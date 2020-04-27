20+ типичных вещей для Южной Кореи, которые удивляют весь остальной мир

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Южная Корея уже несколько лет подряд признается самым инновационным государством в мире по индексу инноваций Bloomberg. Передовые технологии здесь используют во всех сферах деятельности человека. Но не только это вызывает восхищение у иностранцев, посещающих Страну утренней свежести. Так, в Корее максимально беспокоятся о комфорте граждан и туристов, в магазинах продаются продукты, которые почти нигде больше не встречаются, а еще здесь распространены традиции, не похожие ни на какие другие.

Мы в AdMe.ru узнали некоторые особенности культуры Южной Кореи и поняли, что эта страна никогда не перестанет нас удивлять.

Торты обычно продаются с пластиковым ножом, в котором спрятаны свечки и спички

В некоторых местах есть подобные стойки самообслуживания, где можно купить напиток, просто положив деньги в чайник

Пицца часто поставляется вот с такими пластиковыми напальчниками

В этой стране есть канал для собак

В таких пирамидках продается кофейное молоко

На некоторых перекрестках установлены огромные зонты, которые защищают пешеходов от солнца или дождя (пока те ждут зеленый свет)

В стране множество детских площадок, которые больше похожи на целые городки

Мороженое и замороженный сок здесь подаются с защитными крышечками, чтобы лакомство не капало на руки

В уборных некоторых ресторанов есть ополаскиватель рта

В магазинах можно купить очки для чтения лежа

В некоторых корейских поездах есть одиночные караоке-кабинки

В магазинах при входе установлены такие пакеты-чехлы. В дождливую погоду в них вставляется мокрый зонтик и уже вместе с пакетом вытягивается через маленькую дверку

Вы когда-нибудь пробовали напиток «Чупа-чупс»?

В торговых автоматах, помимо прочего, продают цветы

В корейских магазинах продаются чипсы Pringles всевозможных вкусов

Вот такие скворечники встречаются в стране

Острый перец сушат на солнце прямо на общественном тротуаре. И за его сохранность можно не беспокоиться

В Сеуле есть крытый рыбацкий бар

На улицах корейских городов продают такое лакомство — «шашлычок» из клубники в карамели

А на рынках продают такие маленькие арбузы

В Корее цифра «4» считается нехорошей, потому во многих лифтах нет соответствующей кнопки

В этих дозаторах — зубная паста

В аэропорту Сеула Инчхон живет робот, который поднимает настроение пассажирам, флиртуя с ними и позволяя делать с ним селфи