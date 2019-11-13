20+ метких снимков из аэропорта, которые оценит любой авиапассажир

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Аэропорт — это маленький мир, где люди встречаются, расстаются, признаются в любви и следуют за мечтой. Здесь можно испытать предвкушение полета и волнующее чувство ожидания, стать частью многоязычной шумной толпы. Как и в любом мире, тут есть свои правила и традиции.

AdMe.ru наткнулся в сети на фотографии пользователей, доказывающие, что в аэропорту царит особая атмосфера.

Еда в аэропортах «славится» своей ценой. Наслаждайтесь, с вас 1 000 рублей

Необычный щиток найден зоне высадки пассажиров аэропорта Ольборг в Дании

«Поцелуйтесь и прощайтесь. Не целуйтесь дольше 3 минут».

Конечно, мы все понимаем, что досмотр производится в целях безопасности, но от этого процесс не становится менее неловким

Только представьте, что предупреждения системы вылетали бы с оглушительным звуком под стать размеру табло

«У меня в рюкзаке был сетевой фильтр. Сегодня я герой аэропорта»

Наконец-то пользователи нашли бутерброд, который мы сможем себе позволить в аэропорту

В ожидании регистрации на рейс всегда есть минутка, чтобы сфотографировать подошвы

Ожидание — значительная часть путешествия, и его помогут скрасить интересные попутчики

Порой немного экстравагантные

Если ожидание затянулось, можно и вздремнуть

Для того чтобы летать во сне, необязательно садиться в самолет

Мелодичный шум турбин способен усыпить даже фанатов Стивена Кинга

Вершина мастерства: путешественник 100-го уровня, готовый к любым задержкам рейса и длительным пересадкам

Если рейс задержали, не отчаивайтесь, проведите время с пользой. Настроив длинную выдержку на фотоаппарате, можно создать настоящий шедевр

Или стать свидетелем знаменательного события. Ну как тут не расчувствоваться?

Предложение руки и сердца в аэропорту делают не только пассажиры, но и пилоты

Здесь же проходят свадьбы. Джоселин и Питер поженились в амстердамском аэропорту Схипхол. После регистрации они поднялись в небо на этом самолете

Объявляется посадка, и вот наконец салон самолета, где только вы, сосед и... сервированный осетр в ручной клади

Вылетающие из Ижевска могут попробовать сложить слово «счастье» из имеющегося набора букв

И вот наконец тот самый вид из иллюминатора, который стоил ожиданий

Встреча — момент концентрированного счастья. Есть только два места в мире, где люди рыдают от радости: роддом и аэропорт

А вот и мастер теплых встреч. Надпись на плакате: «Я так сильно по тебе скучала, что готова тебя съесть!»

Ловите главный тренд уходящего года — багаж в виде суши

«Прошел паспортный контроль, сгонял в туалет, очередь рассосалась, лента остановлена, на ней остался последний багаж»

Интригующий момент, ведь никогда нельзя точно знать, что привезет тебе лента-транспортер из грузового отделения

Иногда это приятный сюрприз и встреча с новым другом

А так выглядит действительно необычный багаж и лица тех, кто во время полета попал в турбулентность

Расскажите, а вы чувствуете особую магию аэропортов?