Мужчина из России рассказал об ужине в ресторане со звездой «Мишлен», который обошелся в ₽ 14 000+

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Красный гид «Мишлен» выпускается с начала XX века. Рестораны, отмеченные его звездами, считаются настоящими уголками рая для гурманов. Но вы когда-нибудь задумывались, как в таком заведении будет чувствовать себя обычный человек? Это решил проверить пользователь Pikabu с ником narian88 и заодно исполнить свою мечту. Он отправился в заведение с 1 звездой «Мишлен», которое считается очень хорошим для своего типа кухни.

Нам в AdMe.ru понравилась эта легкая и познавательная история. Уверены, она не оставит равнодушными тех, кто любит вкусную еду и новые впечатления.

Не так давно мы с супругой съездили в небольшое путешествие в Стокгольм. Красивый, довольно чистый, уютный и дорогой город. Но суть не в этом. Я не являюсь гурманом, не буду томно прикрывать глаза при жевании куска мяса — я просто люблю сытно и вкусно поесть. И у меня давно была мечта не мечта, скажем так, интересная цель — сходить в ресторан, у которого есть звезда «Мишлен». И прочувствовать, что же это такое.

Где-то за месяц-полтора я начал искать подходящие рестораны в Стокгольме. Искал именно с одной звездой «Мишлен», так как в остальных ценники были просто космическими. Да и Швеция — страна недешевая. Пройдясь по гиду (у него есть свой официальный сайт), выбрал один маленький ресторан и забронировал столик. Я много читал, что делать это следует заранее, за месяц-два, так как очень много желающих.

Вход в ресторан и крошечная наклеечка «Мишлен».

Мы с женой пришли в ресторан минут за 15. С одеждой заморачиваться не стали: я был вообще в свитере и джинсах, да и сам ресторан непафосный, стиль вроде лофта. Внутри оказалось всего 16 посадочных мест, в основном столики на 2 человека. Все официанты были одеты в черную одежду и хорошо говорили по-английски. Я ожидал увидеть что-то помпезное: людей в дорогих смокингах, дам с «гнездами» на головах (да, вот такое у меня провинциальное представление о дорогих ресторанах). Но сидели люди в довольно удобной одежде: джинсах, клетчатых рубашках, кроссовках. Хотя, предполагаю, что джинсы и рубашки не из стоковых магазинов. Столик был довольно маленького размера, почти квадратный, на краю — встроенная емкость для столовых приборов. Их было минимум 12 наборов (то есть нож, вилка, ложка). Официант принес меню. Я читал, что фишка этого ресторана (как, кстати, и многих других мишленовских) в том, что меню разбито на так называемые сеты. То есть вы не можете выборочно заказывать разную еду — предлагается уже готовый, составленный шеф-поваром набор из 3–5 и более блюд. Мы выбрали сет из 6 блюд без алкоголя. С алкоголем выходило примерно в 2 раза дороже.

Официант пришел, принял заказ и принес воду в бутылке, которую для рекламы, наверное, развернул к нам четко логотипом. А может, просто так положено, не знаю. Минут через 5 принесли это... Я подумал: «Отлично, приехал в Швецию бабушкиной редиски поесть». Официант сказал, что это закуска — первая в этом сезоне редиска и слива, хотя похожа на оливку. Съели. Вкус — редиска и оливка.

Ждем дальше. Приносят это. Насколько я помню, здесь перепелиное яйцо в каком-то зеленом соусе и с горчицей. Яйцо было всмятку, вкусное. Соус тоже съел — что-то с водорослями. Еще к нему было по одной тоненькой лепешке, поджаренной на огне. Похрустели. Пофотографировали.

Минут через 10 принесли следующее блюдо. Из того, что я знаю, здесь устрица. Официант, конечно, объяснял, что это и как есть, но наш английский пока неидеален, поэтому многие кулинарные термины ускользали. В общем, устрица, чесночный стручок и еще какая-то трава. Траву я съел всю. Все еще был голодным.

Как рассказали, это хлеб, приготовленный в их печи и поджаренный на огне. В тарелке соус на кефирно-чесночной основе с сырыми шампиньонами и сверху икра редкой дикой рыбы. На вкус — обычная икра, от нашей красной из «Пятерочки» по ₽ 350 ничем не отличается. Нужно либо намазывать все на хлеб, либо есть вприкуску. Хлеб вкусный, приправа тоже. Уже посытнее.

Наконец-то мясо! Сверху очень тонко нарезанные ломтики мяса утки. Сырое мясо! Правда, замаринованное в уксусе, который отдавал какими-то морепродуктами. Под уткой был стог зеленой травы и огромные кукурузные чипсы. Похрустели, пофотографировали, ждем дальше.

Яйцо пашот. Сказали, что гусиное. Никогда раньше не ел — оказалось вкусно, но маловато. Трава была зажарена на огне. Какая трава, забыл, да и не помнил особо. Съел все, даже цветочки.

Дальше было это. Снизу в соусе лежала отварная белая рыба, сверху — опять съедобная трава. Вкусно. Зелени я реально наелся на много лет вперед! С блюдом приносили еще блинчики с начинкой из травы и отварного куриного мяса. Очень вкусно, чем-то напомнило нашу шаурму.

Десерт! Мороженое было похоже на фруктовый лед. Сверху что-то вроде суфле... Не помню, как точно называется. В середине соус, который напомнил соевый. Довольно необычное сочетание.

После всего официант подошел и спросил, не хотим ли мы кофе. Мы согласились. Пока ждали, принесли еще ириски, сделанные из свежего березового сока. Ветки есть не стал.

Позже нам принесли колбу с фильтром. Официант засыпал молотый кофе, который, по его словам, лично в ресторан доставляют друзья заведения из Бразилии (не знаю, верить или нет), и профильтровал. Напиток был очень вкусный. Также подали трубочки и кексик — сверху хрустящий и немного соленый, внутри нежный. Вот, собственно, и все. Кстати, длилось все это удовольствие 4 часа. Довольно долго, но не утомило.

Чуть не забыл сказать про туалет. Кабинки совсем маленькие, почти как в самолете. Но все очень чисто. Вместо бумажных салфеток — настоящие полотенца в стопке, которые бросаешь в корзину после использования. Мыло пахнет хвоей. Музыка играет там гораздо громче, чем в ресторане. По окончании мы реально наелись, порции были хоть и совсем маленькие, но в большом количестве. Жена была очень довольна, назвала это «театром еды». Как по мне, двоякое ощущение: конечно, понравилось, но у меня давно была такая мечта; а если просто хочешь сходить и очень дорого поужинать — даже не знаю.

Для себя я выделил такие плюсы посещения ресторана со звездой «Мишлен»: Стать немного ближе к высокой кухне, когда даже травинка и кусочек оторванного мяса что-то значат — шеф-повар хотел этим что-то сказать.

Попробовать необычные вкусовые сочетания.

Ощутить себя на несколько часов гурманом. Минусы: Цена. Это был один из самых дешевых мишленовских ресторанов. Тем не менее с чаевыми вышло € 204.

Если вы не фанаты еды и нет такого пунктика, как у меня, идти туда нет смысла. На эти деньги можно полсвадьбы накормить в кебабной.

В общем, я не жалею, что сходили в такой ресторан, мне понравилось. Но еще раз вряд ли бы пошел. Потому что я не гурман. Потому что это реально дорого. Потому что поесть травы я могу и на даче прямо с огорода.

А как вы относитесь к высокой кухне? Бывали когда-нибудь в ресторанах с 1, 2 или даже 3 звездами «Мишлен»?