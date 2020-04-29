20 бесплатных онлайн-туров для тех, кто хочет посмотреть мир, не выползая из теплого дома

10 0 61 2k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Чтобы познакомиться с культурой другой страны, совсем не обязательно откладывать весь год на путешествие, устраивать выматывающие сборы, терпеть надоедливых попутчиков. Достаточно лишь устроиться поудобнее, собрать вокруг себя домашних и в один клик оказаться там, где сердце будет замирать от восторга.

Мы в AdMe.ru обожаем путешествовать. Но не всегда выдается возможность отправиться на поиски приключений, поэтому мы сделали подборку виртуальных туров по известнейшим музеям и городам всего света.

1. Музей современного искусства

Теперь вы можете попасть в один из известнейших нью-йоркских музеев не выходя из дома. В его собрание входят такие великие произведения, как «Звездная ночь» Ван Гога, «Спящие крестьяне» Пикассо, «Постоянство памяти» Дали. А недавно музей опубликовал бесплатные онлайн-курсы по современному искусству, фотографии и моде.

2. Дом-музей Фриды Кало

В Мехико расположился «Голубой дом» знаменитой художницы. Вы сможете поближе познакомиться с творчеством Фриды, увидеть ее богатейшую коллекцию доколумбовых статуй, рассмотреть личные вещи, а также спокойно побродить по живописному внутреннему дворику.

3. Национальный музей Кракова

В музее хранятся экспонаты от раннего Средневековья до модерна. Здесь собраны впечатляющие полотна художников, коллекции польской одежды, предметы быта, национальное оружие.

4. Дворец дожей

Этот шедевр готической архитектуры расположен в самом сердце Венеции. Стены палаццо украшают фрески, потолки сияют позолотой, а в его просторных залах собраны уникальные коллекции картин и статуй известных итальянских мастеров.

5. Музей Прадо

Музей Прадо, гордость Мадрида, считается сокровищницей испанской, фламандской и итальянской живописи. Здесь вы увидите знаменитые произведения Гойи, Эль Греко, Босха, Рафаэля и многих других живописцев.

6. Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник А. П. Чехова

В Московской области находится имение Мелихово, которое и купил Чехов. Музей-заповедник отражает его деятельность как писателя, врача и общественного деятеля. В собрание входит более 20 тыс. экспонатов, среди которых картины художников — друзей писателя: И. Левитана, В. Поленова, П. Серёгина и др.

7. Граффити Бэнкси

Бэнкси — анонимный художник из Великобритании. На этом рисунке вы все еще можете различить очертания художника, хотя он теперь в значительной степени закрашен. У вас есть уникальная возможность принять участие в уличном арт-туре и пройтись по местам, где еще не успели уничтожить работы таинственного мастера.

8. Катакомбы Ком эль-Шукафа

Александрийские катакомбы представляют собой подземный лабиринт с десятками камер, украшенных скульптурными столбами, религиозными символами и другими памятниками римско-египетской культуры. Вам доступны сохранившиеся первые два уровня.

9. Музей Орсе

Парижский музей Орсе располагается в трехэтажном здании бывшего вокзала через реку от Лувра. В коллекции представлены картины и скульптуры европейских мастеров середины XIX - начала XX столетия. Экспозиция особенно придется по душе ценителям импрессионизма.

10. Древний город Петра

Когда-то в глубинах скал Петры кипела жизнь, но время и землетрясения превратили его в многовековой некрополь. Вы сможете узнать секреты нового чуда света, рассмотреть храмы города, полюбоваться ночным каньоном и увидеть, как сокровищница Петры меняет облик из-за освещения.

11. Гора Эль-Капитан в парке Йосемити

Эль-Капитан, гора в Калифорнии, знаменита не только необычным рельефом, но и сложнейшими маршрутами для любителей спорта. Чтобы покорить ее вершину, просто перейдите по ссылке и изучайте Эль-Капитан шаг за шагом вместе с опытными скалолазами и обучающими видео.

12. Пирамиды Гизы

Комплекс пирамид в Каире был построен 4 500 лет назад тремя поколениями фараонов. Единственным сохранившимся из 7 чудес света является одно из этих сооружений - пирамида Хеопса. Перенестись к живому наследию Древнего Египта теперь можно не выходя из дома.

13. Зоопарк Атланты

Зоопарк Атланты – один из 4 зоопарков, где живут гигантские панды. Вы можете понаблюдать за озорными зверюшками в режиме реального времени.

14. Мачу-Пикчу

Если вы желаете погрузиться в атмосферу древней цивилизации, то можете пройти по Тропе инков к таинственному городу Мачу-Пикчу, затерянному в Андах. Это место поражает красотой горных вершин, растительного мира и загадочными постройками.

15. Река Колорадо

Чтобы окунуться в мир дикой природы Большого Каньона, совсем не обязательно лететь на другой конец света. В этом туре вы сможете поближе познакомиться со скалистой местностью Колорадо и самостоятельно сплавиться по реке, наслаждаясь флорой и фауной Северной Америки.

16. Заповедник Гомбе-Стрим

«Фундамент» заповедника в Танзании — это тропические леса и речные долины, которые украшают маленькие водопады и бамбуковые рощи. В Гомбе-Стрим живет множество шимпанзе и павианов. Вы сможете понаблюдать за жизнью игривых обезьянок и узнать о них кое-что интересное.

17. Колизей

Колизей – самая большая арена за всю историю человечества, памятник архитектуры Древнего Рима. Вы можете побродить меж его рядов, проникаясь атмосферой величия и упадка этого места.

18. Тбилиси

Верный традициям город с богатой историей готов порадовать вас панорамами своих улиц. Вы можете виртуально прогуляться по городу, сравнивая его современные виды со старинными фотографиями, и читать описания зданий, которые вас заинтересуют.

19. Красный монастырь

Красный монастырь в Сохаге является ценным объектом для истории искусства. В монастыре вы можете увидеть хорошо сохранившиеся архитектурные ансамбли, скульптуры и росписи, уцелевшие памятники искусства античной эпохи в Средиземноморье.

20. Золотые Ворота

Одно из самых узнаваемых в мире мест фотограф показал с новой стороны благодаря технике Time-Lapse (замедленная съемка). Просто включите ролик и наслаждайтесь сказочной красотой достопримечательности Сан-Франциско, окутанной облаками.