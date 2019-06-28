Как я попал на прием к врачу в Сеуле (Спойлер: в Корее вызов скорой обойдется в $ 1 000)
Всем привет! Меня зовут Саша. Во время моего недавнего визита в Южную Корею мне впервые в жизни пришлось обратиться в больницу. Перед отъездом я оформил страховку, но при этом совершенно не предполагал, что мне придется ею воспользоваться. В итоге я был крайне удивлен порядками местной системы здравоохранения.
Я решил рассказать AdMe.ru о своем опыте знакомства с рядовой сеульской больницей. Приготовьтесь узнать, что входит в стоимость обычного приема. Предупрежу, что снять интерьеры самой больницы я не успел, в статье приведены фотографии пользователей инстаграма.
Все началось с того, что в первый день поездки у меня заболела нога. Я обратился в страховую компанию, которая нашла ближайшую к моему отелю больницу.
В тот момент я находился в городе Пусан (на юге страны). Была пятница, середина дня. Ассистент страховой компании сообщила мне, что сегодня меня, скорее всего, уже не примут, ибо корейские больницы работают до 4 часов. Далее в субботу и воскресенье меня не примут уже из-за выходных, потому что в эти дни местные больницы не работают вовсе. А в понедельник не мог я сам: в середине дня я должен был перелететь в Сеул, поэтому мой поход к врачу пришлось наметить уже на вторник и сразу в столице.
При этом я слегка нервничал (мало ли что могло произойти с ногой за 4 дня) и спросил девушку-ассистента, что делать в ситуации, если мне станет хуже. Она ответила, что я могу вызвать скорую помощь, но предупредила, что ее вызов в Корее обойдется в $ 1 000. А моя страховка покрывает лишь $ 250.
Не знаю, что помогло мне продержаться до вторника: сила моего организма либо страх потратить $ 1 000 на службу, которая у меня дома бесплатна. Итак, вторник, Сеул, ближайшая больница от моей гостиницы: огромный комплекс зданий cо множеством корпусов. Честно говоря, это было больше похоже на бизнес-центр, нежели на муниципальное здание.
В главном корпусе располагалось отделение для иностранных граждан.
Ко мне прикрепили персонального переводчика, выдали анкету, зарегистрировали, а затем выдали местную именную карточку, похожую на довольно солидную банковскую карту. При вручении меня предупредили, что с ней я смогу обращаться в эту больницу и далее.
Затем я дождался своего номера на электронном табло и меня принял врач. Надо сказать, что здесь все движется четко по расписанию, без промедлений.
Сам прием прошел очень быстро: врач осмотрел мою травму, уточнил ее причины, разъяснил, что с этим всем делать, и назначил повторный прием через неделю (забегу вперед: так как я уже улетал, на повторный прием я пошел уже дома). Буквально через 5 минут с начала приема я попрощался с доктором, и меня пригласили в другой кабинет. Там для отчетности сфотографировали мою травму, нанесли мазь и забинтовали ногу. Медперсонал провел подробный инструктаж того, как правильно использовать назначенное мне лекарство.
Далее меня повели в регистратуру и попросили подождать. Через несколько минут переводчик принес мне все необходимые для лечения медикаменты с подробными пояснениями на упаковке. Туда входили мазь, 2 вида пластыря и 3 вида таблеток: антибиотики, таблетки для желудка (чтобы антибиотики не разрушали его микрофлору) и обезболивающие (на случай непредвиденных болей). Таблеток было ровно столько, сколько было необходимо принять согласно курсу лечения. Мне прописали по 3 таблетки ежедневно в течение недели, соответственно выдали по 21 единице каждого препарата.
Как выяснилось, в Южной Корее все это входит в стоимость базового приема врача. К слову, моя страховка покрыла сумму осмотра.
Все это стало приключением, которое позволило мне узнать чужую страну с довольно необычной стороны. В итоге мое состояние стало улучшаться. На следующий прием я пошел через неделю и уже в Москве. Хирург практически так же быстро осмотрел мою травму, уточнил причины, разъяснил, что с этим всем делать, и выписал кучу таблеток непонятным почерком.
А вы когда-нибудь попадали в такие ситуации за границей? Расскажите в комментариях.
И главное, будьте здоровы!