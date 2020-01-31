6 стран, где жилье у моря стоит дешевле, чем квартира на отшибе наших мегаполисов

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В современном мире миграция уже кажется чем-то обыденным. Немногие остаются в том городе или даже той стране, в которой родились. Стремление к лучшей жизни гораздо более рационально для человека, чем слепое желание оставаться на родине. Да и выгодных вариантов зачастую предостаточно, стоит только захотеть.

AdMe.ru изучил отзывы и составил список курортных стран, покупка недвижимости в которых может стать достойной альтернативой жилью на отшибе мегаполиса. Или не может. Препятствия мы тоже разобрали.

Черногория

Чистое Адриатическое море, горы, приятный климат и относительная дешевизна делают Черногорию привлекательной не только для туристов, но и для мигрантов. Квартиру с 2–3 комнатами можно купить примерно за ₽ 2 млн. Подвох: на хорошую работу и бизнес рассчитывать не стоит: в Черногории высокая безработица, почти нет условий для создания своего дела. Однако здесь низкая стоимость жизни, можно попробовать влиться сферу туризма или работать удаленно.

Испания

Судя по количеству эмигрантов, Испания — отличный вариант для миграции. Многие отмечают высокое качество жизни по отношению к стоимости. Квартиру, например, в Торревьехе или Аликанте можно купить от ₽ 3,5 млн. Подвох: двойное гражданство допускается здесь только со странами Латинской Америки, Андоррой, Филиппинами, Экваториальной Гвинеей и Португалией. Всем остальным желающим стать подданными короля Испании придется отказаться от паспорта родной страны.

Греция

Греция также долгие годы остается одним из основных направлений для миграции. Те, кто проживает здесь хотя бы пару лет, уже никуда не спешат уезжать и чувствуют себя комфортно. Стоимость квартир у моря начинается от ₽ 2,5 млн. Подвох: высокий уровень безработицы и сложная, запутанная бюрократия. Причем у греков есть национальные особенности: непунктуальность и неторопливость, благодаря чему на любую бумажку уйдет уйма времени и сил.

Таиланд

Бытует мнение, что это едва ли не лучшее государство для миграции, однако местные жители и законы с этим не согласятся. Впрочем, дешевое жилье здесь и правда есть. Например, в Паттайе. Стоимость апартаментов здесь начинается от ₽ 3,5 млн. Подвох: на легальную высокооплачиваемую работу в Таиланде полагаться не стоит. На бизнес — тем более. У предприятия должно быть как минимум 3 учредителя, один из которых — таец, ему должно принадлежать не менее 51 % акций. Не имея стабильной удаленной работы, не приходится и рассчитывать на райскую жизнь в Тае.

Болгария

Болгария, конечно, не самая богатая страна Европы, но дешевое жилье и доступ к морю делают ее выгодной для фрилансера. Стоимость небольших студий на Солнечном Берегу начинается от ₽ 700 тыс., а домов с площадью от 70 м² — от ₽ 2 млн. Подвох: кардинально сменить обстановку гражданам постсоветского пространства тут вряд ли получится. И с работой не все так просто: большинство иностранных дипломов здесь бесполезно, да и местные компании предлагают гонорары под стать ценам на жилье.

Турция

Помимо моря и приятного климата, Турция предлагает мигранту низкую стоимость жизни, разнообразные яства. Самые дешевые квартиры здесь в Аланье. Мебелированную «однушку» получится купить за ₽ 1,7–2 млн, «двушку» — от ₽ 2 млн. Подвох: своеобразный нрав местных, к которому трудно привыкнуть. Первое время приходится мириться с одиночеством. Непривычны будут и многие законы. Каждые несколько часов, например, по всей стране начинают работать громкоговорители. По ним в течение 10 минут тебя неустанно призывают начинать молиться. Также трудно будет найти официальную высокооплачиваемую работу.

Как вы относитесь к миграции? Хотели бы жить в какой-нибудь из предложенных стран?