Взгляните на 12 особенностей жизни в Италии, которые удивят даже самого опытного туриста

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Меня зовут Оксана. С 2014 года я живу в Италии, в небольшом городке Бергамо. После 4 лет жизни здесь я только начинаю открывать для себя настоящую Италию. Фраза «Все дороги ведут в Рим», Колизей, Ромео и Джульетта, Казанова, «Коза Ностра», пицца, паста, «Ла Скала» — стандартный набор ассоциаций с этой страной, которые в первую очередь приходят в голову туристу. В этой подборке я не буду рассказывать о самой вкусной в мире пицце, искусстве ничегонеделания и красотах Амальфитанского побережья — об этом и так все знают. Я поделюсь личными наблюдениями об Италии, которые стали для меня удивительным открытием и сильно изменили первые впечатления о стране.

Специально для AdMe.ru я собрала 12 таких наблюдений.

У итальянцев особое представление о расстояниях

За 10 часов можно пересечь всю Италию с юга на север — это всего 1 170 км. Поэтому отношение к расстояниям тут заметно отличается от больших стран. 200 км и 2 часа пути из Милана до ближайшего пляжа в Лигурии — это очень долго и далеко, настоящее путешествие! Поехать «в город» из деревни или пригорода, где и живут большинство итальянцев, — тоже целое событие, каждый день на такое решаются далеко не все.

Любовь к малой родине

Восхищает гордость итальянцев своим происхождением: при знакомстве они в первую очередь назовут свою деревню, затем провинцию и только в последнюю очередь страну. Причина, возможно, кроется в генетический памяти о временах, когда Италия еще не была единым государством, а представляла собой разрозненные герцогства и графства, республики и королевства на Апеннинском «сапоге».

Итальянский язык имеет множество диалектов

В Италии насчитывается не менее 100 диалектов, и различаются они не просто «оканьем-аканьем» или отдельными словами, по сути, это разные языки. На въездах в населенные пункты часто можно встретить 2 знака — с названием на итальянском и на местном диалекте. Я учила язык в Университете Бергамо и, разговорившись однажды в Риме с уличным художником, подумала: что за ужасное произношение, наверняка иностранец! Оказалось, коренной римлянин, просто говорили мы каждый со своим акцентом. Кстати, если творчество Пушкина — это эталон русского языка, то для итальянского это Данте Алигьери: он написал свою «Божественную комедию» на основе флорентийского диалекта. Неудивительно, что жители Флоренции и сегодня считают свой диалект самым красивым и очень им гордятся.

Это идеальная страна для пожилых

В Италии очень много пожилых людей. Итальянцы с нетерпением ждут выхода на пенсию, когда наконец-то можно будет перестать заниматься скучной работой и посвятить себя тому, что по-настоящему нравится: путешествовать, писать книги, отдыхать на море. Ждать, кстати, приходится все дольше и дольше: поскольку средняя продолжительность жизни в Италии достаточно высока — 82 года, пенсионный возраст тоже постоянно растет. Если вы встретите в итальянском городе красивую старинную виллу с самой живописной панорамной площадкой (видом на горы, озеро или море), можете быть уверены на 99 %, что это дом престарелых. Все лучшее тем, кто заслужил право на отдых. По мнению самих итальянцев, их страна идеальна для счастливой старости.

Амбиции молодежи не поощряются

А вот для молодежи возможностей в плане карьеры не так много. Самые амбициозные после университета едут в Лондон, Берлин и даже в Хельсинки, в крайнем случае — в Милан. Нормой считаются неоплачиваемые стажировки, когда лет до 30–35 тебе просто не платят (или платят € 200–300 в месяц), любезно предоставляя возможность набраться практики «за спасибо». Официально к молодым предпринимателям в Италии относятся люди в возрасте до 40 лет, и только после этого можно вести речь о «настоящей» карьере. Мои коллеги из Милана каждый раз удивлялись, знакомясь с 25-летним главным редактором одного из крупнейших глянцевых журналов Китая или 30-летним продюсером телеканала из России, — здесь так не получится.

В Италии не торопятся рожать

Решение обзавестись детьми итальянцы принимают достаточно поздно. По данным Евростата, средний возраст первого материнства в Италии в 2016 году составил 31,8 года, а первого отцовства — 35,3. Интересно, что малыши чаще рождаются у женщин после 40 лет (около 8 %), чем у девушек до 20 (всего 2 %). Яркий пример позднего материнства среди итальянок — актриса Моника Беллуччи, которая впервые стала матерью в 39 лет. Еще один интересный факт относительно детей: в Италии нельзя называть детей именами живых родителей.

Женятся итальянцы тоже поздно

Зачастую решение официально зарегистрировать отношения пары принимают только после того, как съедят вместе пуд соли и обзаведутся 2–3 детьми. Возможно, не последнюю роль здесь играет тот факт, что разводиться по местным законам долго и дорого. Без детей, по обоюдному решению и при раздельном владении имуществом процесс занимает около года, с детьми — от 3 лет и при обязательном участии адвоката, услуги которого дорожают при наличии дополнительных споров между супругами.

Счет в банке может открыть не каждый

Открыть счет в банке иностранцу могут только по рекомендации родственника или хорошего знакомого, который уже является клиентом этого банка и может выступить гарантом. На вопросы по телефону банк вам тоже не станет отвечать. Информацию предоставят, только если знают вас уже лет 20 и могут идентифицировать по голосу, в любом другом случае придется ехать в отделение и задавать все вопросы лично. О процентах по депозиту в Италии можно забыть — итальянские банки скорее удержат с вас комиссию, если остаток по счету превысит определенную сумму (проверено на личном опыте).

В Италии по-настоящему инклюзивное общество

В стране созданы все условия для людей с ограниченными возможностями: люди в колясках не сидят дома, а ходят в бассейны и рестораны, ездят на море, занимаются спортом и растят детей. При этом в глазах здоровых людей, общающихся с инвалидами, не встретишь сочувствия или жалости: благодаря инклюзивному образованию здесь с детства привыкают к тому, что человек может в чем-то отличаться от тебя, и это абсолютно нормально. Парковку, предназначенную строго для определенных групп людей, здоровый итальянец не займет никогда и ни при каких обстоятельствах.

Прием пищи строго по расписанию

На севере Италии рестораны открыты строго на обед (с 12:00–12.30 до 14:30) и на ужин (с 19:00 до 23:00), в остальное время получится лишь перекусить сэндвичем или салатиком в баре. Если итальянец не успел пообедать до 14:30, то в 15:00 он уже есть не станет, будет ждать ужина. Круглосуточных супермаркетов здесь тоже нет (по крайней мере мне не встречались). Жизнь важнее работы, в том числе для продавцов и кассиров. Им так же, как и всем остальным, важно вовремя поужинать с семьей и как следует отдохнуть в воскресенье. По той же причине если заведение открыто в воскресенье, то, как правило, оно закрыто в понедельник.

За отключение телеком-услуг вас могут оштрафовать

При подключении любой услуги в Италии необходимо внимательно читать договор и обязательно уточнять, во что вам обойдется ее отключение. Часто ежемесячная абонентская плата, которая выглядит очень привлекательно, действует только первые 3 месяца или год, а потом увеличивается процентов на 30. У меня так было с домашним Wi-Fi: через 12 месяцев абонентская плата выросла с € 29 до 39, а чтобы отключить сервис при переезде, потребовалось заплатить больше € 100 штрафа, так как не прошло 2 лет с момента активации. То же самое с сим-картами: если вы решите уйти от оператора раньше определенного срока, придется платить.

Биде — обязательная составляющая представления итальянцев о гигиене

Без него не обходится ни одна ванная комната даже в отеле с одной звездой. Но самое смешное, что производители товаров для детей придумали способ легко превратить его в раковину для малышей — такой фантазии можно только позавидовать.

Какие из этих наблюдений показались вам удивительными? А может, вы хотите рассказать о своих? Делитесь наблюдениями об Италии в комментариях.