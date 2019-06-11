6 крутых фактов о Байкале, которые убедят вас, что следующий отпуск стоит провести в Сибири

40 0

46

186

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

«Славное море, священный Байкал» — самое глубокое озеро в мире и самый большой резервуар пресной воды на Земле, и оно продолжает расширяться и углубляться на несколько миллиметров в год. На Байкале довольно часто происходят землетрясения, и некоторые ученые предполагают, что озеро — зарождающийся океан, который через 20 млн лет расколет Евразию на 2 части. Но, главное, он прекрасен настолько, что у всех, кто приезжает на него посмотреть, перехватывает дыхание.

Мы в AdMe.ru мечтаем увидеть Байкал — вы с нами? Смотрите, как там красиво. И не забывайте дышать.

1. Каждую зиму Байкал замерзает по-разному

Вода в озере настолько прозрачная, что можно увидеть каменистое дно на глубине до 40 м. Зимой она превращается в лед, образующий причудливые формы: например, сопки (высокие ледяные конусы) и сокуи (замерзшие наплески воды на скалах, возникающие в результате зимних штормов).

Получаются настоящие ледяные дворцы и пещеры, которые не тают до самой весны. Когда шторм особенно силен, образуется ледяной грот, похожий на пузырь. Внутри него вода испаряется, создавая «мохнатые» сосульки.

Туристы передвигаются на коньках, велосипедах или санках, а некоторые спят в палатках прямо на льду. Озеро замерзает по-разному: приезжая сюда каждый год, вы как будто оказываетесь в новом для себя месте.

В сильный мороз байкальский лед трескается с громким звуком, напоминающим раскаты грома, и образуются ледяные щели длиной 10–30 км и шириной 2–3 м. Благодаря им рыба в озере не гибнет от недостатка кислорода. В этом видео показан как раз такой разлом, снятый изнутри.

2. Байкал не стареет

Ученые считают, что возраст Байкала — 25-35 млн лет, хотя обычно озера живут в среднем 10-15 тыс. лет, после чего заполняются илом и превращаются в болото. Но Байкал не собирается стареть — наоборот, он становится только больше, хотя и сейчас его максимальная глубина — больше 1 600 м.

Ветры здесь настолько сильны и своенравны, что получили собственные имена: баргузин, култук, верховик. Но самый сильный ветер на Байкале — сарма. Его ураганные порывы достигают 60 м/с, срывают крыши домов, вырывают из земли деревья и уносят в озеро коров и пришвартованные к берегу лодки. Сразу видно, Байкал по характеру — настоящий зарождающийся океан.

3. Откуда взялись байкальские нерпы — до сих пор загадка

Байкальская нерпа (байкальский тюлень) по мимимишности ничуть не уступает котикам, особенно бельки — детеныши нерп, которые рождаются в специальном снежном логове, подальше от людских глаз.

Как это животное попало в Байкал — до сих пор неизвестно. Ближайшее место, где водятся нерпы, — Северный Ледовитый океан. Чтобы добраться до озера, нерпам нужно было преодолеть 5,5 тыс. км по двум рекам — Енисею и бурной Ангаре с ее порогами, которые непроходимы даже для кораблей. Как нерпы преодолели столь сложный путь, даже не зная, что впереди их ждет пригодный для жизни Байкал, а не какое-нибудь болото, ученые объяснить пока не могут.

4. Вода такая прозрачная из-за уникальных рачков

Неповторимой чистотой воды, которая по свойствам близка к дистиллированной, Байкал обязан уникальному рачку — байкальской эпишуре, которая обитает только здесь.

Это невидимое глазу существо размером 1,5 мм питается органикой (бактериями, водорослями и другими) и пропускает через себя воду, очищая ее. Таким образом эпишура перерабатывает 1 стакан жидкости в сутки.

5. 1 500 видов местных растений и рыб не встречаются нигде, кроме Байкала

В Байкале обитает около 2 600 живых организмов, и больше половины из них больше нигде не встречаются. Помимо знаменитой нерпы и байкальского омуля здесь водится рыбка голомянка, о которой местные говорят, что она «тает на солнце». Она и правда почти прозрачная: у голомянки отсутствует чешуя и сквозь кожу видны позвоночник и кровеносные сосуды. А еще у этой рыбы нет плавательного пузыря, она на треть состоит из жира и является живородящей.

6. Вы можете отправиться в поход вдоль берега Байкала

Пешие маршруты вдоль берегов озера ничем не уступают прогулкам по байкальскому льду. Можно добраться до Малого моря (части Байкала, отделенной островом Ольхон), а можно совершить пеший поход по Круглобайкальской железной дороге.

Ее построили в начале ХХ века, прорубив десятки тоннелей в байкальских скалах, и называли «золотой пряжкой стального пояса России».

Затем дорога пришла в упадок, но 90 км Круглобайкалки до сих пор остаются одним из самых популярных туристических машрутов из-за величественного сочетания байкальских вод и многометровых скал, нависающих над путником. Если вам не хочется идти пешком, можно прокатиться на живописном Крулгобайкальском экспрессе.

Бонус: китайские туристы переходят озеро пешком, чтобы сделать селфи на острове Ольхон

И еще: в 2016 году вышел фильм «В лесах Сибири», где красота Байкала показана с нежностью и любовью. Рекомендуем!