6 апартаментов, которые запомнятся лучше любого отеля
Отправляясь в путешествие, мы становимся охотниками за впечатлениями. Положительные эмоции дарит не только знакомство с известными миру сокровищами искусства или природными жемчужинами. Невероятные чувства и радость способно подарить место, которое становится домом для туриста на время поездки. Это статья для тех, кто устал от одинаковых многоэтажек, серости бетона и типовых планировок.
Редакция AdMe.ru создала подборку удивительных жилищ, доступных для аренды каждому.
1. Бунгало, Убуд, Индонезия
Азиатские острова дают безграничные возможности для уединения и поиска внутреннего равновесия. Нет места более подходящего, чтобы наслаждаться отдыхом и ощущать симбиоз с природой, чем бунгало, которое расположилось между рисовых плантаций и джунглей. Строение имеет 2 этажа и панорамный вид на сказочное звездное небо.
2. Дом на дереве, Атланта, США
Заветная мечта детства — уединенный шалаш на дереве — стала реальностью. Уникальный, манящий, романтичный комплекс из 3 сооружений несет особый посыл. Гостиная символизирует ум, она наполнена антикварной мебелью, подходит для чтения или философской беседы. Спальня — место для отдыха тела. Образ души представлен домиком-беседкой, который располагается на старейшем «мудром» дереве и окружен шелестящей свежей зеленью.
3. Апартаменты во дворце, Марракеш, Марокко
Медина — самая старая часть города Марракеш, который впитал традиции арабской, берберской и европейской культур. В центре расположился изумительной красоты дворец с арочными сводами, мозаиками, низкой мебелью и роскошными подушками. В нем можно почувствовать себя представителем марокканской знати, насладиться настоящим восточным чаепитием и национальными сладостями, а вечером окунуться в атмосферу «1 000 и 1 ночи».
4. Традиционные итальянские дома — труллы, Остуни, Италия
Традиционные для центральной и южной части Италии жилые постройки — труллы — способны восхитить даже самого искушенного путника. Скромный интерьер, просторная светлая комната под куполом и толстые стены из крупной каменной кладки сохраняют ощущение прохлады и спокойствия. Дом навевает воспоминания о хоббитах и идеально подойдет для тех, кто любит природу. Здесь можно остаться в тени оливкового дерева, читая хорошую книгу, или прогуляться по узким улочкам.
5. Дом в виде ракушки, Исла-Мухерес, Мексика
Белоснежный дом в виде морской раковины окружен красивыми историями и легендами. Изумительный вид из окна, лаконичный интерьер и уникальная форма здания вызовут непередаваемые эмоции. Дом смоделирован смелым архитектором, который был вдохновлен бризом, ракушками и морским побережьем.
6. Кубические дома, Роттердам, Нидерланды
Кто сказал, что стены должны быть под прямым углом к полу? Архитекторы одного из самых культовых зданий Роттердама выходят за рамки правил классического градостроения. Cubehouse перенесет вас в недалекое будущее, где нарушаются законы гравитации.
Фото на превью airbnb