Как я попал на прием к врачу в Сеуле (Спойлер: в Корее вызов скорой обойдется в $ 1 000)

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Всем привет! Меня зовут Саша. Во время моего недавнего визита в Южную Корею мне впервые в жизни пришлось обратиться в больницу. Перед отъездом я оформил страховку, но при этом совершенно не предполагал, что мне придется ею воспользоваться. В итоге я был крайне удивлен порядками местной системы здравоохранения.

Я решил рассказать AdMe.ru о своем опыте знакомства с рядовой сеульской больницей. Приготовьтесь узнать, что входит в стоимость обычного приема. Предупрежу, что снять интерьеры самой больницы я не успел, в статье приведены фотографии пользователей инстаграма.

Все началось с того, что в первый день поездки у меня заболела нога. Я обратился в страховую компанию, которая нашла ближайшую к моему отелю больницу.

В тот момент я находился в городе Пусан (на юге страны). Была пятница, середина дня. Ассистент страховой компании сообщила мне, что сегодня меня, скорее всего, уже не примут, ибо корейские больницы работают до 4 часов. Далее в субботу и воскресенье меня не примут уже из-за выходных, потому что в эти дни местные больницы не работают вовсе. А в понедельник не мог я сам: в середине дня я должен был перелететь в Сеул, поэтому мой поход к врачу пришлось наметить уже на вторник и сразу в столице.

При этом я слегка нервничал (мало ли что могло произойти с ногой за 4 дня) и спросил девушку-ассистента, что делать в ситуации, если мне станет хуже. Она ответила, что я могу вызвать скорую помощь, но предупредила, что ее вызов в Корее обойдется в $ 1 000. А моя страховка покрывает лишь $ 250.

Не знаю, что помогло мне продержаться до вторника: сила моего организма либо страх потратить $ 1 000 на службу, которая у меня дома бесплатна. Итак, вторник, Сеул, ближайшая больница от моей гостиницы: огромный комплекс зданий cо множеством корпусов. Честно говоря, это было больше похоже на бизнес-центр, нежели на муниципальное здание.