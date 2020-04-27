20+ типичных вещей для Южной Кореи, которые удивляют весь остальной мир
Южная Корея уже несколько лет подряд признается самым инновационным государством в мире по индексу инноваций Bloomberg. Передовые технологии здесь используют во всех сферах деятельности человека. Но не только это вызывает восхищение у иностранцев, посещающих Страну утренней свежести. Так, в Корее максимально беспокоятся о комфорте граждан и туристов, в магазинах продаются продукты, которые почти нигде больше не встречаются, а еще здесь распространены традиции, не похожие ни на какие другие.
Мы в AdMe.ru узнали некоторые особенности культуры Южной Кореи и поняли, что эта страна никогда не перестанет нас удивлять.
Торты обычно продаются с пластиковым ножом, в котором спрятаны свечки и спички
В некоторых местах есть подобные стойки самообслуживания, где можно купить напиток, просто положив деньги в чайник
Пицца часто поставляется вот с такими пластиковыми напальчниками
В этой стране есть канал для собак
В таких пирамидках продается кофейное молоко
На некоторых перекрестках установлены огромные зонты, которые защищают пешеходов от солнца или дождя (пока те ждут зеленый свет)
В стране множество детских площадок, которые больше похожи на целые городки
Мороженое и замороженный сок здесь подаются с защитными крышечками, чтобы лакомство не капало на руки
В уборных некоторых ресторанов есть ополаскиватель рта
В магазинах можно купить очки для чтения лежа
В некоторых корейских поездах есть одиночные караоке-кабинки
В магазинах при входе установлены такие пакеты-чехлы. В дождливую погоду в них вставляется мокрый зонтик и уже вместе с пакетом вытягивается через маленькую дверку
Вы когда-нибудь пробовали напиток «Чупа-чупс»?
В торговых автоматах, помимо прочего, продают цветы
В корейских магазинах продаются чипсы Pringles всевозможных вкусов
Вот такие скворечники встречаются в стране
Острый перец сушат на солнце прямо на общественном тротуаре. И за его сохранность можно не беспокоиться
В Сеуле есть крытый рыбацкий бар
На улицах корейских городов продают такое лакомство — «шашлычок» из клубники в карамели
А на рынках продают такие маленькие арбузы
В Корее цифра «4» считается нехорошей, потому во многих лифтах нет соответствующей кнопки
В этих дозаторах — зубная паста
В аэропорту Сеула Инчхон живет робот, который поднимает настроение пассажирам, флиртуя с ними и позволяя делать с ним селфи
А вы бывали в Южной Корее? Что вы там заметили такого, чего нет в других странах?
Фото на превью stupid_panda / reddit, R3damnTion / reddit, Dwagonzzz / reddit