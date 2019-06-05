20+ крутых вещей, без которых не обойтись этим летом

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Наконец-то наступили жаркие летние деньки. И чтобы они были максимально комфортными, обратите внимание на гаджеты, которые мы представили в нашей статье. Они помогут вам сделать путешествие более приятным и веселым, а некоторые из этих вещей и вовсе станут настоящей находкой (к примеру, отпугиватель насекомых или карманный вентилятор).