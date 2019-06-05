20+ крутых вещей, без которых не обойтись этим летом
Наконец-то наступили жаркие летние деньки. И чтобы они были максимально комфортными, обратите внимание на гаджеты, которые мы представили в нашей статье. Они помогут вам сделать путешествие более приятным и веселым, а некоторые из этих вещей и вовсе станут настоящей находкой (к примеру, отпугиватель насекомых или карманный вентилятор).
Мы в AdMe.ru рады поделиться подборкой крутых штук, которые пригодятся как в городе, так и в лесу или на пляже.
Водонепроницаемая майка
Нож для арбуза и дыни
Охлаждающее полотенце
Дорожный кошелек на запястье
Карманный водяной пистолет
Защитный чехол на чемодан
Светодиодная подсветка для колес
Охладитель для ноутбука
Надувная подушка для путешествий
Цифровой оконный термометр
Электронный ультразвуковой отпугиватель насекомых и грызунов
3D-маска для сна
Мыльница с одноразовым мылом
Оригинальный веер
Сумка-холодильник
Пляжная палатка
Универсальный адаптер питания
Спортивная обувь для пляжа
Складной карманный вентилятор
Багажная бирка
Универсальное покрывало-накидка
А что вы приобрели бы в первую очередь?
Фото на превью aliexpress, aliexpress