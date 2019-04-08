Мелочи в большой Канаде, спросить о которых вам даже не приходило в голову

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О Канаде пишут много интересного, но почему-то мало рассказывают о деталях. Например, о том, как на самом деле живут канадцы, как они ведут себя, куда ездят, где лечатся, как отдыхают и что едят. Если вам интересно, то мы можем вместе восполнить эти пробелы.

Меня зовут Наташа, я живу в Торонто 15 лет и не против поделиться с читателями AdMe.ru своими наблюдениями о том, как тут все устроено.

Стиль жизни

Многие из тех, кто долго жил в чужой стране, чувствуют, что там они никогда не станут «своими» и не вольются в местную среду. В Канаде этого нет, и это ее огромный плюс. Сюда все откуда-то приехали, и каждый здесь эмигрант. А вообще, всем просто все равно, сколько ты тут живешь — 2 месяца или 20 лет.

Тут никто никуда не торопится. Когда я только приехала, мне казалось, будто всем канадцам отмерили жизни лет по 200, поэтому они ведут себя так, словно им некуда спешить. Срочные документы за 3 дня? О боже, нет, никогда! Подождите хотя бы несколько недель, а лучше — месяцев. Попасть на УЗИ на следующей неделе в удобный вам день? Если вашей жизни, по мнению врачей, ничто не угрожает, то вполне можете подождать 6–10 месяцев. Куда спешить?

Дома в жилых кварталах на окраинах городов строят не из кирпича и бетона, а из деревянных плит и утепляют минватой. Несмотря на то что Канада — огромная страна и места тут достаточно, дома строят очень близко друг к другу. Так, одно из окон гостиной запросто может «смотреть» в стену соседнего дома, который стоит в 2 метрах напротив.

Некоторым счастливчикам особенно «везет»: всегда есть риск купить дом с участком, на территории которого живет скунс. И это так себе открытие для новых хозяев.

Если вдруг случается какое-то стихийное бедствие и отключаются светофоры, на дорогах образуются ужасные пробки. Не потому, что все хотят проехать первыми, а потому, что все друг друга очень настойчиво пропускают.

Понятие расстояния здесь совсем не такое, как у нас. Раньше про поездку в соседний город я говорила: «Это в 50 километрах». Сейчас я говорю: «Это в получасе езды». Супермаркет близко — это 5–10 минут на машине. Пешком никто не ходит, потому что зачастую идти до него вы будете минут 15–20, если не больше. И столько же обратно. Поэтому практически в каждой семье есть по 1–2 машины.

В магазинах практически все товары можно вернуть. Кроме еды, конечно. Большинство крупных супермаркетов без проблем принимают назад товары, купленные у них месяц, полгода или год назад. И люди этим пользуются. Например, можно купить небольшой туристический чайник или утюг в короткую поездку, а потом без объяснения причин сдать обратно. Конечно, многие так и делают. Но еще больше людей привыкают к купленной вещи и уже не хотят с ней расставаться.

Работать на государственной службе выгодно и даже почетно. Это не только хорошая зарплата, но и много бонусов. И, конечно же, достойная пенсия. Однако в связи с тем, что в Канаде два государственных языка, английский и французский, те, кто желают работать чиновниками, должны хорошо владеть обоими языками.

Многие эмигранты в первое время после приезда идут работать в закусочные и супермаркеты. Увы, это необходимость: пока вы подтверждаете свои дипломы или учитесь новой специальности, нужно на что-то жить. Обычно один партнер учится, а второй работает. А потом наоборот. Это неплохой вариант, чтобы не умереть от голода и заодно подтянуть язык. Но есть нюанс: если вы устроились работать куда-то, где много китайцев или индусов, то очень скоро вы заговорите с китайским или индийским акцентом.

Даже если вы подтвердили свою специальность, не ждите, что на вас сразу посыпятся предложения. Искать работу по специальности можно не один месяц. Работодатели не очень торопятся и ответить на ваше резюме могут через полгода.

Канада — толерантная страна. В последние годы, например, толерантность к представителям разных религиозных конфессий достигла больших высот: на рождественских открытках все больше желают «Happy Holidays!». А вот старое доброе «Merry Christmas!» постепенно исчезает.

Медицина

Медицина в Канаде государственная. Другие варианты исключены. Вы не можете пойти по собственному желанию к частному узкому специалисту прямо завтра: его просто нет. Сначала нужно сходить к семейному доктору и получить направление. И ваша проблема действительно должна быть серьезной, чтобы вас направили на дополнительные обследования.

Температура 40 градусов не считается чем-то из ряда вон выходящим. Нет, вам не нужно в панике звонить в скорую, никто не приедет. Сходите к семейному врачу. Да, сами, потому что домой он к вам он не явится.

Если врач направил вас на анализы, приготовьтесь долго ждать результат — примерно месяц. Однако за долгие годы жизни здесь я сделала интересный вывод: если у вас все в относительном порядке и ничто не угрожает вашей жизни, то вы будете ждать. Но если какая-то угроза есть, то вам позвонят в течение нескольких дней и пригласят на прием к врачу. Поэтому если в первую неделю из больницы не позвонили, можете расслабиться: вы не умираете.

А вот если начнете умирать, то вас очень оперативно спасут. Приедет скорая, и вас с мигалками увезут прямиком на операционный стол. За все это удовольствие вы не заплатите ни копейки.

Женщине, которая планирует стать мамой, необходимо найти врача, который будет вести беременность. Пару раз за беременность вам сделают УЗИ. На него тоже надо будет записаться за пару месяцев.

И не рассчитывайте на то, что после родов проведете в роддоме несколько дней. Если все прошло нормально, то вы отправитесь домой через несколько часов: нечего место зря занимать, лежите дома. На следующий день вас навестит медсестра и проверит, все ли в порядке.

Декрет с недавних пор продлили с 1 года до 1,5. И это очень здорово.

Здорово в том числе потому, что с яслями тут не очень. Государственных яслей нет вообще. Есть только частные, стоимость которых сравнима со стоимостью месячной аренды 1—2-комнатной квартиры. Поэтому возможность посидеть лишние полгода с ребенком дома — это не только радость для мамы и малыша, но и хороший повод сэкономить на яслях.

Транспорт

С окраин больших городов, где обычно живет большинство людей, в центр города проще всего попасть на метро. Правда, к остановке метро все же придется на чем-то доехать (помним о больших расстояниях), например на машине или на автобусе. Там же машину можно и оставить, так как возле метро всегда есть большие парковки.

Все ездят на машинах. Не спешат обзаводиться машинами только те, кто живет в крупных городах в центре. Потому что вообще-то эту машину надо где-то оставлять, а парковок очень мало, к тому же они дорогие. Поэтому люди, живущие в центре, предпочитают передвигаться на метро, трамвае или автобусе.

Метро в Торонто совсем не похоже на монументальные и роскошные сооружения. Для канадцев главное — практичность, а не красота. Кроме того, метро проходит довольно неглубоко под землей, и чем дальше от центра, тем больше наземных участков.

Еда

С фруктами и овощами в Канаде, казалось бы, проблем быть не должно. И действительно, их нет. Единственное, что может насторожить, — это нереальные размеры продуктов. Например, клубничку размером в 2–3 сантиметра в магазине не встретишь. В обычном супермаркете клубника, малина и черешня, как правило, просто гигантские. Может быть, у кого-то с этим нет проблем, но меня их внешний вид несколько пугает.

Здесь все продается в больших упаковках. Вы не можете купить литр молока — купите как минимум 2. Нельзя купить 200 г сметаны — минимальная упаковка здесь 500 г. Конечно, в небольших магазинчиках можно найти какие-то продукты компактных размеров, но это скорее исключение.

В Канаде очень популярно своего рода «собирательство»: поехать на ферму и самому насобирать ящик-другой клубники, яблок, перца или винограда. И там, скорее всего, вам удастся найти что-то больше похожее на настоящие фрукты и овощи.

Наверняка вы хоть раз слышали, что в Канаде есть уникальное вино собственного производства из слегка подмороженного винограда, которое называется ice wine — «ледяное вино». Так вот, если вы думаете, что такое вино продается повсеместно и все канадцы только и делают, что наслаждаются этим чудом природы, то вы ошибаетесь. Очень немногие канадцы в принципе пробовали его, так как оно достаточно дорогое.

Как правило, любители вина просто делают этот напиток сами: едут в сезон на виноградник, покупают там несколько ящиков винограда и увлеченно занимаются виноделием еще пару месяцев. Ну а потом целый год не спеша пьют свой продукт. То же самое и с пивом: люди просто едут в магазин, покупают бочки и закваски, а потом выжидают, когда напиток созреет.

Если вы едете по проселочной дороге и видите, что на обочине стоит ящик яблок или помидоров, а рядом с ним — весы, это значит, что вы можете остановиться, взвесить нужное вам количество яблок, оставить деньги за товар и отправиться дальше. Фермер не выйдет к вам лично — справляйтесь сами. И да, никому даже в голову не придет, что вы можете уехать, не заплатив за товар. На самом деле это так мило, что вы и правда не сможете не заплатить.

Природа

Природа в Канаде настолько впечатляющая, что основной вид отдыха здесь — это отправиться в кемпинг на озеро или в горы. Или собраться большой компанией, снять домик где-то в лесу и несколько дней жить там, наслаждаясь прогулками по лесу.

Где можно купаться летом, если ты не живешь возле моря? Конечно же, в реке или озере! Онтарио, как известно, край озер. Поэтому тут есть множество пляжей, куда приезжают специально, чтобы позагорать и вдоволь накупаться.

Милые фоточки гусей, переходящих дорогу, — вполне привычное явление. Обычной является картина, когда утка со своим выводком неспешно переходит дорогу и все 6 полос машин терпеливо ждут, пока закончит движение последний утенок.

Если у вас частный дом с собственным двориком, то вы наверняка в теплое время года будете завтракать или ужинать на улице. Но помните, что ни в коем случае нельзя оставлять еду на улице! Как только стемнеет, к вам во двор прибегут очень симпатичные, но весьма дикие еноты. Они все съедят, а упаковку и посуду растащат по двору. И утром вам будет чем заняться. На самом деле достаточно всего одного такого урока, и вы больше никогда не будете забывать еду на заднем дворе.

Еноты в Канаде — это как уличные кошки у нас на родине. Еноты хватают все, что плохо лежит, но при этом они ужасно милые. И еще любопытные. Иногда они любят заглядывать к нам в окна. Наверное, у них это нечто вроде похода в кино, как у людей.

Белок очень много, и они везде. Но они не такие, как вы привыкли думать, — не рыжие и пушистые. Здесь они почти черные и смахивают на крыс. Вообще-то, они очень наглые и их никто не любит.

Гораздо симпатичнее бурундучки, которых в парках можно легко приманить орешками. Да, они и в самом деле очень похожи на Чипа и Дейла, если вы понимаете, о чем я.

Ниагарский водопад и правда очень впечатляющий. Возле него действительно всегда куча людей, однако подойти прямо к ограждению, чтобы увидеть все как можно ближе, вполне реально. Только имейте в виду: если ветер дует в вашу сторону, то вы мгновенно промокнете. А если в другую, то просто немного освежитесь.

А еще канадцы тайно злорадствуют по поводу того, что им видно самую эффектную часть Ниагарского водопада. С американской стороны тоже есть водопад, но он гораздо менее впечатляющий. Чтобы увидеть Ниагару во всей красе, американцам приходится переходить границу по мосту и идти на канадскую сторону.