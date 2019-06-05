20+ крутых вещей, без которых не обойтись этим летом

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Наконец-то наступили жаркие летние деньки. И чтобы они были максимально комфортными, обратите внимание на гаджеты, которые мы представили в нашей статье. Они помогут вам сделать путешествие более приятным и веселым, а некоторые из этих вещей и вовсе станут настоящей находкой (к примеру, отпугиватель насекомых или карманный вентилятор).

Мы в AdMe.ru рады поделиться подборкой крутых штук, которые пригодятся как в городе, так и в лесу или на пляже.

Водонепроницаемая майка

Купить можно здесь.

Нож для арбуза и дыни

Купить можно здесь.

Охлаждающее полотенце

Купить можно здесь.

Дорожный кошелек на запястье

Купить можно здесь.

Карманный водяной пистолет

Купить можно здесь.

Защитный чехол на чемодан

Купить можно здесь.

Светодиодная подсветка для колес

Купить можно здесь.

Охладитель для ноутбука

Купить можно здесь.

Надувная подушка для путешествий

Купить можно здесь.

Цифровой оконный термометр

Купить можно здесь.

Электронный ультразвуковой отпугиватель насекомых и грызунов

Купить можно здесь.

3D-маска для сна

Купить можно здесь.

Мыльница с одноразовым мылом

Купить можно здесь.

Оригинальный веер

Купить можно здесь.

Сумка-холодильник

Купить можно здесь.

Пляжная палатка

Купить можно здесь.

Универсальный адаптер питания

Купить можно здесь.

Спортивная обувь для пляжа

Купить можно здесь.

Складной карманный вентилятор

Купить можно здесь.

Багажная бирка

Купить можно здесь.

Универсальное покрывало-накидка

Купить можно здесь.

А что вы приобрели бы в первую очередь?

Фото на превью aliexpress, aliexpress

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  • 16.2k

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