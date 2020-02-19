20+ случаев, когда клиенты в полной мере ощутили на себе заботливое отношение продавца
Согласитесь, приятно, когда приходишь к стоматологу и видишь в комнате ожидания видеоприставки с играми. Или когда покупаешь куриные крылышки, а в коробку кладут одноразовую перчатку, чтобы руки не испачкать. Ну или когда заходишь в вагон метро, а там огромная полка с книгами. В таких мелочах и кроется искренняя забота компаний о своих клиентах.
Вот 20+ примеров подобного крутого сервиса, которые, по мнению AdMe.ru, должны стать образцово-показательными для других компаний.
Пакет с этими авокадо содержит 2 спелых фрукта «на сейчас» и 2 недозревших «на потом»
Участок в торговом центре, где мужчины могут провести время, пока их вторые половинки ходят по магазинам
Эта мини-библиотека установлена в вагоне поезда, курсирующего по Сеулу, Южная Корея
В этом самолете есть фронтальная камера, которая показывает пассажирам взлет и посадку в режиме реального времени
На этой простыне есть бирки для обозначения длинной и короткой стороны
Перед кабинетом дантиста есть комната ожидания, в которой можно поиграть в видеоигры
В ванной этого гостиничного номера есть зеркало с подогревом, которое не запотевает
В Сингапуре есть места, где можно взять бесплатный зонт, если идет дождь, и перейти улицу
В этом поезде в Японии на сиденьях есть кармашки для билетов. Можно спокойно спать даже во время проверки
В этом заведении подают крылышки вместе с перчатками на 3 пальца, чтобы руки не пачкались во время еды
«На моих футбольных носках есть обозначения „левый“ и „правый“»
В аэропорту Хьюстона питьевые фонтанчики расположены на разной высоте, чтобы всем было удобно
В этом общественном туалете два дозатора мыла, в том числе для людей на инвалидных колясках
Эту бутылку с водой можно использовать как гантель
Надеемся, такие упаковки, которые легко вскрыть, скоро станут стандартом для всех компаний
В аэропорту Шарлотт/Дуглас есть кресла-качалки, чтобы можно было насладиться видом из окна в полной мере
Эта коробка для пиццы превращается в настольный баскетбол
В эту дверь в туалет встроена дверь для детей
Внутри багажника Chevrolet Malibu есть рычажок, которым можно открыть крышку багажника и сбежать, если вас похитили
«В этой записке говорится, что у каждого, кто занимался моим заказом, не было лихорадки. И все указали свои полные имена»
А где вы сталкивались с подобным приятным отношением к клиенту?
Фото на превью ever0nand0n / reddit