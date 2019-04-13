Эксперты назвали наиболее дешевые страны для отпуска в 2019 году. Мы выбрали 10 самых чарующих

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При всех своих плюсах весна несет в себе еще один: возможность строить планы на летний отпуск. Ресурс Skyscanner подсчитал все расходы и составил рейтинг из 30 недорогих стран для путешествий в этом году, чтобы вам было легче определиться.

AdMe.ru просмотрел экспертный перечень и составил свой список из 10 мест, где, на наш взгляд, стоит побывать в 2019 году любознательному, но бережливому туристу.

10. Сербия

Сербию многие недооценивают. Но тем лучше, ведь вы сможете увидеть все ее богатства без толп туристов. Сюда едут, чтобы восстановиться на лечебно-оздоровительных курортах и прикоснуться к богатой истории страны. Кстати, местные жители любят россиян и радушно их принимают. Виза для россиян : не требуется на срок до 30 дней.

: не требуется на срок до 30 дней. Бюджет поездки (на двоих за 2 недели): $ 1 750.

(на двоих за 2 недели): $ 1 750. Чем заняться: увидеть древнюю белградскую крепость, бастионы которой заложили аж 2 000 лет назад. Медленно прогуляться по «младшему брату» парижского Монмартра — богемной улице Скадарлия в столице. Осмотреть королевские дворцы и заглянуть в музей одного из самых знаменитых выходцев из Сербии — Николы Тесла. Искупаться на самом большом пляже на Дунае — Штранде. Набраться ярких впечатлений в геологическом парке Город Дьявола.

9. Непал

Непал расположился в Гималаях в южной части Азии, между Индией и Китаем. На территории этой страны располагается южная вершина Эвереста. Но покорять высочайшую гору Земли не обязательно: в Непале найдется уйма трекинговых и альпинистских маршрутов попроще. Таких впечатлений, как здесь, не получишь нигде: из Непала возвращаются обновленными. Виза для россиян: национальная виза Непала, можно оформить по прибытии.

национальная виза Непала, можно оформить по прибытии. Бюджет поездки (на двоих за 2 недели): $ 1 750.

(на двоих за 2 недели): $ 1 750. Чем заняться: перезагрузитесь в национальном парке, встретившись с носорогом, или в центре разведения слонов, погладив слоненка. Научитесь летать в городе Покхаре: вам предложат услуги инструктора и параплан. Сходите в горы с комфортом и без лишений, по хорошей тропе и с легким рюкзаком, останавливаясь в гестхаусах: так выглядит трекинг в Непале. А напоследок напишите тханку — тибетскую сакральную картину.

8. Албания

Албания — этакая темная лошадка на карте Европы. Редкий турист из стран СНГ добирается до нее — и очень зря! Эта страна уютно раположилась между волнами Адриатического и Ионического морей. Местное население по-балкански гостеприимно, здесь рады каждому, кто проявил интерес к их скромной стране. Словом, нас там ждут, а значит, непременно надо ехать. Виза для россиян : не требуется в туристический сезон.

: не требуется в туристический сезон. Бюджет поездки (на двоих за 2 недели): $ 1 730.

(на двоих за 2 недели): $ 1 730. Чем заняться: прогуляться по древним греко-римским развалинам в Бутринти. Побродить по былой крепости Розафа в поисках секретной стены. Спуститься в бункеры, которые в 50-х годах построил албанский лидер Энвер Ходжа на случай ядерной войны. А еще заглянуть в Город тысячи окон — местечко Берат.

7. Словакия

Словакия удивляет тысячелетними пещерами, горными курортами и множеством средневековых замков, в которых обязательно водятся привидения. Сюда едут, чтобы понежиться в минеральных спа и сделать тысячу фото обалденной природы. А еще в Словакии считают земляком Энди Уорхола: в Братиславе есть памятник ему, а вы сможете заглянуть в музей современного искусства его имени. Виза для россиян : шенген.

: шенген. Бюджет поездки (на двоих за 2 недели): $ 1 720.

(на двоих за 2 недели): $ 1 720. Чем заняться: постреляйте из средневекового оружия в замке Спишский Град. Кстати, этот замок — один из самых крупных в Европе. Отправляйтесь в парк «Словацкий рай» с его неприступными каньонами, пещерами, звонкими ручейками и холодными водопадами. Восхититесь сказочной красотой Бойницкого замка и пуститесь в Малокарпатский винный путь.

6. Венгрия

В Венгрии хоть и нет выхода к морю, зато есть потрясающие озера: термальный Хевиз и живописный Балатон. Архитектура не уступает самым раскрученным европейским столицам, и при этом Будапешт не ломится от нашествия туристов. Величественный Дунай, который пересекает страну, обеспечит вам тысячи живописных фотографий в инстаграме. Виза для россиян: шенген.

шенген. Бюджет поездки (на двоих за 2 недели): $ 1 700.

(на двоих за 2 недели): $ 1 700. Чем заняться: полюбуйтесь на Венгерский парламент с противоположного берега Дуная, а заодно посетите Будайскую крепость. Побалуйте себя роскошными термальными ваннами: Венгрия славится ими на весь мир. В открытых бассейнах здесь можно плескаться круглый год. Отправьтесь в вечерний круиз по Дунаю и выясните, где подают самый вкусный гуляш. Побывайте в парке медведей Medveotthon в Верешедьхазе и пройдитесь на белоснежной яхте по озеру Балатон.

5. Индия

Путешествие в Индию может стать поездкой всей жизни: именно здесь стоит искать гармонию с собой и миром. Увидев своими глазами Тадж-Махал, побродив в толпе по улочкам Дели и совершив поход в горы Гималаи, чувствуешь себя так, словно заново родился. Виза для россиян : нужна, можно оформить онлайн.

: нужна, можно оформить онлайн. Бюджет поездки (на двоих за 2 недели): $ 1 590.

(на двоих за 2 недели): $ 1 590. Чем заняться: прокатиться на паровозе по Гималайской железной дороге. Познакомиться с сикхами в Золотом храме города Амритсар, омыв ноги при входе. Съездить в долину Спити, чтобы увидеть индийский Тибет. Спуститься в колодец Чанд Баори в деревне Абханери, где можно передохнуть от зноя. Отправиться на Андаманские острова и найти там свой идеальный пляж.

4. Грузия

Грузия — это место, где умеют праздновать жизнь каждый день. Здесь без сожаления забрасываешь диету из-за сочных хинкали, сытных хачапури по-аджарски и домашнего вина. Английский вам тут не понадобится, люди встретят радушно, а еда окажется вкусная, к тому же море, пляж и горы — чем не идеальное место для путешествия? Виза для россиян : не нужна.

: не нужна. Бюджет поездки (на двоих за 2 недели): $ 1 560.

(на двоих за 2 недели): $ 1 560. Чем заняться: непременно побывайте в Тбилиси, чтобы увидеть крепость Нарикала, живописный Старый город, серные бани и собор Святой Троицы. Сходите в Национальный музей Грузии и приобщитесь к искреннему искусству Нико Пиросмани. Съездите в древнюю столицу Грузии — Мцхету. И не забудьте про Кахетию — родину большинства знаменитых грузинских вин. Для тех, кто любит природу и пейзажи, захватывающие дух, Сванетия обязательна к посещению. Если хотите пляжного отдыха — вам в Батуми.

3. Армения

В Армению хорошо ехать и зимой, и летом. Местные жители готовы рассказывать о своей стране часами и давать советы путешественникам, что посмотреть. Они по праву гордятся своей родиной, ее историей, величественными горами, коньяком и абрикосами. Виза для россиян : не нужна.

: не нужна. Бюджет поездки (на двоих за 2 недели): $ 1 512.

(на двоих за 2 недели): $ 1 512. Чем заняться: впечатлиться головокружительной панорамой Арарата с холма Хор Вирап. Приобщиться к современному искусству и отдохнуть в парке «Большой каскад» в Ереване. Увидеть языческий храм I века в Гарни и скальные монастыри в Гегарде. Понежиться на пляже озера Севан и проехаться по самой длинной пассажирской канатной дороге на свете — «Крылья Татева». Познакомиться с Татевским монастырем и, конечно, продегустировать настоящий армянский коньяк.

2. Молдова

В Молдове можно провести один из приятнейших отпусков. Здесь никто не торопит время, уважительно относятся к природе и умеют по-настоящему веселиться. Средневековые крепости, бескрайние поля подсолнухов, скальные монастыри и вкусное вино — вот рецепт незабываемых впечатлений от отдыха. Виза для россиян: не требуется.

не требуется. Бюджет поездки (на двоих за 2 недели): $ 1 440.

(на двоих за 2 недели): $ 1 440. Чем заняться: затеряться в винном лабиринте в городе Криково и подняться на стены средневековой Сорокской крепости. Устроить фотосессию в винодельческом замке Мими. Найти следы Мюнхгаузена в Бендерской крепости и порадовать глаз и душу в Благовещенском скальном монастыре.

1. Беларусь

Беларусь славится своими «голубыми очами» — живописными озерами. Есть здесь и свое море, где можно отдохнуть в жаркие дни. Величественные замки, бескрайние леса и колорит сталинского ампира в Минске — выбирайте пейзаж, который вам по душе. И не забудьте подкрепиться драниками. Виза для россиян: не нужна.

не нужна. Бюджет поездки (на двоих за 2 недели): $ 1 380.

(на двоих за 2 недели): $ 1 380. Чем заняться: прогуляться по брусчатке Троицкого предместья, пройтись по Старому Верхнему городу Минска и послушать здесь классическую музыку под открытым небом в июле. Поплавать в Минском море. Отправиться в Мир и Несвиж, чтобы побродить по парадным залам замков, и насладиться атмосферой старинных улочек в Гродно. Отведать драники, крамбамбулю и мачанку и привезти близким самый вкусный бобруйский зефир.

А где вы собираетесь провести свой отпуск в этом году?