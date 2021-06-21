20 русских имен, которые для иностранцев звучат нелепо, а иногда и неприлично

Некоторые иностранные имена звучат для нашего уха довольно комично, а иногда и нецензурно. Но точно так же и жителям других государств русские имена могут показаться нелепыми, а порой и неприличными. Например, Наташа, Галина или Олег.

Мы в AdMe.ru покопались в словарях и выяснили, какие наши имена вызывают у иностранцев сдержанную улыбку.

Если Татьяна в Польше представится как Таня , то местные жители услышат слово tani, которое переводится как «дешевый».

представится как , то местные жители услышат слово tani, которое переводится как «дешевый». Также в Польше лучше не называться Пашей, если вас зовут Павел. Потому что pasza по-польски означает «корм для скота».

Если вы в Испании представитесь как Семен , то никакого конфуза не произойдет. А вот если вы где-нибудь напишете свое имя Semen, а не Semyon, то испанец наверняка улыбнется. Ведь на его языке слово semen означает «семя», «сперма», «зерно». К слову, с английского semen переводится так же.

представитесь как , то никакого конфуза не произойдет. А вот если вы где-нибудь напишете свое имя Semen, а не Semyon, то испанец наверняка улыбнется. Ведь на его языке слово semen означает «семя», «сперма», «зерно». К слову, с английского semen переводится так же. Забавно для испанцев звучит и русское имя Милана . Mi lana на испанском языке означает «моя шерсть».

звучит и русское имя . Mi lana на испанском языке означает «моя шерсть». В Турции лучше не произносить имя Наташа, а называть его полностью — Наталья (или Натали).

«Этим словом [Наташа] можно оскорбить женщину, ведь у турок оно означает что-то вроде женщины непристойного поведения. Это выяснилось при личном общении с турками». Ольга Вострецова / Яндекс.Дзен

Если Федор , чье имя в загранпаспорте написано как Fedor, а не Fyodor, попадет в Португалию , то там ему придется не сладко. Потому что слово fedor на португальском означает «вонь», «смрад».

, чье имя в загранпаспорте написано как Fedor, а не Fyodor, попадет в , то там ему придется не сладко. Потому что слово fedor на португальском означает «вонь», «смрад». У хорватов вызовет улыбку девушка, которая представится Людой, а не Людмилой. Дело в том, что luda переводится как «сумасшедшая», «безумная».

«Меня зовут Людмила. Но иностранцам представляюсь Милой. Как-то в Хорватии при знакомстве с друзьями моего парня по привычке, как в России, назвалась Людой. С каким ужасом посмотрел на меня мой парень и окружающие! Оказывается, ludo по-хорватски означает „безумный“. Так что теперь я только Мила». Мила / Яндекс.Дзен

В Турции слово daná созвучно с именем Дана. А на турецком оно означает «теленок».

Если вас зовут Эдуард, то, находясь в Норвегии , не стоит называть себя Эдиком . Потому что для норвежцев имя Эдик созвучно со словом eddik, которое означает «уксус».

, не стоит называть себя . Потому что для норвежцев имя Эдик созвучно со словом eddik, которое означает «уксус». Виктории лучше не называть себя Викой в Финляндии . Дело в том, что с финского языка слово vika переводится как «неисправность», «дефект», «вина».

в . Дело в том, что с финского языка слово vika переводится как «неисправность», «дефект», «вина». Мужское имя Коля по звучанию схоже со словом cola, которое в испанском языке означает «очередь», «конец», «хвост».

В Германии нелегко быть Денисом . В немецком языке есть слово die Nisse (звучит «ди ниссэ»), которое означает «яйцо вши», а также «узелок».

нелегко быть . В немецком языке есть слово die Nisse (звучит «ди ниссэ»), которое означает «яйцо вши», а также «узелок». Легкий смешок у испанцев может вызвать женщина, которая скажет, что ее зовут Галина . В испанском языке есть слово gallina, которое переводится как «курица». И хотя оно произносится как «гайина», все равно созвучно с русским именем.

может вызвать женщина, которая скажет, что ее зовут . В испанском языке есть слово gallina, которое переводится как «курица». И хотя оно произносится как «гайина», все равно созвучно с русским именем. А вот в итальянском языке слово gallina звучит уже один в один с нашим именем и тоже означает «курица». Стоит отметить, что и в португальском языке существительное «курица» пишется похоже — galinha, а произносится как «галиньа».

«Были как-то с театром на гастролях в Италии. Когда представляли нашего директора (а ее имя — Галина Николаевна), по залу пошел смешок. И только потом нам объяснили, что это имя означает „курица“». Михаил Цыбань / Яндекс.Дзен

«Про Галину — правда! Свекор в начале 80-х служил в Мозамбике, где говорят на португальском. Когда свекровь представлялась местным как Галина, они начинали смеяться. Выяснилось, что ее имя действительно означает „курица“. Пришлось ей сократить его до Гали». Светланка / Яндекс.Дзен

А еще если в Италию приедет Ирина и представится как Ира , то итальянец услышит слово ira, которое означает «гнев», «негодование», «злость».

приедет Ирина и представится как , то итальянец услышит слово ira, которое означает «гнев», «негодование», «злость». В Испании женщина, которую зовут Ариной , может быть неправильно понята, поскольку harina — это «мукá».

женщина, которую зовут , может быть неправильно понята, поскольку harina — это «мукá». Забавно звучит для англоязычного уха и такое просто имя, как Олег — оно созвучно с фразой «o leg», что переводится как «о, нога».

«А как вам имя Олег? Я 12 лет прожил в Австралии и США. Они реально смущаются и осторожно улыбаются: „O leg?“ Короче, для них я был просто Olly». Олег Вещий / Яндекс.Дзен

Имя Катя для корейцев звучит примерно как «га-тя», что означает «фальшивка».

для звучит примерно как «га-тя», что означает «фальшивка». Простое имя Илья может вызвать непонимание у француза , так как он услышит почти точную копию грамматической конструкции «il y a», что переводится как «есть», «имеется».

может вызвать непонимание у , так как он услышит почти точную копию грамматической конструкции «il y a», что переводится как «есть», «имеется». Недоумение у иностранцев вызовут мужчины Никита и Саша. Дело в том, что в некоторых странах такие имена воспринимаются исключительно как женские. Имя Никитá широко распространено в странах Западной Европы и США. Саша считается преимущественно женским именем в США, и по данным 2014 года оно находилось на 569-м месте по популярности.