другу хребты, а сохранить свидетельства счастливых времен. Дальше коллекция начала расти: другие некогда счастливые пары приносили экспонаты, чтобы оставить добрую память об ушедшей любви. Каждый предмет в экспозиции сопровожден историей, нередко забавной. В этом музее, наверное, будет интересно всем, кто с вниманием и интересом относится к другим людям.

10. Дом Галимара (Грас, Франция)

Маленький городок Грас на юге Франции — парфюмерная столица страны. Если вы окажетесь здесь, посетите парфюмерную фабрику Galimard. Располагается она в доме своего основателя — Жана де Галимара, который создал свой первый парфюм в 1747 году, а потом поставлял его даже ко двору короля Людовика XV. Теперь в этом здании не только производят продукты парфюмерии, но и проводят увлекательнейшие экскурсии, на которых можно узнать и историю этого искусства, и познакомиться с личностью самого Галимара. И конечно, купить себе что-то ароматное и по-французски изящное.

11. Дом Пикасета (Шартр, Франция)

Недалеко от Парижа в маленьком городе Шартр жил когда-то смотритель кладбища Раймон Исидор с очень необычным хобби: он собирал черепки битого фарфора и выкладывал из него мозаику на стенах собственного дома. Занимался Исидор этим более 30 лет и израсходовал около 15 тонн битой посуды. Надо сказать, горожане не особенно оценили творческий порыв кладбищенского смотрителя и прозвали его Пикасет — «вор тарелок». Но, к счастью, ценители необычных картин все-таки нашлись, и в 1954 году сказочный дом посетил сам Пабло Пикассо. А в 1981 году, уже после смерти Исидора, Дом Пикасета был удостоен звания национального исторического памятника и открыл свои двери как музей, который теперь удивляет своей странной красотой туристов со всего света.

12. Музей храпа (Альфельд, Германия)

Говорят, что храпящие люди в несколько раз чаще гибнут от остановки дыхания во сне. Есть, правда, версия, что трагедия происходит не от храпа как такового, а от подушки, которую «случайно» кладет на лицо храпуну уставший слушатель ночных концертов, но это уже совсем другая история. Во всяком случае, проблема храпа была и остается извечной проблемой человечества, и немецкий терапевт и исследователь сна Йозеф Александр Вирт собрал и выставил более 400 приспособлений для борьбы с этим недугом. Музей храпа — отличное место для тех, кто способен видеть забавное во всем и любит узнавать интересные факты, которые никогда в жизни не пригодятся.

13. Сырный рынок (Алкмар, Нидерланды)

Маленький голландский городок Алкмар славится самым большим сырным рынком во всей Северной Европе. Ярмарка проходит каждую пятницу с апреля по сентябрь на центральной площади и превращается в целое представление. В Алкмаре чтутся вековые традиции, поэтому здесь и приготовление, и торговля сыром — крайне аутентичные процессы, которые многое могут рассказать и про Голландию, и про голландцев. Ну и, конечно, сыр тут очень вкусный, так что будете мимо проходить — обязательно загляните.

А какие малоизвестные, но от этого не менее крутые места вы бы сами рекомендовали посетить? Может, британские журналисты упустили что-то классное?