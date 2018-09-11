Что можно увидеть и сделать только в Фиджи и ни в одной другой стране мира

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Километры белоснежных песчаных пляжей с пальмами, девственно чистые коралловые рифы — предел мечтаний любого туриста и одно из самых популярных мест для уединения голливудских звезд. Здесь не везде разрешено носить солнечные очки и шляпы, а в гардеробе каждого мужчины обязательно должна быть юбка, сочетающаяся с пиджаком. Тут нужно сделать всего один шаг, чтобы вернуться в прошлое и первым на планете встретить новый день. Все это возможно только в одном месте на планете, и имя ему Фиджи.

Мы в AdMe.ru разобрались в культурных традициях крошечного островного государства и выяснили, чего точно не следует делать, если вы окажетесь в этом райском месте.

1. Фиджи — это не остров, а государство

Страна располагается на 332 островах, из которых обитаема только треть, но большая часть населения этого государства живет на двух больших островах — Вити-Леву и Вануа-Леву.

2. Здесь живут голливудские звезды

Более 80 % земель Фиджи принадлежат деревенским группам и используются в качестве резервации. Но это не мешает голливудским звездам покупать здесь целые острова. Так, актер Мэл Гибсон приобрел небольшой островок Манго за $ 15 млн в 2015 году. Здесь проживают около 40 местных жителей, которые работают на знаменитость. Они занимаются сельским хозяйством, ухаживают за природой острова, обслуживают строения, дороги и взлетно-посадочную полосу для личного самолета Гибсона.

3. Запреты и особенности культуры

Если вы соберетесь в любую деревушку Фиджи, то оставьте солнцезащитные очки и шляпу дома, так как эти вещи может носить только глава поселения. Ни в коем случае нельзя прикасаться к голове местных жителей: в далекие времена вас могли бы за это съесть живьем. С пустыми руками приходить в деревню не принято. Лучше захватить с собой ингредиенты для приготовления кавы (напитка из измельченного корня растения семейства перечных) и подарить их старейшине деревни. Не сопротивляйтесь, когда местные дети начнут сыпать на ваше лицо тальк — это часть приветственной церемонии (sevu sevu), за которой последует совместное распитие национального напитка.

Искусство ходить босиком по тлеющим углям зародилось в Фиджи около 500 лет назад в племени савау. Сегодня туземцы проводят эту церемонию больше для развлечения туристов и предлагают им вместе пройтись по огненной дороге.

4. Как здесь развлекаются туристы

Многие туристы едут на острова, чтобы поплавать вместе с экзотическими рыбками и посмотреть величественные коралловые рифы.

Весьма популярно здесь и экстремальное развлечение — дайвинг с акулами.

А тех, кто привык нежиться на солнышке и медленно потягивать любимый коктейль, здесь ждет роскошный плавучий бар.

5. Разница во времени

Фиджи — одно из немногих государств на земле, где можно вернуться в прошлое без особых усилий. Через остров Тавеуни проходит международная линия перемены дат. То есть по разные стороны линии время будет отличаться на целые сутки.

6. Английские традиции

Фиджи многое перенял у Великобритании в колониальные времена. Это и левостороннее движение, и любовь к исконно английским видам спорта.

Регби — это самая любимая игра фиджийцев, как мужчин, так и женщин. Перед началом матча каждая команда исполняет специальный танец воинов чиби (Cibi), чтобы напугать своих соперников.

7. Местные каннибалы

Трудно поверить, что эти приветливые фиджийцы когда-то были самыми свирепыми каннибалами в мире. Этот факт долго отпугивал мореплавателей от посещения здешних мест. Каннибализм существовал на территории Фиджи до прибытия христианских миссионеров в середине 1800-х годов, одного из которых — преподобного Томаса Бейкера — тоже съели, оставив от него лишь ботинок.

8. Почему здесь кокосы падают вам на голову

Одно из фиджийских суеверий гласит, что у кокосов есть глаза. Они следят за определенными людьми, на которых хотят упасть с пальмы. Так что если на вас упадет кокос — это знак неудач, которые будут сопутствовать вам несколько ближайших дней.

9. Вода Фиджи

Раньше на островах Фиджи выращивали и экспортировали сахарный тростник, а сегодня один из самых известных за рубежом местных брендов — это местная артезианская вода.

10. Все носят юбки

На острове Буа представители мужского пола в воскресные дни обязаны носить традиционную для этой местности одежду — саронг. Здесь это подобие длинной юбки называется сулу. Очень часто на официальных приемах в других странах высшие государственные чины Фиджи также облачаются в традиционные костюмы.

А так раньше выглядели сотрудники дорожной полиции.

11. Настоящее название островов

Британский путешественник Джеймс Кук впервые нанес на карты неправильное название островов Фиджи, которое используется и по сей день. Дело в том, что местное население называло свою родину «Вити» (Viti), однако жители соседних островов Тонга произносили ее как «Фиси» (Fisi). Возможно, члены экспедиции услышали искаженное название местности и использовали именно его.

12. Кто живет на Фиджи

Для работы на сахарных плантациях Фиджи с 1879 года европейцы стали нанимать рабочих из Индии. Вскоре в связи с высоким естественным приростом количество индийского населения на островах увеличилось настолько, что даже превысило численность аборигенов. Сегодня здесь можно посетить самый высокий индуистский храм в южном полушарии — Свами-Шива-Шри-Субрамания в городе Нанди.

13. Связь с Великобританией

По конституции 1970 года Фиджи являлся государством в составе Содружества. Главой государства была королева Великобритании, представленная назначаемым ею генерал-губернатором. В результате правительственного переворота в 1987 году конституция была отменена, пост генерал-губернатора упразднен, страна провозглашена республикой. Главой государства стал президент, и Фиджи исключили из состава Содружества, но на местных долларах до сих пор осталось изображение королевы Елизаветы II.

Члены королевской семьи неоднократно посещали островное государство с официальными визитами, и некоторые фиджийцы очень тесно связаны с монаршей семьей. Так, за рулем машины, которая везла Меган и ее маму на свадьбу с принцем Гарри, был фиджиец Ротуман, бывший офицер армии, который долгое время является личным водителем герцога и герцогини Кембриджских.

14. Все символы на флаге Фиджи

Голубой фон государственного флага — это символ водных просторов Тихого океана, а голубь, изображенный на гербовом щите, свидетельствует о мире и дружбе с Великобританией. На нем также можно обнаружить и другие символы Фиджи: кокосовую пальму, сахарный тростник и связку бананов.