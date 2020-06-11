25+ фото, которые расскажут о Питере все

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Трудно найти человека, который равнодушно относился бы к Северной столице. Ну а отыскать второй город, где можно попробовать шаверму с манной небесной, увидеть современного супергероя Грязевичка или посидеть в заведении для самых грустных, и вовсе невозможно.

Редакция AdMe.ru влюблена в Санкт-Петербург, поэтому приготовила свежую порцию фото и историй, которые мгновенно перенесут вас в этот город.

1. В Петербурге знают, как выглядит киберпанк, который мы заслужили

2. Когда по обстановке в маршрутке сразу понятно, какой это город

3. Когда душа поэта не вынесла надругательства над уличным искусством

4. У погоды в Питере есть только 2 состояния, и оба можно разом увидеть из одной квартиры

5. Кто-то соорудил плавучий домик для утки, которой после очистки пруда стало негде высиживать яйца

6. Природа и человек тут выступают заодно

7. Петербургские коммуналки поражают изяществом и богатством деталей

8. Отменная фантазия свойственна петербургским архитекторам и по сей день

9. Ведь обычная шаверма — это слишком скучно

10. Коверные интриги в отдельно взятой парадной

11. В теплые зимы здесь появляется свой фольклорный персонаж — Грязевичок

12. Если будет холодно, Питер никому не даст замерзнуть

13. Когда пластмассовый мир все-таки победил

14. На улицах «живут» не только исполины, но и домики-малыши

15. Одно кофо и одно пито, пожалуйста

16. На книжной полке горожане создают целую жизнь

17. На стене обычного дома можно встретить саму Одри Хепберн

18. А на улицах — жителей Рима

19. Неужели такое трогательное объявление может кому-то помешать?!

20. Местные гопники могут преподать урок русского языка

21. В некоторых домах можно увидеть прадедушку современных газовых котлов

22. Если вы петербуржец, любую новость можно преподнести культурно и элегантно

23. Питерская погода настолько непредсказуема, что никогда не знаешь до конца, во что «переобуться». Некоторые организовывают шиномонтаж в любом удобном месте

24. А чтобы вернуться в прошлое, иногда достаточно просто заглянуть во двор

25. Романтика витает в воздухе, и каждый находит пару, несмотря ни на что

26. Ну как тут не купить?!