9 тайн, которые скрывает самый загадочный континент Земли — Антарктида

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Самый загадочный материк Земли манит исследователей, первооткрывателей и даже любителей теорий заговоров. Изучение Антарктиды наглядно демонстрирует, что наука сотворяется у нас на глазах. Удивительные открытия и находки поражают не только простых обывателей, но и видных ученых: «кровавый» водопад, марсианский метеорит, ископаемые и даже огромное озеро таились во льдах много тысячелетий.

AdMe.ru решил узнать, какие открытия совершили современные ученые и о чем говорят конспирологи, когда речь заходит об Антарктиде.

Марсианский метеорит со следами жизни

Марсианский метеорит, который мы знаем под названием Allan Hills 84001, был найден в горах Алан Хиллс в Антарктиде 27 декабря 1984 года. Эта находка вызвала широкий общественный резонанс из-за того, что на поверхности метеорита были найдены окаменелые микроскопические структуры, которые могли быть бактериями. Вопрос о внеземном происхождении бактерий до сих пор открыт, но в его пользу говорит тот факт, что размер найденных структур — 20–100 нанометров в диаметре, что гораздо меньше любой известной нам формы клеточной жизни. Уникальность ALH 84001 еще и в том, что, согласно данным исследований, он откололся от родной планеты 4 млрд лет назад, когда там еще была жидкая вода, остальные же метеориты, найденные на Земле, уже не относятся к эпохе «мокрого» Марса.

Озеро под четырьмя километрами льда

Одно из крупнейших географических открытий ХХ века — подледное озеро Восток, которое обнаружили в Антарктиде. Самое удивительное в этой находке — то, что она скрывалась под слоем льда толщиной в 4 км. Ученые уверены, что озеро было отрезано ледником от внешнего мира на протяжении нескольких миллионов лет. Размеры Востока поражают: общая площадь озера составляет около 16 000 кв. км, а глубина может достигать 1 200 м. Скорее всего, оно остается незамерзшим из-за подземных геотермальных источников. Бурение скважины было сложным и длительным процессом, его начали в 1989 году, приостановили в 1999-м (из-за опасений загрязнить уникальную экосистему) и вернулись к нему только в 2006 году, чтобы закончить в 2013-м. С 2015 года начался активный этап изучения озера. В пробе воды ученые обнаружили микроорганизмы, один из которых — неизвестного вида. Но это были пробы с поверхности, самое интересное начнется, когда смогут достать образцы со дна, где, по предположениям, вода подогрета термальными источниками и пригодна для жизни. Возможно, в скором времени ученым удастся найти небывалые виды существ. Кто знает, как развивалась эволюция в замкнутой экосистеме Востока.

Сгоревший лес

О том, что когда-то Антарктида была зеленым континентом, ученые догадывались еще со времен первых экспедиций на новую землю. Однако недавно они сделали открытие, которое весьма озадачило современную науку: раз за разом в разных областях Антактиды находят сгоревшие и окаменелые леса, которые не только доказывают теорию «зеленой Антарктиды», но и ставят перед учеными новую задачу — определить, что случилось с лесом.

Исследование окаменелостей показало серьезный уровень повреждений от огня, который дает возможность предположить, что древние леса погибли около 250 млн лет назад в результате масштабного пожара, который, в свою очередь, мог быть вызван падением метеорита или вулканической активностью. Исследования по этому вопросу ведутся по сей день.

91 вулкан подо льдом

Совсем недавно ученые обнаружили в Антарктиде скрытую подо льдом гряду вулканов. Она может претендовать на звание самой большой гряды мира, поскольку насчитывает 91 вулкан. Сколько из них действующие — пока что загадка, потому что они скрыты под ледником, толщина которого в отдельных местах достигает 2 км. Регион исследовали при помощи радаров и другой специальной техники. Один из исследователей, Роберт Бингем, уверен, что на дне моря под шельфом ледника могут скрываться и другие вулканы, что может превратить Антарктиду в регион с самой высокой их концентрацией. Особенно сильно ученых сейчас заботит вопрос о том, как может повлиять на таяние льдов потенциальное извержение и чем это грозит.

Кровавый водопад

Представляете, что испытал Гриффит Тейлор, когда в 1911 году впервые обнаружил Кровавый водопад? Красный поток, выливающийся из белоснежного ледника, ужаснет кого угодно. Правда, ученый взял себя в руки и предположил, что в красный цвет воду окрашивают водоросли, чудом сохранившиеся в леднике. Долгое время Кровавый водопад оставался загадкой, которую удалось разгадать только в XXI веке. Пробы воды из ледника и другие исследования показали, что вода поступает из подледного озера, которое долгое время находилось в полной изоляции. Микроорганизмы, его населяющие, сумели приспособиться к отсутствию света и кислорода и в процессе эволюции стали получать жизненную энергию путем восстанавления растворенных в воде сульфатов до сульфитов. Этот удивительный природный феномен позволяет ученым делать предположения о том, что жизнь в такой же форме могла сохраниться и на других планетах.

Динозавры Антарктиды

Первые останки динозавров ученые нашли в Антарктиде в 1986 году, в 2006-м им удалось повторить находку. Но речь шла о единичных экземплярах. А вот в 2016 году экспедиция на острове Джеймса Росса получила небывалый «улов»: в общей сложности было найдено более тонны останков динозавров. Такое количество материала для детального анализа — хорошая возможность пролить свет на вымирание динозавров. Сейчас ведется активная работа над полученными останками. Некоторым из образцов больше 71 млн лет. Подробных данных о видах еще нет, но уже известно, что некоторые кости принадлежат плезиозаврам и мезозаврам, другие — более мелким птицам и даже уткам конца мелового периода.

Мистификации и фальсификации

Антарктида окутана множеством мифом, вокруг исследований материка с завидным постоянством разрастаются различные мистификации и теории заговоров, а в сеть то и дело просачиваются довольно убедительные на первый взгляд фальсификации, рассказывающие об удивительных и невероятных открытиях, которые могли бы перевернуть взгляд на современную науку. И вот самые популярные из них.

Пирамиды в Антарктиде

С 2013 года по сети гуляют многочисленные сообщения о том, что в Антарктиде ученые нашли копию египетских пирамид с такими же параметрами и схемой расположения. В качестве доказательства приводятся фотографии одной из пирамид и ее снимки со спутника. «Сенсационные» новости вызвали бурю обсуждений и толков, а правду раскрыли далеко не сразу. Оказывается, ответственность за создание фейковой новости несет Стивен Ханнард, один из членов общества Alien Disclosure Group, не раз замеченный в создании фальсификаций. Снимок пирамиды из экспедиции — фотография из блога альпинистов, которые совершали восхождение на один из пиков горного массива Винсон. «Пирамида» на снимке и спутнике — одна из гор этого массива, принявшая причудливую форму из-за особенностей структуры и погодных условий.

Вытянутые черепа

Еще одна «шокирующая новость», которая наделала немало шума, — находка в Антарктиде черепов странной вытянутой формы, которые якобы свидетельствуют о заселении материка (по одной версии — людьми, по другой — чуть ли не инопланетной цивилизацией). В качестве доказательства приводятся различные фотографии черепов, которые на поверку оказываются музейными экспонатами, демонстрирующими искусственную деформацию черепов, которая была широко распространена в древнейшие времена.

Приземление НЛО

Люди, у которых есть Google Maps и куча свободного времени, недавно обнаружили странный объект в Антарктиде, расположенный по координатам 54°39’44.62"S и 36°11’42.47«W. Находка неожиданно «хайпанула» в сети, о ней не писал разве что ленивый, а у оригинального ролика уже больше 3 млн просмотров. Высказывались самые разные предположения о природе объекта, но самой популярной версией является приземление НЛО в Южной Георгии. Ученые же отнеслись к «открытию» крайне скептически: они уверены, что таинственный скользящий «корабль пришельцев» — не более чем обыкновенная глыба льда. Вот только конспирологов это не останавливает.

А какая из находок удивила вас больше всего?