Девушка, переехавшая в Таиланд, рассказывает о том, что скрыто в этой стране от глаз туристов

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Другая страна - это как чужая планета. Спорим, что вам не раз приходилось в отпуске сталкиваться с не всегда понятными привычками и традициями местных жителей? К примеру, в Таиланде могут предложить чай из "деревянного яблока" или обидеться, если вы забудете снять обувь у входа в дом.

Мы в AdMe.ru недавно познакомились с Мариной, которая уже не первый год живет на острове Самуи. О себе она рассказывает коротко: «Посадила пальму. Построила дом. Родила дочь». Ну а прочие записи в ее интернет-дневнике посвящены Таиланду, и с ними желательно ознакомиться каждому, кто планирует путешествие в эту страну. Честное слово, спасетесь от многих недоразумений.

1. Иностранцам нельзя подметать улицы и продавать сувениры

Если вы влюбились в Таиланд настолько, что решили переехать в эту страну, перед вами рано или поздно встанет вопрос трудоустройства. Так вот, здесь существует список должностей, на которые нельзя брать иностранцев. Приезжим недоступна любая работа, которую может выполнять гражданин Таиланда (водитель, гид, рыбак, продавец, косметолог, парикмахер). В Таиланде можно официально работать преподавателем английского языка, при этом вы не обязаны быть его носителем. Еще можно устроиться переводчиком, хотя тут нужно не только разрешение на работу, но и хотя бы базовое владение тайским.

2. В любой напиток здесь добавляют лед

При заказе воды или других напитков в местных кафе нужно помнить, что здесь их по умолчанию принесут холодными. Более того, официант может поставить рядом с вашим кофе или чаем еще и стакан со льдом, а если вы от него откажетесь, искренне удивится. Все это из-за особенностей местного климата: в жару жители Таиланда стараются почаще употреблять холодные напитки. Я привыкла, и горло мое в порядке. А вот некоторые туристы с непривычки жалуются на ангину. Лучше заказывайте напитки не холодные: просто добавляйте к заказу фразу «май йен» — и будет вам счастье комнатной температуры.

3. Из-за высокой влажности повсюду полно плесени

Как вы думаете, чего нужно больше всего бояться в тайских тропиках? Местной ползающей и кусающейся живности или штормов с цунами? Но у многих переселенцев из других стран совершенно иной страх, и имя ему — плесень. Из-за сильной влажности она проникает повсюду. Поэтому часто приходится «просушивать» дом с помощью кондиционеров, а в шкафах с одеждой и около техники устанавливать специальные влагопоглотители. Тут, как и в других странах Юго-Восточной Азии, первое место среди онкологических заболеваний занимает рак печени. Его вызывает плесень, а точнее содержащийся в ней яд афлатоксин. Он попадает в организм с зараженными плесневым грибком злаковыми культурами и орехами (в первую очередь арахисом). А в Таиланде его добавляют почти в каждое блюдо.

4. На пляже живут пескожилы. Отсюда и кучки

На тайском пляже частенько можно увидеть аккуратные песчаные кучки. Их оставляет пескожил — червяк, немного похожий на привычного нам дождевого. Он роет себе норки на глубину около 40 см и обычно сидит в самой нижней их части. В процессе строительства подземного домика червяк без остановки глотает песок вместе с органическими остатками, которые служат ему пищей. Песок он переваривать не может, поэтому периодически поднимается на поверхность и освобождается от него. Эти кучки мы и видим на пляже. Смотрите не вляпайтесь.

5. Кокосы убирают специально обученные люди

Если вы решите открыть свой бизнес в местной пальмовой роще, то помимо своевременного покоса травы и обработки территории от насекомых на вас ляжет ответственность еще и за головы отдыхающих. С любой из высоких пальм на них могут упасть кокосы. Чтобы этого не происходило, периодически полагается вызывать специальную службу. Приезжает бригада, ловко взбирается на пальмы и начинает их «чистить». Стоимость такой услуги — 300 бат с каждого дерева (это примерно $ 10). И веревка ребятам нужна совсем не для подстраховки, а чтобы аккуратно спускать кокосы на землю, не повредив крыши домов.

6. На тайский пляж можно попасть через отель. Почти всегда

Почти вся первая линия побережья в Таиланде застроена гостиницами. Из-за этого многие туристы задаются вопросом, как попасть на пляж. В принципе, практически все спокойно проходят через территорию отеля. Главное при этом — вести себя тихо и не нарушать покой постояльцев. А еще лучше прямо на входе сразу спросить, где тут у них пляжный ресторан. В Таиланде почти все отели имеют кафе на берегу, и пообедать там может любой желающий. Недавно у нас одну даму не пустили. Как позже выяснилось, она была не одна, а с бабушкой, сестрой и 3 детьми: шум-гам, надувные круги... Менеджеру отеля данная группа не понравилась, и в следующий раз он отказал им в проходе на пляж. Имеет ли он на это право? Да, имеет. Пляжи в Таиланде хоть все и общие, а вот отель — это уже частная территория.

7. В сезон дождей — особая техника безопасности

Чтобы пережить сезон дождей в Таиланде, нужно соблюдать целый ряд правил. В число жизненно необходимых вещей на этот период входит резиновая обувь, дождевик, спрей от комаров и водонепроницаемые чехлы для техники. А еще на время дождей лучше отказаться от поездок на скутере: мокрые дороги могут быть слишком скользкими для неопытного водителя. Не идите вброд по мутной воде. В таких потоках может плавать все что угодно. Куда бы вы ни спешили, помните о собственной безопасности. Не стойте под деревьями или ненадежными конструкциями. В проливной дождь ветки с кокосами имеют высокий шанс упасть вам на голову. Смотрите по сторонам и оценивайте риски.

8. Тайцы спокойно относятся к опозданиям

Туристам, приехавшим из городов, где день расписан буквально по минутам, обычно нелегко бывает привыкнуть к тому, что местные жители не любят торопиться. К любым опозданиям они обычно относятся философски: все равно работа никуда не денется. Неделю назад мы меняли тепловой насос у бассейна. Нам его за один день починили. А вот за деньгами неделю приехать не могут. Ладно бы сумма небольшая была. Но тут целых 11 500 бат ($ 350). Кто-то за такие деньги месяц работает, а тут делают вид, что забыли про них. Странные они, в общем, но милые, пусть иногда и безответственные.

9. Насекомых щелкают как семечки

Поездка в Таиланд — отличный способ познакомиться с местной кухней. И это не только всевозможные фрукты и тайская лапша. Вам наверняка попробуют предложить здешние деликатесы типа жареных личинок, мух и саранчи. Говорят, что такое угощение даже полезно: в нaceкoмыx coдepжитcя мнoгo бeлкa и кaльция. Какие они на вкус? Жapeныe кузнeчики oчeнь пoxoжи нa чипcы. Свepчки — на coлeныe кpeкepы, a гуceницы — на семечки. Отличная закуска, кстати. Рекомендую.

10. Абсолютно такое же. Но другое

В Таиланде часто можно услышать выражение same-same but different. Дословно оно означает «то же самое, но другое». К примеру, пойдете вы в магазин за новым платьем, покажете продавцу фото, а он принесет вам совершенно не похожее и скажет: «Сейм-сейм, бат дифферент». Такая же ситуация может сложиться и в парикмахерской, и в салоне красоты, и в кафе. Сегодня в кафе я заказала спагетти карбонара, и когда мне принесли тайскую лапшу с сосисками, как вы думаете, что они сказали? А это наше фото из архива 2011 года. Тогда мы хотели завести хаски, а получили собаку совсем другой породы. Сейм-сейм, бат дифферент.

11. Вместо хлеба — салапао

В тайской кухне нет привычного нам хлеба. Вместо него здесь готовят особые булочки на пару. В Китае их называют «баоцзы», а в Таиланде — «салапао». Начинка у этих булочек бывает разная. Но я люблю со свининой. Салапао довольно просто приготовить и дома, если вдруг на вашей тайской улице не оказалось лотка с булочками. Готовятся они примерно как наши пирожки, только в конце не пекутся в духовке или жарятся в масле, а варятся в пароварке.

12. Многие спокойно носят одежду с чужого плеча

В Таиланде секонд-хенды пользуются огромной популярностью. Причем в таких магазинах отовариваются не самые бедные слои населения, а люди среднего достатка. Во-первых, тайцы — совершенно не брезгливый народ, а во-вторых, многие из них искренне не понимают, зачем тратить безумные деньги на одежду, которая в тропиках может быстро прийти в негодность. Когда моя тайская соседка завела кур, я удивилась не сильно. Но когда она открыла магазин секонд-хенд, я сказала: «Вау! И ты думаешь, это гуд бизнес?» Она ответила: «Ты что! Зачем людям тратить сотни долларов на брендовые вещи? Можно же купить слегка потрепанный оригинал со скидкой 70–80 %».

13. Чем больше живот, тем выше достаток

Большой живот в Таиланде — своеобразный признак достатка. По мнению местных жителей, он показывает, что человеку не приходится постоянно бегать и суетиться, чтобы добыть хлеб насущный. Муж у меня далеко не стройняшка, и часто местные мужчины, хлопая его по животу, приговаривают: «Пумпуой». Я долго понять не могла, что это значит. И вот однажды мне пояснили: оказывается, многие худые тайцы завидуют Олегу. Говорят: «Хорошо живешь, вкусно ешь». А муж не понимает этого и все худеет.

14. В тайских домах нет прихожих

При входе в жилое помещение вы обычно сразу попадаете в гостиную. А свои зонтики, дождевики и обувь полагается оставлять за пределами дома — на открытой террасе или прямо у порога. Я уже привыкла к такому положению дел. Это даже удобно. А вот к чему я никак еще не привыкну, так это к тому, что в моей обуви часто кто-то жить начинает. Вот на этом фото вам видно, кто поселился в моем ботинке на улице?

15. «Деревянное яблоко» от простуды и изжоги

Это местное лекарственное средство — чай матум («деревянное яблоко»). Его готовят из плодов одноименного дерева и применяют для борьбы с простудными заболеваниями, при проблемах с желудком и кишечником, а также для укрепления сосудов. А еще местные жители утверждают, что такой напиток улучшает обмен веществ и укрепляет иммунитет. Часто зимой болеете? Тогда ищите матум во всех супермаркетах Таиланда в отделе специй или чая. Стоит он недорого — около 80 бат. Как приготовить? Я завариваю 4–5 долек в кувшине. Настаиваю 15–20 минут и пью. Иногда горячий, иногда со льдом. Можно также добавить мед или мяту. По вкусу похоже на компот из сухофруктов.

16. Встретить змею — хорошая примета. Мирно разойтись с нею — еще лучше

Такие змейки обитают по всему Таиланду и могут достигать 190 см в длину. Это зеленые полозы. Обычно они живут в кустах, сливаясь с зеленью и травой. Подобные змеи относятся к семейству ядовитых, но считаются не опасными для человека. Их яд токсичен только для мелких лягушек, птиц и гекконов, которыми полозы, собственно, и питаются. Черных кошек в Таиланде не видела, а вот если зеленая змея переползает вам дорогу, так это к удаче и хорошим новостям. Моя личная примета, проверенная временем. И не падайте в обморок при встрече со змеями. Они сами вас боятся и, если их не трогать, быстро уползают в кусты.