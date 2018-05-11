Девушка и ее четверо друзей путешествуют вместе. Это была бы обычная история, если бы не сами друзья

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Сначала Дженнифер подружилась с Уотсоном, потом с Кико, Гарри и наконец с Лондон. И, как оказалось, у них есть общая страсть — путешествия. Эта история была бы похожа на сотни других, если бы не одно «но»: Уотсон и Кико — собаки, Гарри — кот, а Лондон и вовсе еж.

AdMe.ru предлагает вам познакомиться с необычной компанией, путешествующей по разным уголкам США.

Это Уотсон, английский золотистый ретривер. Молодой человек Дженнифер подарил ей Уотсона, чтобы пес стал моральной поддержкой в сложный период ее жизни. Тем самым он положил начало крепкой дружбы.

Кико, американскому ретриверу, почти 7 лет, и он присоединился к Дженнифер и Уотсону, когда ему исполнилось 4 года. За 3 года до этого пес потерялся и все это время странствовал по США, пока не оказался у новой любящей хозяйки. Первое время он был очень беспокойным и не мог привыкнуть к новому дому.

Дженнифер называет Уотсона «обнимателем», а Кико — «целователем», потому что первый обожает обнимать своего друга, а Кико целоваться.

А еще Дженнифер говорит, что Уотсон очень любит плавать и грызть палки, но самое любимое его занятие — по утрам тыкаться носом ей в лицо, чтобы разбудить.

Вместе с хозяйкой Уотсон и Кико путешествуют по разным уголкам Соединенных Штатов и никогда не устают обниматься.

Гарри пришел в дружную компанию Дженнифер, Уотсона и Кико котенком — девушка взяла его в приюте. Она говорит, что у Гарри обнаружилась неподдельная страсть к путешествиям.

Гарри отлично влился в коллектив — несмотря на то что Уотсон и Кико больше всего на свете любят проводить время друг с другом, кот прекрасно дополняет их компанию.

И, кажется, никто не замечает, что принадлежит к вечно враждующим кланам.

А совсем недавно к тесному кругу присоединился еще один маленький друг — точнее, подруга по имени Лондон.

И определенно понравилась старшим друзьям.

Каждый раз, когда Кико начинает нервничать, Уотсон его обнимает и успокаивает, и тот день ото дня становится все счастливее.

Дженнифер говорит, что не представляла себе такую чистую и безусловную любовь, до тех пор пока в ее жизни не появились четвероногие друзья, которые помогают друг другу победить свои тревоги и стать по-настоящему счастливыми. Вне зависимости от того, ходишь ли ты на четырех лапах или на двух ногах.

А знаете ли вы примеры необычной дружбы?