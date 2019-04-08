Мелочи в большой Канаде, спросить о которых вам даже не приходило в голову
О Канаде пишут много интересного, но почему-то мало рассказывают о деталях. Например, о том, как на самом деле живут канадцы, как они ведут себя, куда ездят, где лечатся, как отдыхают и что едят. Если вам интересно, то мы можем вместе восполнить эти пробелы.
Меня зовут Наташа, я живу в Торонто 15 лет и не против поделиться с читателями AdMe.ru своими наблюдениями о том, как тут все устроено.
Стиль жизни
- Многие из тех, кто долго жил в чужой стране, чувствуют, что там они никогда не станут «своими» и не вольются в местную среду. В Канаде этого нет, и это ее огромный плюс. Сюда все откуда-то приехали, и каждый здесь эмигрант. А вообще, всем просто все равно, сколько ты тут живешь — 2 месяца или 20 лет.
- Тут никто никуда не торопится. Когда я только приехала, мне казалось, будто всем канадцам отмерили жизни лет по 200, поэтому они ведут себя так, словно им некуда спешить. Срочные документы за 3 дня? О боже, нет, никогда! Подождите хотя бы несколько недель, а лучше — месяцев. Попасть на УЗИ на следующей неделе в удобный вам день? Если вашей жизни, по мнению врачей, ничто не угрожает, то вполне можете подождать 6–10 месяцев. Куда спешить?
- Дома в жилых кварталах на окраинах городов строят не из кирпича и бетона, а из деревянных плит и утепляют минватой. Несмотря на то что Канада — огромная страна и места тут достаточно, дома строят очень близко друг к другу. Так, одно из окон гостиной запросто может «смотреть» в стену соседнего дома, который стоит в 2 метрах напротив.
- Некоторым счастливчикам особенно «везет»: всегда есть риск купить дом с участком, на территории которого живет скунс. И это так себе открытие для новых хозяев.
- Если вдруг случается какое-то стихийное бедствие и отключаются светофоры, на дорогах образуются ужасные пробки. Не потому, что все хотят проехать первыми, а потому, что все друг друга очень настойчиво пропускают.
- Понятие расстояния здесь совсем не такое, как у нас. Раньше про поездку в соседний город я говорила: «Это в 50 километрах». Сейчас я говорю: «Это в получасе езды». Супермаркет близко — это 5–10 минут на машине. Пешком никто не ходит, потому что зачастую идти до него вы будете минут 15–20, если не больше. И столько же обратно. Поэтому практически в каждой семье есть по 1–2 машины.
- В магазинах практически все товары можно вернуть. Кроме еды, конечно. Большинство крупных супермаркетов без проблем принимают назад товары, купленные у них месяц, полгода или год назад. И люди этим пользуются. Например, можно купить небольшой туристический чайник или утюг в короткую поездку, а потом без объяснения причин сдать обратно. Конечно, многие так и делают. Но еще больше людей привыкают к купленной вещи и уже не хотят с ней расставаться.
- Работать на государственной службе выгодно и даже почетно. Это не только хорошая зарплата, но и много бонусов. И, конечно же, достойная пенсия. Однако в связи с тем, что в Канаде два государственных языка, английский и французский, те, кто желают работать чиновниками, должны хорошо владеть обоими языками.
- Многие эмигранты в первое время после приезда идут работать в закусочные и супермаркеты. Увы, это необходимость: пока вы подтверждаете свои дипломы или учитесь новой специальности, нужно на что-то жить. Обычно один партнер учится, а второй работает. А потом наоборот. Это неплохой вариант, чтобы не умереть от голода и заодно подтянуть язык. Но есть нюанс: если вы устроились работать куда-то, где много китайцев или индусов, то очень скоро вы заговорите с китайским или индийским акцентом.
- Даже если вы подтвердили свою специальность, не ждите, что на вас сразу посыпятся предложения. Искать работу по специальности можно не один месяц. Работодатели не очень торопятся и ответить на ваше резюме могут через полгода.
- Канада — толерантная страна. В последние годы, например, толерантность к представителям разных религиозных конфессий достигла больших высот: на рождественских открытках все больше желают «Happy Holidays!». А вот старое доброе «Merry Christmas!» постепенно исчезает.
Медицина
- Медицина в Канаде государственная. Другие варианты исключены. Вы не можете пойти по собственному желанию к частному узкому специалисту прямо завтра: его просто нет. Сначала нужно сходить к семейному доктору и получить направление. И ваша проблема действительно должна быть серьезной, чтобы вас направили на дополнительные обследования.
- Температура 40 градусов не считается чем-то из ряда вон выходящим. Нет, вам не нужно в панике звонить в скорую, никто не приедет. Сходите к семейному врачу. Да, сами, потому что домой он к вам он не явится.
- Если врач направил вас на анализы, приготовьтесь долго ждать результат — примерно месяц. Однако за долгие годы жизни здесь я сделала интересный вывод: если у вас все в относительном порядке и ничто не угрожает вашей жизни, то вы будете ждать. Но если какая-то угроза есть, то вам позвонят в течение нескольких дней и пригласят на прием к врачу. Поэтому если в первую неделю из больницы не позвонили, можете расслабиться: вы не умираете.
- А вот если начнете умирать, то вас очень оперативно спасут. Приедет скорая, и вас с мигалками увезут прямиком на операционный стол. За все это удовольствие вы не заплатите ни копейки.
- Женщине, которая планирует стать мамой, необходимо найти врача, который будет вести беременность. Пару раз за беременность вам сделают УЗИ. На него тоже надо будет записаться за пару месяцев.
- И не рассчитывайте на то, что после родов проведете в роддоме несколько дней. Если все прошло нормально, то вы отправитесь домой через несколько часов: нечего место зря занимать, лежите дома. На следующий день вас навестит медсестра и проверит, все ли в порядке.
- Декрет с недавних пор продлили с 1 года до 1,5. И это очень здорово.
- Здорово в том числе потому, что с яслями тут не очень. Государственных яслей нет вообще. Есть только частные, стоимость которых сравнима со стоимостью месячной аренды 1—2-комнатной квартиры. Поэтому возможность посидеть лишние полгода с ребенком дома — это не только радость для мамы и малыша, но и хороший повод сэкономить на яслях.
Транспорт
- С окраин больших городов, где обычно живет большинство людей, в центр города проще всего попасть на метро. Правда, к остановке метро все же придется на чем-то доехать (помним о больших расстояниях), например на машине или на автобусе. Там же машину можно и оставить, так как возле метро всегда есть большие парковки.
- Все ездят на машинах. Не спешат обзаводиться машинами только те, кто живет в крупных городах в центре. Потому что вообще-то эту машину надо где-то оставлять, а парковок очень мало, к тому же они дорогие. Поэтому люди, живущие в центре, предпочитают передвигаться на метро, трамвае или автобусе.
- Метро в Торонто совсем не похоже на монументальные и роскошные сооружения. Для канадцев главное — практичность, а не красота. Кроме того, метро проходит довольно неглубоко под землей, и чем дальше от центра, тем больше наземных участков.
Еда
- С фруктами и овощами в Канаде, казалось бы, проблем быть не должно. И действительно, их нет. Единственное, что может насторожить, — это нереальные размеры продуктов. Например, клубничку размером в 2–3 сантиметра в магазине не встретишь. В обычном супермаркете клубника, малина и черешня, как правило, просто гигантские. Может быть, у кого-то с этим нет проблем, но меня их внешний вид несколько пугает.
- Здесь все продается в больших упаковках. Вы не можете купить литр молока — купите как минимум 2. Нельзя купить 200 г сметаны — минимальная упаковка здесь 500 г. Конечно, в небольших магазинчиках можно найти какие-то продукты компактных размеров, но это скорее исключение.
- В Канаде очень популярно своего рода «собирательство»: поехать на ферму и самому насобирать ящик-другой клубники, яблок, перца или винограда. И там, скорее всего, вам удастся найти что-то больше похожее на настоящие фрукты и овощи.
- Наверняка вы хоть раз слышали, что в Канаде есть уникальное вино собственного производства из слегка подмороженного винограда, которое называется ice wine — «ледяное вино». Так вот, если вы думаете, что такое вино продается повсеместно и все канадцы только и делают, что наслаждаются этим чудом природы, то вы ошибаетесь. Очень немногие канадцы в принципе пробовали его, так как оно достаточно дорогое.
- Как правило, любители вина просто делают этот напиток сами: едут в сезон на виноградник, покупают там несколько ящиков винограда и увлеченно занимаются виноделием еще пару месяцев. Ну а потом целый год не спеша пьют свой продукт. То же самое и с пивом: люди просто едут в магазин, покупают бочки и закваски, а потом выжидают, когда напиток созреет.
- Если вы едете по проселочной дороге и видите, что на обочине стоит ящик яблок или помидоров, а рядом с ним — весы, это значит, что вы можете остановиться, взвесить нужное вам количество яблок, оставить деньги за товар и отправиться дальше. Фермер не выйдет к вам лично — справляйтесь сами. И да, никому даже в голову не придет, что вы можете уехать, не заплатив за товар. На самом деле это так мило, что вы и правда не сможете не заплатить.
Природа
- Природа в Канаде настолько впечатляющая, что основной вид отдыха здесь — это отправиться в кемпинг на озеро или в горы. Или собраться большой компанией, снять домик где-то в лесу и несколько дней жить там, наслаждаясь прогулками по лесу.
- Где можно купаться летом, если ты не живешь возле моря? Конечно же, в реке или озере! Онтарио, как известно, край озер. Поэтому тут есть множество пляжей, куда приезжают специально, чтобы позагорать и вдоволь накупаться.
- Милые фоточки гусей, переходящих дорогу, — вполне привычное явление. Обычной является картина, когда утка со своим выводком неспешно переходит дорогу и все 6 полос машин терпеливо ждут, пока закончит движение последний утенок.
- Если у вас частный дом с собственным двориком, то вы наверняка в теплое время года будете завтракать или ужинать на улице. Но помните, что ни в коем случае нельзя оставлять еду на улице! Как только стемнеет, к вам во двор прибегут очень симпатичные, но весьма дикие еноты. Они все съедят, а упаковку и посуду растащат по двору. И утром вам будет чем заняться. На самом деле достаточно всего одного такого урока, и вы больше никогда не будете забывать еду на заднем дворе.
- Еноты в Канаде — это как уличные кошки у нас на родине. Еноты хватают все, что плохо лежит, но при этом они ужасно милые. И еще любопытные. Иногда они любят заглядывать к нам в окна. Наверное, у них это нечто вроде похода в кино, как у людей.
- Белок очень много, и они везде. Но они не такие, как вы привыкли думать, — не рыжие и пушистые. Здесь они почти черные и смахивают на крыс. Вообще-то, они очень наглые и их никто не любит.
- Гораздо симпатичнее бурундучки, которых в парках можно легко приманить орешками. Да, они и в самом деле очень похожи на Чипа и Дейла, если вы понимаете, о чем я.
- Ниагарский водопад и правда очень впечатляющий. Возле него действительно всегда куча людей, однако подойти прямо к ограждению, чтобы увидеть все как можно ближе, вполне реально. Только имейте в виду: если ветер дует в вашу сторону, то вы мгновенно промокнете. А если в другую, то просто немного освежитесь.
- А еще канадцы тайно злорадствуют по поводу того, что им видно самую эффектную часть Ниагарского водопада. С американской стороны тоже есть водопад, но он гораздо менее впечатляющий. Чтобы увидеть Ниагару во всей красе, американцам приходится переходить границу по мосту и идти на канадскую сторону.
Надеемся, вам было интересно. Было бы здорово, если бы вы тоже рассказали в комментариях об интересных особенностях страны, в которой живете.