Как выглядят создатели 10 мировых брендов, которые почти никогда не показывают свое лицо

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Некоторые владельцы всемирно известных компаний буквально не сходят с обложек журналов, а их имена так и мелькают в заголовках газет. Однако есть и те, кто предпочитает приватность публичности. Но мы их все-таки разыскали.

AdMe.ru предлагает взглянуть на людей, результатом работы которых мы пользуемся каждый день.

Nike — Фил Найт

Молодого Фила Найта и его тренера Билла Бауэрмана объединила страсть к бегу. Качество беговой обуви, которая продавалась в США в 60-е годы, совершенно их не удовлетворяло. И тогда они решили создать компанию Blue Ribbon Sports, чтобы продавать в Америке японские кроссовки (сейчас эта фирма называется Asics). Со временем с поставщиками становилось все сложнее и сложнее работать, поэтому предприниматели решились на создание собственных кроссовок. Их придумал Бауэрман: вафлеобразный дизайн подошвы, который улучшал сцепление, тренер придумал, взглянув на вафельницу своей жены. В 1978 году компания официально получила название Nike, а затем и свой бессменный логотип. Найту не нравилось слово Nike, он хотел назвать компанию «Шестое измерение», но коллеги уговорили его отказаться от этой идеи. Кстати, обо всех этих событиях Найт легко и увлекательно рассказывает в своей книге «Продавец обуви» — рекомендуем к прочтению.

Starbucks — Говард Шульц

Первоначально Starbucks открыли в 1971 году как магазин по продаже кофейных зерен и оборудования в Сиэтле. И только в 1987 году, когда компанию выкупил Говард Шульц (владелец кофеен Il Giornale), заведение стало превращаться в полноценную кофейню. Говард вдохновлялся атмосферой итальянских эспрессо-баров, и можно сказать, что именно он стал популяризатором напитков на основе эспрессо в Америке. Ну а дальнейшее развитие бренда известно всем: сегодня кофейни Starbucks можно встретить практически в любой точке мира.

ZARA — Амансио Ортега

Амансио начинал свой бизнес в далекие 70-е: вместе со своей женой Росалией они шили халаты и ночные рубашки прямо у себя в гостиной. Однажды немецкий партнер отменил заказ на крупную партию, и супруги решили продавать одежду самостоятельно. Первый магазин они открыли в 1975 году в городке Ла-Корунья, Испания. Дела шли в гору: марка решила следовать концепции «мгновенной моды», при которой модные и трендовые вещи появлялись в магазинах каждые 2 недели. Со временем компания переименовалась в Inditex и открыла новые магазины одежды: Massimo Dutti, Pull and Bear, Oysho, Zara Home, Uterqüe, Stradivarius, Lefties и Bershka. По состоянию на август 2017 года Амансио Ортега считается богатейшим человеком в мире по версии Forbes.

Pandora — Винни и Пер Эниволдсен

В 1982 году супруги Эниволдсен открыли небольшой ювелирный магазинчик в Копенгагене: они привозили украшения из Таиланда и продавали их. К 1987 году компания выросла, и тогда супруги решили создавать украшения собственного дизайна. Но прошло больше 10 лет, прежде чем украшения Pandora завоевали мировую славу. В 2000 году был придуман браслет с шармами: покупатели могли создавать украшения собственного дизайна, собирая понравившиеся им подвески на браслете. С тех пор компания не прекращает расти, а супруги Эниволдсен являются одними из богатейших людей Дании.

Ferrero — Микеле Ферреро

В 1957 году Микеле получил семейный бизнес по производству шоколадной пасты с лесными орехами. Молодой человек бойко взялся за дело. Чтобы придумать новые продукты, он представлял собирательный образ итальянской домохозяйки и задавался простыми вопросами: что она покупает себе и детям, чем вкусным любит побаловать себя? Так он придумал шоколадные яйца Kinder Surprise (дети любят шоколад, а родители заставляют их пить молоко, потому он объединил эти продукты), конфеты Ferrero Rocher и Raffaello, усовершенствовал рецепт семейной пасты и дал ей более звучное название — Nutella. Микеле заметил, что американки заботятся о своей фигуре и стремятся произвести хорошее впечатление: для них он придумал мятные конфеты Tic Tac, в которых всего 2 калории. Предприниматель прожил долгую жизнь и умер в возрасте 89 лет, оставив своим детям бренд, который сегодня знают и любят во всех уголках мира.

Hard Rock Cafe — Айзек Тигретт и Питер Мортон

У всемирно известной сети кафе весьма любопытная история создания. В 1969 году музыканты группы The Doors записывали альбом под названием Morrison Hotel. Примерно в это же время они случайно наткнулись на закусочную под названием Hard Rock Cafe, а их альбом как раз был записан в стиле хард-рок. Они сделали несколько кадров в этом кафе и затем поместили получившееся фото на заднюю сторону обложки альбома. Через год им позвонили два англичанина — Айзек Тигретт и Питер Мортон — с просьбой разрешить им открыть в Лондоне кафе под названием Hard Rock Cafe. Музыканты не возражали, и вскоре сеть кафе со свободной атмосферой стала завоевывать мир.

Laсoste — Рене Лакост

Известную на весь мир марку придумал не кутюрье, а французский теннисист. В 20-е годы прошлого века в теннис играли в сорочках с длинным рукавом. В 1926 году теннисист Рене Лакост самостоятельно сшил для одного из турниров рубашку поло из легкой трикотажной ткани с короткими рукавами. Рене называли «аллигатором»: он не прощал ошибок соперникам. Так на рубашке, в которой выступал спортсмен, появился крокодильчик — впоследствии он стал бессменным логотипом бренда. В 1933 году Рене ушел из спорта и основал бренд по производству рубашек для занятий теннисом, гольфом и парусным спортом.

Lego — Оле Кирк Кристиансен

В начале 1930-х датчанин Оле Кирк открыл фирму по производству гладильных досок и лестниц, но вскоре переключился на производство деревянных игрушек. Название компании Lego состоит из двух датских слов: leg (играть) и godt (хорошо). С 1947 года игрушки стали пластмассовыми, а потом обзавелись штырьками, чтобы их можно было соединять друг с другом, — так появился конструктор Lego. Любопытно, что элементы конструктора совместимы друг с другом во всех своих вариантах: их форма и дизайн менялись, а крепления — нет. Поэтому современные детали легко соединяются с самыми первыми экземплярами. Оле прожил 66 лет, оставив компанию своим 4 сыновьям.

Google — Ларри Пейдж и Сергей Брин

Компанию создали два студента Стэнфордского университета — Ларри Пейдж и Сергей Брин. Первоначально они написали исследовательскую работу про систему интернет-поиска, а затем на основе своих исследований в 1998 году основали компанию и зарегистрировали домен google.com. Название Google произошло от английского слова googol, означающего цифру 1 со 100 нулями. Остальное — уже история, плодами которой мы пользуемся сегодня каждый день.

Instagram — Кевин Систром