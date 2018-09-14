Что делать, если вы попали в загранпоездке в одну из непредвиденных ситуаций

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Пословица не зря гласит: «Предупрежден — значит вооружен». Это правило эффективно работает и во время путешествий, загранпоездок, командировок, ведь от непредвиденных ситуаций вдали от дома, увы, никто не застрахован. Лучше владеть информацией, чтобы не впадать в панику и точно знать, как себя вести, если вам не хватает места в самолете, ваш багаж потеряли, отель дважды заблокировал стоимость проживания на карте, а также в ряде других форс-мажорных ситуаций.

AdMe.ru подскажет, что делать, если во время путешествия возникли проблемы, и как их решить без потерь вовсе или с минимальным ущербом.

1. Вас не выпускают за границу из-за долгов

К сожалению, в этом случае ничего нельзя сделать. На сегодняшний момент отлаженной системы оплаты долгов прямо на границе или в аэропорту нет, хотя ее планируют внедрить. В незавидном положении оказываются и те, кто погасил долги, но менее чем за 10 дней до поездки, — они могут столкнуться с трудностями при пересечении границы из-за неоперативного прохождения информации между соответствующими ведомствами. В настоящее время долг, ограничивающий поездки за пределы Российской Федерации, составляет ₽ 30 000 и более. Если речь идет о взыскании алиментов, возмещении вреда, причиненного здоровью, возмещении вреда в связи со смертью кормильца, имущественного ущерба или морального вреда, причиненных преступлением, — ₽ 10 000 и более. Самый надежный способ оставаться выездным — это своевременно вносить обязательные платежи, оплачивать налоги, штрафы и не выступать поручителем для сомнительных заемщиков.

2. Билеты куплены, а мест в самолете на ваш рейс нет

«Этот рейс переполнен. Нам нужны 90 добровольцев, которые готовы полететь другим рейсом в обмен на $ 350».

В данном случае речь идет про овербукинг (сверхбронирование). Овербукинг — это обычная практика авиакомпаний, которые продают на рейс больше билетов, чем мест в салоне самолета. Авиакомпании в Европе и США в таких случаях предлагают «лишним» пассажирам полететь другим рейсом и на месте выплачивают компенсацию. В Европе и США овербукинг легализован и размер компенсации прописан. Например, европейские авиакомпании согласно Регламенту ЕС 261/2004 выплачивают пассажирам, которым не хватило места, от € 250 до € 600. Что касается российских авиакомпаний, то в соответствии со статьей 120 Воздушного кодекса РФ за просрочку доставки пассажира, багажа или груза авиакомпания обязана уплатить штраф в размере 25 % от минимального размера оплаты труда за каждый час просрочки, но не более половины стоимости билета. Помимо компенсации авиакомпании обязаны предоставить пассажиру те же услуги, как в случае переноса или отмены рейса, а именно прохладительные напитки, если вы ожидаете рейс более 2 часов, горячее питание при ожидании вылета более 4 часов, гостиничный номер через 6 часов ожидания в ночное время и через 8 часов днем и т. д. Чтобы не попасть в ситуацию овербукинга, лучше зарегистрироваться на рейс как можно раньше — пройти онлайн-регистрацию, которая начинается за 24 часа до вылета, или заранее приехать в аэропорт.

3. Вы опоздали на стыковочный рейс

Если опоздание произошло по вине авиаперевозчика (например, из-за технической неисправности самолета) или форс-мажорных обстоятельств, то перевозчик обязан бесплатно отправить вас в пункт назначения. Вам должны предоставить те же услуги, что и при задержке рейса (см. пункт выше). Надо понимать, что законодательство в разных странах различается и, например, в Евросоюзе права пассажира при задержке рейса регулируются следующим регламентом, но он близок к правилам Российской Федерации. В том случае, если вы сами задержались и опоздали на рейс, билет необходимо будет покупать заново. Иногда авиакомпания может пойти навстречу и отправить пассажира бесплатно или вернуть часть стоимости билета. Главное — не скандалить, а спокойно объяснить свою проблему.

4. Вы не можете найти свой багаж

Лучший способ никогда не потерять багаж.

При возникновении такой ситуации необходимо в первую очередь обратиться на специальную стойку регистрации с надписью Lost & Found и написать заявление. Вам необходимо будет предоставить свой паспорт, багажный отрывной талон, указать номер рейса, которым вы летели. Также вас попросят описать свои вещи. В заявлении необходимо будет указать свой контактный телефон (работающий в стране, где вы в настоящий момент находитесь), адрес места, где вы остановитесь (отель или апартаменты) и адрес постоянного проживания в родной стране. После этого начнутся поиски. Статус розыска багажа можно отслеживать на сайте WorldTracer. В течение 21 дня авиакомпания обязана найти багаж, но, как правило, потерянные вещи возвращаются к своему владельцу в течение 46 часов.

5. Ваш багаж так и не нашли

Если по истечении 21 дня ваш багаж так и не был найден, то надо писать претензию в авиакомпанию. При перелетах по России вы можете рассчитывать на компенсацию не более ₽ 600 за 1 кг багажа, в случае если ваш багаж не провозился за дополнительную плату с объявленной ценностью (тогда компенсация выплачивается в размере объявленной ценности). Если страна — участница Монреальской конвенции (страны Европы, Российская Федерация на международных рейсах, Турция, Украина и др.), то компенсация при утере, а также повреждении или задержке багажа может достигать ₽ 100 000 рублей независимо от веса багажа. А если страна — участница Варшавской конвенции (например, Таиланд, Беларусь и ряд других), то компенсация составит не более $ 20 за каждый килограмм.

6. Отель дважды заблокировал стоимость проживания на карте

Такая путаница порой возникает по разным причинам. При бронировании отель может проверять, есть ли на указанной вами карте деньги. Для этого он замораживает какую-то сумму (от символической до полной стоимости проживания). Однако в этом случае на телефон приходит СМС именно о снятии денег, хотя сумма лишь заморожена и обычно возвращается клиенту через 30 дней (срок может отличаться в зависимости от банка). Поэтому до поездки целесообразно позвонить в банк и уточнить, какая именно операция была проведена. При въезде в отель вас могут попросить оплатить проживание. Замороженная сумма не считается, так как она остается вашей и будет снова вам доступна через 10, 30 или 45 дней в зависимости от условий вашего банка. Чтобы не остаться без денег в отпуске в этой ситуации, попросите не отменять блокировку средств на карте (авторизацию), а, наоборот, подтвердить ее и списать замороженную на карте сумму. После этого списать оставшуюся стоимость проживания отдельной операцией.

7. Вас задержала полиция

Граждане Российской Федерации, находясь за пределами страны, пользуются ее покровительством и защитой — это предусмотрено Конституцией РФ. Поэтому, если по какой-то причине вас арестовала полиция за границей, необходимо связаться с консульством своей страны. Прибывший в участок консул окажет необходимую помощь, а именно: предоставление услуг переводчика, поиск квалифицированного адвоката, связь с родственниками, контроль за соблюдением норм и требований закона. Чтобы не усугубить свое положение, не надо оказывать сопротивление полиции при задержании, объясняться с полицией в отсутствии консула и подписывать какие-либо бумаги на иностранном языке без юриста.

8. Ваш туроператор обанкротился

«Извините, мы закрыты».

Чтобы подстраховаться, возьмите с собой в поездку некоторую сумму наличных — это позволит не зависеть от того, как будут развиваться события. Например, в случае если туроператор не перечислил отелю деньги за проживание и вам угрожают выселением. Все понесенные затраты вы впоследствии сможете компенсировать через суд. Если необходимой суммы нет, а положение критическое, необходимо обратиться в консульство своей страны — оно окажет неотложную помощь гражданам, попавшим в сложную ситуацию, и посодействует возвращению домой (список консульств Российской Федерации можно найти на официальном сайте консульской службы МИД России). Еще один вариант — связаться с родственниками или друзьями и попросить их выслать деньги, на которые можно купить билет и вернуться на родину.

9. Вы потеряли свою банковскую карту или у вас ее украли

Вам необходимо обратиться в свой банк с просьбой заблокировать карту. Если поблизости есть отделение вашего банка, то можно обратиться с соответствующими документами, чтобы получить временную карту, на которую при оформлении будет переведен остаток со счета утраченной карты. О том, как поступать, если банкомат «съел» вашу карту, можно узнать в этой статье. И конечно же, как гласит народная мудрость, не надо класть все яйца в одну корзину — распределяйте ваши финансы между несколькими банковскими картами, имейте наличные деньги. Лучше всего разделить сумму, отложенную на поездку, на 3 части и хранить в разных местах (часть оставлять в сейфе отеля). Это позволит избежать возможного форс-мажора — ситуации, когда вообще нет средств.

10. В отеле вам дали номер категорией ниже

При себе необходимо иметь подтверждение брони, в которой указана категория номера. Как правило, отель старается не доводить ситуацию до конфликта и предоставляет постояльцу нужный номер. Если его нет, могут повысить категорию номера, предложить снизить стоимость проживания или предоставить иные бонусы. Однако если в брони есть фраза upon availability («при наличии свободных мест»), то правда на стороне отеля и придется согласиться на тот номер, который предлагают.

11. Истек срок действия вашей визы, а вы не успели вернуться из поездки