5 советов, которые помогут не попасть на удочку воров в отпуске

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Туристы — легкая добыча для воров по всему миру, ведь новые впечатления и знакомства значительно снижают бдительность. Согласно полицейской статистике, только в Барселоне за день совершается более 6 000 краж, и это по официальным данным, а сколько еще людей не заявляют о преступлении в правоохранительные органы. Чтобы не остаться в другой стране без денег и документов, нужно следовать нескольким простым, но неочевидным правилам.

Мы в AdMe.ru собрали советы бывалых путешественников о том, как сохранить ценные вещи и не испортить себе отдых.

5. Правильно выбирайте этаж в отеле

Эксперты по безопасности советуют снимать номер в отеле на 3–6-м этажах. В номера, расположенные на нижних этажах, легко забраться с земли. Ворам потребуется лишь немного сноровки, чтобы вынести все ваши вещи и остаться незамеченными.

4. Обратите внимание на мелочи

Перед тем как заселиться в номер, проверьте, закрывается ли в нем балкон. Один из самых распространенных способов проникнуть в номер — это как раз балконная дверь или окно. Воры всего мира знают этот легкодоступный способ, поэтому стоит уделить внимание этой, казалось бы, мелочи. Не забывайте всегда, уходя на пляж или прогулку, закрывать балконную дверь, а окна запирать на ключ, если имеется такая возможность.

3. Обхитрите воров

Практически все кражи совершаются, когда вас нет в номере. Воры следят за тем, закрыли ли вы дверь и отправились ли на пляж. После этого они вскрывают дверь и выносят вещи в полной уверенности, что в ближайшее время вы не вернетесь. Есть небольшая хитрость, как создать иллюзию того, что в номере все же кто-то остался. Уходя, оставьте включенным телевизор, а на дверь повесьте табличку «Не беспокоить». Так у воров создастся впечатление, что номер не пустой.

2. Используйте сигнализацию

Если вам пришлось ночевать в общественном месте, например в зале ожидания на вокзале, повесьте на свой рюкзак сигнализацию. В случае если кто-то захочет украсть ваши вещи, сигнализация издаст громкий звук, который остановит воров. Только постарайтесь во сне случайно не задеть рюкзак, иначе поднимется ложная тревога и все люди вокруг будут разбужены. Кроме того, если вы оставляете в номере в рюкзаке ценные вещи, сигнализация тоже не будет лишней. Вряд ли воры захотят бегать по отелю с трезвонящим рюкзаком за плечами.

1. Не пользуйтесь сейфами в номере

У сейфов, которые расположены в гостиничных номерах, есть так называемый «режим администратора». Если заблокировать его, придумав свой индивидуальный пароль, а затем ввести код 999999, сейф откроется. Это сделано для того, чтобы, если кто-то из гостей забудет пароль, администрация смогла достать содержимое. По возможности лучше не пользоваться такими сейфами. Лучше сдавать ценные вещи на стойку ресепшен под расписку, а в случае крайней необходимости проверять, есть ли в сейфе этот режим.

А вы знаете советы, которые помогут не попасть на удочку воров в отпуске? Делитесь в комментариях.