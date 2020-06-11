25+ фото, которые расскажут о Питере все
Трудно найти человека, который равнодушно относился бы к Северной столице. Ну а отыскать второй город, где можно попробовать шаверму с манной небесной, увидеть современного супергероя Грязевичка или посидеть в заведении для самых грустных, и вовсе невозможно.
Редакция AdMe.ru влюблена в Санкт-Петербург, поэтому приготовила свежую порцию фото и историй, которые мгновенно перенесут вас в этот город.
1. В Петербурге знают, как выглядит киберпанк, который мы заслужили
2. Когда по обстановке в маршрутке сразу понятно, какой это город
3. Когда душа поэта не вынесла надругательства над уличным искусством
4. У погоды в Питере есть только 2 состояния, и оба можно разом увидеть из одной квартиры
5. Кто-то соорудил плавучий домик для утки, которой после очистки пруда стало негде высиживать яйца
6. Природа и человек тут выступают заодно
7. Петербургские коммуналки поражают изяществом и богатством деталей
8. Отменная фантазия свойственна петербургским архитекторам и по сей день
9. Ведь обычная шаверма — это слишком скучно
10. Коверные интриги в отдельно взятой парадной
11. В теплые зимы здесь появляется свой фольклорный персонаж — Грязевичок
12. Если будет холодно, Питер никому не даст замерзнуть
13. Когда пластмассовый мир все-таки победил
14. На улицах «живут» не только исполины, но и домики-малыши
15. Одно кофо и одно пито, пожалуйста
16. На книжной полке горожане создают целую жизнь
17. На стене обычного дома можно встретить саму Одри Хепберн
18. А на улицах — жителей Рима
19. Неужели такое трогательное объявление может кому-то помешать?!
20. Местные гопники могут преподать урок русского языка
21. В некоторых домах можно увидеть прадедушку современных газовых котлов
22. Если вы петербуржец, любую новость можно преподнести культурно и элегантно
23. Питерская погода настолько непредсказуема, что никогда не знаешь до конца, во что «переобуться». Некоторые организовывают шиномонтаж в любом удобном месте
24. А чтобы вернуться в прошлое, иногда достаточно просто заглянуть во двор
25. Романтика витает в воздухе, и каждый находит пару, несмотря ни на что
26. Ну как тут не купить?!
А какие истинно петербургские явления замечали вы? Может быть, у вас есть фотографии?
Фото на превью Gagarra / Pikabu, Bigga than Ben / British Broadcasting Corporation