20+ фактов о жизни в Африке от русской девушки, для которой любовь к мужу важнее электричества в доме

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Наталья Йиса родилась в Ижевске, в России, но любовь к мужу-африканцу привела ее к переезду в Нигерию — на его родину. Сегодня она ведет популярный блог, где рассказывает о том, как полюбила свою большую африканскую семью, а вместе с ней и всю страну. Наталья убеждена, что не стоит доверять стереотипам, пока вы не увидите все своими глазами.

Благодаря Наталье мы AdMe.ru тоже заинтересовались Африкой и хотим рассказать вам, какие открытия таит в себе ее культура.

О воспитании

Иногда мне кажется, что здесь нет детей. То есть до 2 лет есть. А потом сразу как взрослые. До 2 лет с малышами играют, сюсюкаются, носят на руках. Уже начиная с 1 года отдают в школу, где они учат алфавит, цифры. Дети быстро внедряются в повседневную жизнь.



Читала статистику: «В Нигерии среди 2-летних малышей 90 % умеют умываться, 75 % могут делать покупки, а 39 % умеют мыть свою тарелку». Принцип воспитания: не тратить много времени на воспитание, а быть хорошим примером.

О моде и красоте

В Нигерии нет такого понятия — «мужской» цвет или «женский». Мужчин здесь можно встретить в одеждах всего спектра розовых оттенков. Цветочки, бабочки и даже ткани с кружевом и пайетками — все это носит сильная половина жителей Нигерии. И, к слову, менее мужественными они от этого не становятся!

Тюрбаны в Нигерии — это необходимость. Первая причина: у африканок сложные волосы. Их гораздо быстрее укрыть, чем сделать прическу. Вторая причина — пыль, которую потом очень сложно вымывать, если голова была не покрыта.

Чтобы вы понимали: шапка не просто вязаная, там еще и подкладка из искусственного меха. А также жилетки на синтепоне, укороченные пуховики и даже шерстяные носки. И это не единицы, это многие носят в +35 °C. Шапки, как и тюрбаны, нужны, чтобы защитить волосы от пыли. А пуховики, «тимберленды» и меховые тапки — просто модные хиты здесь. Чем больше меха, тем моднее.

Традиция шрамирования новорожденных изживает себя. Раньше это делали, чтобы показать принадлежность к определенному племени. Сейчас шрамов стесняются, замазывают косметикой или убирают с помощью оперативного вмешательства. Но эта девушка — Адедуто — сделала портретную фотосессию и попросила фотографа не ретушировать шрамы. Она выложила снимки в инстаграм, и люди со всего мира стали делиться ими на своих страницах. Сейчас она известная в Нигерии модель, а про шрамы говорит, что это ее «товарный знак».

О разнице с нами

Чтобы было незаметно, мы под белую одежду надеваем белое или телесное белье. А здесь под белое платье или белые обтягивающие брюки надевают черное. Для них оно «телесное».

Для нас экзотика — манго, а для них — яблоко. Яблоко здесь один из самых дорогих фруктов.

У нас все хотят загореть, а здесь скупают мыла, гели для душа, масла и кремы с надписью «отбеливающее».

Мы стараемся варить манку без комочков, а они — одним большим комком. Чтобы потом отламывать руками и макать в суп (который больше напоминает густой соус или гуляш).

Для нас натуральные волосы круче всего. Для нигериек — искусственные (парики, накладные пряди).

Мы привыкли, что мама готовит своим детям вкусный завтрак, а здесь дети готовят мамам и завтрак, и обед, и ужин .

. Мы обычно на предложение помочь говорим «да не, я сама справлюсь», а они — «окей».

Вопросы, которые их не волнуют и на которые они не знают ответа

Сколько лет твоим родителям?

Здесь не принято спрашивать о возрасте старших, поэтому многие не знают возраста папы и мамы. Более того, у многих вообще может не быть паспорта. Они его даже часто называют загранпаспортом, потому что делают его, только когда есть необходимость уехать за границу. Документ о плате за электричество — вот главная бумага в Нигерии (с ним можно даже счет в банке открыть, а без него — нельзя).

Здесь не принято спрашивать о возрасте старших, поэтому многие не знают возраста папы и мамы. Более того, у многих вообще может не быть паспорта. Они его даже часто называют загранпаспортом, потому что делают его, только когда есть необходимость уехать за границу. Документ о плате за электричество — вот главная бумага в Нигерии (с ним можно даже счет в банке открыть, а без него — нельзя). Какая температура воздуха?

Бесполезный вопрос. Какая разница вообще? Мы же знаем, что стабильно в декабре и январе утром и вечером надо надевать свитер, а с августа по октябрь — брать зонт.

Бесполезный вопрос. Какая разница вообще? Мы же знаем, что стабильно в декабре и январе утром и вечером надо надевать свитер, а с августа по октябрь — брать зонт. Какой рост? Вес?

Предполагаю, что из мерок известны только те, которые нужны для пошива одежды. Не заботит.

Предполагаю, что из мерок известны только те, которые нужны для пошива одежды. Не заботит. Сколько километров от пункта А до пункта В?

Самый конкретный ответ на этот вопрос, который я слышала, — это «далеко». Не перестаю удивляться, как по-другому они мыслят.⠀

Философия нигерийской мамы

Эта женщина (моя нигерийская мама) иногда говорит такие вещи, что я не могу их не записать.⠀ «Брак — это самое ужасное и самое прекрасное, что произойдет в твоей жизни».

«Помни, каждый раз, когда ты плачешь, я плачу вместе с тобой! Ты хочешь, чтобы я плакала?»

«Если бы я не отправила всех своих детей учиться в Россию, то я могла бы построить шикарный дом, да и не только. Но это не сделает меня счастливой. Инвестиции в детей — вот самое выгодное вложение!»

«Твои дети решат все твои проблемы. Достаточно просто посмотреть на них».

О приключениях мужа в России

Когда в самолете, который направлялся в Россию, начали объявлять о начале полета, Джейкоб хотел сбежать. Он думал, что ошибся рейсом и сейчас улетит в Китай. Объявление сделали сначала на русском языке, а он не был предупрежден, что в России официальный язык не английский. А еще он прилетел 23 февраля, и о том, что в России снег, ему тоже не сказали. В шортах и майке зимой в аэропорту Внуково он выглядел очень эффектно!

Первое время, чтобы купить курицу в магазине, Джейкоб сгибал руки в локтях (в стиле «танца маленьких утят») со словами: «Ко-ко-ко, плиз». Когда продавщица наконец понимала его и приносила ледяную и уже ощипанную курицу, понимать переставал Джейкоб и несколько раз уточнял у женщины: «Ко-ко-ко? Из ит окей?» В Нигерии курицы продаются живыми.

В Нигерии курицы продаются живыми. Когда однажды по нигерийской привычке Джейкоб сказал вахтерше: «Спасибо, ма», она замахнулась на него шваброй со словами: «Какая я тебе ма?!» Больше он ничего ей не говорил, пока не выучил имя и отчество. В Нигерии считается высшей мерой уважения назвать взрослую женщину «ма», а вот обращение по имени, наоборот, не принято.

О еде, традициях и быте

Я так скучаю по букетам из живых цветов! В Нигерии нет традиции дарить девушкам цветы. И отыскать их очень сложно. Помню, на нашу свадьбу хотела сама сделать композиции. Не тут-то было! Нашла два цветка на дереве, и все. Мама шепнула, видимо, нашему декоратору о моей задумке и в день свадьбы гордо заявила, что «добавила в оформление живые цветы»: по обе стороны от новобрачных стояли горшки с пальмами.

Если я режу арбуз, то делим так: мне розовое, им зеленое. Утрирую, конечно, но они и правда на корки набрасываются. Говорят, это лекарство. На вопрос «Чем полезно?» отвечают: «Хорошо для тела».

В Африке тоже вполне себе катаются с горок... Только с гор. Это не вода, не грязь, это просто камень, который отполировали детские попы на бутылках. Вы бы съехали?

Знакомьтесь — это плантейн! Путать его с бананом не рекомендуется, засмеют. Плантейн — овощ. Есть его можно и зеленым, и вот таким, почти черным. Из зеленого варят пюре, а на стадии «кажется, уже портится» они самые вкусные, м-м-м.

Я впервые пошла с Джейкобом в «Барбер-салон» и не могла оторвать глаз от процесса. Мастер макает лезвие в пудру и вырисовывает края прически. Благодаря пудре не режется кожа лица, четко видны контуры и все получается симметрично. А после того как стряхнули все отстриженные кудряшки, начинается чистый кайф: мастер горячим полотенцем обтирает голову, шею, лицо, моет голову, увлажняет маслом и брызгает ароматным спреем. Стоит все вместе меньше 3 евро.

Транспорт здесь поистине безлимитный. Что только не возят на двухколесных мотоциклах: 10 живых куриц, 6 баранов, семья из 7 человек, холодильник. Или вот — эти ребята с яйцами. И ведь 3 часа ехали так . По дороге вроде российских весной.

. По дороге вроде российских весной. «Нигерийская жена!» — постоянно повторяли в иммиграционном офисе. Я как раз была там, потому что делала документ, который называется «нигерийская жена», и постоянно откликалась на этот зов. А когда окружающие заметили, что я вздрагиваю и почти отвечаю «Что?», они посмеялись, и сказали: «Да это мы не тебе, это вот эту женщину зовут Ninja wife».



Да, здесь можно встретить такие имена:

Благословение (Blessing);

Радость (Joy);

Благотворительность (Charity);

Солнце (Sun).

Бувально во все здесь добавляют «магги» в больших количествах. И перец, очень-очень много перца. Детям в школу готовят лапшу быстрого приготовления. Кроме того, дают газировку и чупа-чупсы детям до года.



Чтобы мясо не испортилось (из-за отключения электричества), его варят, а потом жарят в большом количестве масла. Такие «мясные кусочки фри» могут храниться вне холодильника неделю.

А еще семечки не чистят, а грызут с кожурой. И здесь нет сладостей. О шоколадках с печеньем остается только мечтать.

Кешью — мое открытие. Это фрукт и орех, два в одном. Фрукт — желтая часть сверху. Он напоминает вкус яблока, мягкий и сочный, его любят все.



Орех спрятан в зеленой закорючке снизу и покрыт ядом. Голыми руками его не достать: смола может нанести химический ожог. Поэтому сначала их жарят и только потом по одному чистят. Жарить дома такой опасный орех не вариант. Поэтому хотя у нас во дворе растет кешью, орехов в доме нет.

О комплиментах

«Дорогой, скажи мне что-нибудь приятное», — прошу я мужа.



«Ты — комар, единственный, которому я разрешаю кусать меня! Ты — сахар в чае! Ты — „магги“ в супе! Ты для меня как кондиционер, который включили на 16 °C!»



Хорошо, что я живу в Нигерии и понимаю ценность каждого из сравнений (комары переносят заболевания, поэтому укрываются от них всеми возможными способами).

О бытовых условиях жизни и о том, почему есть нечто поважнее этого

Воды нет уже 5 дней. В последний раз такие «5 дней» затянулись на месяц. Как живут? Запасают воду в бочках. Когда и там заканчивается, ее покупают. Зовут мужчину с тележкой и канистрами, а у кого есть возможность — бурят скважину.

Свет нам дают по расписанию, мобильный интернет ловит с перебоями. Сейчас мы наслаждаемся электричеством утром с 8:00 до 14:00 и вечером с 20:00 до 00:00. В принципе, к этому привыкаешь. Это даже дисциплинирует. Я заранее планирую свой день, зная, когда смогу зарядить телефон или воспользоваться интернетом. В Ижевске я бы могла постояннно сидеть в смартфоне и так пропускать целые дни своей жизни.

До моего первого визита в Нигерию я ничего не узнавала об этой стране и не спрашивала у мужа. Когда мы собирались ехать сюда, чтобы отметить свадьбу, многие стали пугать меня разными стереотипами. Муж молча наблюдал, а я сейчас даже не вспомню, что мне говорили. У меня даже в мыслях не было, что там, дома у моего мужа, может быть плохо.



Мы прожили здесь месяц, были в деревне, провинции и столице, и я увидела эту контрастную страну. Неделю мы провели в шикарном двухэтажном доме с видом на горы, с бассейном и собственной системой водоснабжения. А бывали дни, когда мы жили без воды и/ или света и было страшно выйти на улицу без сопровождения местного.

⠀

Ничего меня не испугало. В моей голове всегда была и есть одна мысль: «Если в этой стране родился и этой страной был воспитан такой классный мужчина, значит, эта страна тоже классная». И вот я здесь, и каждый день я убеждаюсь в том, какая же Нигерия разная. Но ведь это всегда наш выбор — занять ту или иную сторону. Неважно, какие условия снаружи, важно то, что внутри. Цените друг друга.