Как выглядят создатели 10 мировых брендов, которые почти никогда не показывают свое лицо
Некоторые владельцы всемирно известных компаний буквально не сходят с обложек журналов, а их имена так и мелькают в заголовках газет. Однако есть и те, кто предпочитает приватность публичности. Но мы их все-таки разыскали.
AdMe.ru предлагает взглянуть на людей, результатом работы которых мы пользуемся каждый день.
Nike — Фил Найт
Молодого Фила Найта и его тренера Билла Бауэрмана объединила страсть к бегу. Качество беговой обуви, которая продавалась в США в 60-е годы, совершенно их не удовлетворяло. И тогда они решили создать компанию Blue Ribbon Sports, чтобы продавать в Америке японские кроссовки (сейчас эта фирма называется Asics).
Со временем с поставщиками становилось все сложнее и сложнее работать, поэтому предприниматели решились на создание собственных кроссовок. Их придумал Бауэрман: вафлеобразный дизайн подошвы, который улучшал сцепление, тренер придумал, взглянув на вафельницу своей жены.
В 1978 году компания официально получила название Nike, а затем и свой бессменный логотип. Найту не нравилось слово Nike, он хотел назвать компанию «Шестое измерение», но коллеги уговорили его отказаться от этой идеи. Кстати, обо всех этих событиях Найт легко и увлекательно рассказывает в своей книге «Продавец обуви» — рекомендуем к прочтению.
Starbucks — Говард Шульц
Первоначально Starbucks открыли в 1971 году как магазин по продаже кофейных зерен и оборудования в Сиэтле. И только в 1987 году, когда компанию выкупил Говард Шульц (владелец кофеен Il Giornale), заведение стало превращаться в полноценную кофейню.
Говард вдохновлялся атмосферой итальянских эспрессо-баров, и можно сказать, что именно он стал популяризатором напитков на основе эспрессо в Америке. Ну а дальнейшее развитие бренда известно всем: сегодня кофейни Starbucks можно встретить практически в любой точке мира.
ZARA — Амансио Ортега
Амансио начинал свой бизнес в далекие 70-е: вместе со своей женой Росалией они шили халаты и ночные рубашки прямо у себя в гостиной. Однажды немецкий партнер отменил заказ на крупную партию, и супруги решили продавать одежду самостоятельно. Первый магазин они открыли в 1975 году в городке Ла-Корунья, Испания.
Дела шли в гору: марка решила следовать концепции «мгновенной моды», при которой модные и трендовые вещи появлялись в магазинах каждые 2 недели. Со временем компания переименовалась в Inditex и открыла новые магазины одежды: Massimo Dutti, Pull and Bear, Oysho, Zara Home, Uterqüe, Stradivarius, Lefties и Bershka.
По состоянию на август 2017 года Амансио Ортега считается богатейшим человеком в мире по версии Forbes.
Pandora — Винни и Пер Эниволдсен
В 1982 году супруги Эниволдсен открыли небольшой ювелирный магазинчик в Копенгагене: они привозили украшения из Таиланда и продавали их. К 1987 году компания выросла, и тогда супруги решили создавать украшения собственного дизайна.
Но прошло больше 10 лет, прежде чем украшения Pandora завоевали мировую славу. В 2000 году был придуман браслет с шармами: покупатели могли создавать украшения собственного дизайна, собирая понравившиеся им подвески на браслете. С тех пор компания не прекращает расти, а супруги Эниволдсен являются одними из богатейших людей Дании.
Ferrero — Микеле Ферреро
В 1957 году Микеле получил семейный бизнес по производству шоколадной пасты с лесными орехами. Молодой человек бойко взялся за дело. Чтобы придумать новые продукты, он представлял собирательный образ итальянской домохозяйки и задавался простыми вопросами: что она покупает себе и детям, чем вкусным любит побаловать себя?
Так он придумал шоколадные яйца Kinder Surprise (дети любят шоколад, а родители заставляют их пить молоко, потому он объединил эти продукты), конфеты Ferrero Rocher и Raffaello, усовершенствовал рецепт семейной пасты и дал ей более звучное название — Nutella.
Микеле заметил, что американки заботятся о своей фигуре и стремятся произвести хорошее впечатление: для них он придумал мятные конфеты Tic Tac, в которых всего 2 калории.
Предприниматель прожил долгую жизнь и умер в возрасте 89 лет, оставив своим детям бренд, который сегодня знают и любят во всех уголках мира.
Hard Rock Cafe — Айзек Тигретт и Питер Мортон
У всемирно известной сети кафе весьма любопытная история создания. В 1969 году музыканты группы The Doors записывали альбом под названием Morrison Hotel. Примерно в это же время они случайно наткнулись на закусочную под названием Hard Rock Cafe, а их альбом как раз был записан в стиле хард-рок. Они сделали несколько кадров в этом кафе и затем поместили получившееся фото на заднюю сторону обложки альбома.
Через год им позвонили два англичанина — Айзек Тигретт и Питер Мортон — с просьбой разрешить им открыть в Лондоне кафе под названием Hard Rock Cafe. Музыканты не возражали, и вскоре сеть кафе со свободной атмосферой стала завоевывать мир.
Laсoste — Рене Лакост
Известную на весь мир марку придумал не кутюрье, а французский теннисист. В 20-е годы прошлого века в теннис играли в сорочках с длинным рукавом. В 1926 году теннисист Рене Лакост самостоятельно сшил для одного из турниров рубашку поло из легкой трикотажной ткани с короткими рукавами.
Рене называли «аллигатором»: он не прощал ошибок соперникам. Так на рубашке, в которой выступал спортсмен, появился крокодильчик — впоследствии он стал бессменным логотипом бренда. В 1933 году Рене ушел из спорта и основал бренд по производству рубашек для занятий теннисом, гольфом и парусным спортом.
Lego — Оле Кирк Кристиансен
В начале 1930-х датчанин Оле Кирк открыл фирму по производству гладильных досок и лестниц, но вскоре переключился на производство деревянных игрушек. Название компании Lego состоит из двух датских слов: leg (играть) и godt (хорошо).
С 1947 года игрушки стали пластмассовыми, а потом обзавелись штырьками, чтобы их можно было соединять друг с другом, — так появился конструктор Lego. Любопытно, что элементы конструктора совместимы друг с другом во всех своих вариантах: их форма и дизайн менялись, а крепления — нет. Поэтому современные детали легко соединяются с самыми первыми экземплярами.
Оле прожил 66 лет, оставив компанию своим 4 сыновьям.
Google — Ларри Пейдж и Сергей Брин
Компанию создали два студента Стэнфордского университета — Ларри Пейдж и Сергей Брин. Первоначально они написали исследовательскую работу про систему интернет-поиска, а затем на основе своих исследований в 1998 году основали компанию и зарегистрировали домен google.com. Название Google произошло от английского слова googol, означающего цифру 1 со 100 нулями.
Остальное — уже история, плодами которой мы пользуемся сегодня каждый день.
Instagram — Кевин Систром
Всемирно известный сервис придумал еще один студент Стэнфорда — Кевин Систром. Парень увлекался фотографией и однажды даже поехал во Флоренцию, чтобы познакомиться с искусством поближе. Преподаватель показал ему фотоаппарат Holga, который делал квадратные снимки с искажениями в стиле ретро.
Спустя некоторое время Кевину удалось привлечь инвестиции, и вместе с таким же вчерашним студентом Майком Кригером они начал разработку собственного фотосервиса. Конкуренты наступали на пятки, было необходимо придумать нечто уникальное, но простое в использовании. Систром вспомнил дешевую камеру из Флоренции и вдохновился на создание фильтров. Так появился первый фильтр X-Pro II.
Спустя 2 года после запуска приложения его выкупил Facebook за $ 1 млрд. Instagram стал чем-то большим, чем обычное приложение, его можно любить или ненавидеть, но остаться равнодушным вряд ли удастся
Фото на превью Insider Images / Polaris/East News, AP/FOTOLINK