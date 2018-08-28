20+ правил этикета в общественном транспорте, о которых стоит помнить всем воспитанным пассажирам (А вы правильно читаете газеты в метро?)

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Каждого ребенка учат прописным истинам: уступать место людям старшего возраста, не шуметь, уважать чужое пространство. Но многие, повзрослев, кажется, напрочь забывают правила поведения в общественном транспорте. За их нарушение не штрафуют и не подают в суд. Наказанием может стать только укоризненный взгляд или замечание соседа по посадочному месту.