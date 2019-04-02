20+ правил выбора места в самолете от того, кто налетал побольше некоторых пилотов

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Опытные путешественники знают: удачно выбранное в самолете кресло определяет качество перелета на 200 %. Вот только при регистрации в аэропорту не всегда удается быстро сориентироваться и устроиться с наибольшим комфортом. Сотрудникам важнее сформировать рейс, в турфирмах думают о группе в целом. Только и остается, что взяться за дело самому.

На помощь начинающим туристам пришел житель Нью-Йорка. В год Лев совершает более 50 перелетов и успел составить собственную стратегию выбора места. Мы в AdMe.ru уже готовимся применить несколько секретов. Наверняка они пригодятся и вам. Читайте и сохраняйте на будущее.

1. Короткие рейсы

Если лететь недолго, лучше попросить место у окна. Но помните, что если вы выберете кресло у крыла, то смотреть будет особо не на что.

В 1-м ряду лучше не садиться: здесь нельзя держать сумку в ногах во время взлета. Последний ряд тоже не стоит бронировать: спинки кресел, стоящих рядом с уборными, не опускаются. Так что, если вы не намерены провести весь полет строго вертикально, лучше таких мест избегать.

При бронировании онлайн берите место в ряду, где уже занято одно кресло у прохода. Тогда будет шанс, что среднее сидение окажется пустым. Они заполняются в последнюю очередь. Иначе высока вероятность, что к вам подсядет шумная парочка или мать с ребенком или с собачкой: не самое приятное соседство. Впрочем, и в середине можно посидеть, если лететь всего пару часов.

2. Длинные рейсы

На рейсах дольше 5 часов лучше садиться у прохода. Можно в любой момент встать, прогуляться, вытянуть ноги.

При бронировании онлайн убедитесь, что в ряду с вами одно из 3 мест уже занято: выше шанс оказаться с одиноким человеком, а не с парочкой или дамой с ребенком.

Не берите билеты в первый ряд. Там часто не поднимаются подлокотники кресел, и если рядом будет свободное место, то вы не сможете развалиться на 2 сразу.

3. Большие самолеты

В больших самолетах в каждом ряду могут стоять по 3 сидения. Но даже в таком случае места у прохода средней части ряда — самые удобные. Легко встать и максимум один пассажир будет тревожить вас просьбами пропустить. А если рядом сядет пара, то и вовсе никого выпускать не придется.

4. «Боинг-747» и другие широкие самолеты

Несмотря на то что в средней секции 4 сиденья, место в проходе остается самым выгодным. Вас все так же будет беспокоить, чтобы выйти, только один человек (пассажир с ближнего к вам кресла).

Не берите места у проходов в левой и правой секциях самолета. Там могут быть два соседа, которых по очереди придется выпускать.

Даже если место у прохода, то не выбирайте его, когда рядом пустуют 2 кресла. В последний момент их может занять пара. Лучше выбрать то, где занято лишь одно сидение — с другой стороны у прохода.

5. В полете с другом

Лучше всего сесть через проход друг от друга. Вы сможете вставать тогда, когда захотите, но и пообщаться будет отличный шанс. Плюс у каждого под боком будет среднее место, которое может остаться пустым.

Главное — не забывать, что в этом случае боковое кресло в средней секции лучше, чем место у прохода в крайних рядах. А уж уступить его другу или забрать себе — решать вам.

6. В полете с парой

Если вы бронируете онлайн, лучше всего найти 3 свободных места подряд и заблокировать их с двух сторон: одно — у окна, второе — у прохода. В таком случае велик шанс, что между вами никто не сядет. А если кто-то и займет кресло, то всегда можно поменяться с этим человеком.

И еще несколько лайфхаков напоследок

Кто бы что ни говорил, а хвост самолета по-прежнему остается самой безопасной его частью.

В задней части самолета остается больше свободных мест. Ведь заполнять салон начинают с носа. А значит, выше шанс полететь без соседей. К тому же спереди обычно размещают людей с маленькими детьми: на переднюю стенку крепят люльки для малышей. И если вы летите без берушей или наушников, то сзади может быть поспокойней.

Впрочем, если сесть ближе к носу самолета, пусть и не на самые первые места, можно будет выскочить из салона одним из первых. А значит, не нужно стоять в очереди за всеми другими пассажирами на паспортном контроле. Но это правило работает лишь в тех случаях, когда пассажиры выходят из самолета по рукаву.

Места в хвосте могут оказаться дешевле. За ряды в начале экономсалона часто надо доплачивать.

Как правило, еду в самолете начинают раздавать с передней части салона. При вариантах «курица или рыба» большинство пассажиров предпочитают курицу, поэтому к хвосту лайнера чаще всего добирается одна рыба. Если вы хотите, чтобы во время обеда у вас был выбор, — садитесь ближе к носу самолета.

И самое главное — все самолеты разные. У каждого своя конфигурация кресел, где-то подлокотники не поднимаются, где-то ноги не вытянуть, где-то нет окна. Чтобы лайфхаки сработали, вам нужно точно знать схему расположения мест в самолете. Их можно найти в свободном доступе на сайте SeatGuru.