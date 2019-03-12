20+ фактов о жизни в Африке от русской девушки, для которой любовь к мужу важнее электричества в доме
Наталья Йиса родилась в Ижевске, в России, но любовь к мужу-африканцу привела ее к переезду в Нигерию — на его родину. Сегодня она ведет популярный блог, где рассказывает о том, как полюбила свою большую африканскую семью, а вместе с ней и всю страну. Наталья убеждена, что не стоит доверять стереотипам, пока вы не увидите все своими глазами.
Благодаря Наталье мы AdMe.ru тоже заинтересовались Африкой и хотим рассказать вам, какие открытия таит в себе ее культура.
О воспитании
- Иногда мне кажется, что здесь нет детей. То есть до 2 лет есть. А потом сразу как взрослые. До 2 лет с малышами играют, сюсюкаются, носят на руках. Уже начиная с 1 года отдают в школу, где они учат алфавит, цифры. Дети быстро внедряются в повседневную жизнь.
Читала статистику: «В Нигерии среди 2-летних малышей 90 % умеют умываться, 75 % могут делать покупки, а 39 % умеют мыть свою тарелку». Принцип воспитания: не тратить много времени на воспитание, а быть хорошим примером.
О моде и красоте
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В Нигерии нет такого понятия — «мужской» цвет или «женский». Мужчин здесь можно встретить в одеждах всего спектра розовых оттенков. Цветочки, бабочки и даже ткани с кружевом и пайетками — все это носит сильная половина жителей Нигерии. И, к слову, менее мужественными они от этого не становятся!
- Тюрбаны в Нигерии — это необходимость. Первая причина: у африканок сложные волосы. Их гораздо быстрее укрыть, чем сделать прическу. Вторая причина — пыль, которую потом очень сложно вымывать, если голова была не покрыта.
- Чтобы вы понимали: шапка не просто вязаная, там еще и подкладка из искусственного меха. А также жилетки на синтепоне, укороченные пуховики и даже шерстяные носки. И это не единицы, это многие носят в +35 °C. Шапки, как и тюрбаны, нужны, чтобы защитить волосы от пыли. А пуховики, «тимберленды» и меховые тапки — просто модные хиты здесь. Чем больше меха, тем моднее.
- Традиция шрамирования новорожденных изживает себя. Раньше это делали, чтобы показать принадлежность к определенному племени. Сейчас шрамов стесняются, замазывают косметикой или убирают с помощью оперативного вмешательства. Но эта девушка — Адедуто — сделала портретную фотосессию и попросила фотографа не ретушировать шрамы. Она выложила снимки в инстаграм, и люди со всего мира стали делиться ими на своих страницах. Сейчас она известная в Нигерии модель, а про шрамы говорит, что это ее «товарный знак».
О разнице с нами
- Чтобы было незаметно, мы под белую одежду надеваем белое или телесное белье. А здесь под белое платье или белые обтягивающие брюки надевают черное. Для них оно «телесное».
- Для нас экзотика — манго, а для них — яблоко. Яблоко здесь один из самых дорогих фруктов.
- У нас все хотят загореть, а здесь скупают мыла, гели для душа, масла и кремы с надписью «отбеливающее».
- Мы стараемся варить манку без комочков, а они — одним большим комком. Чтобы потом отламывать руками и макать в суп (который больше напоминает густой соус или гуляш).
- Для нас натуральные волосы круче всего. Для нигериек — искусственные (парики, накладные пряди).
- Мы привыкли, что мама готовит своим детям вкусный завтрак, а здесь дети готовят мамам и завтрак, и обед, и ужин.
- Мы обычно на предложение помочь говорим «да не, я сама справлюсь», а они — «окей».
Вопросы, которые их не волнуют и на которые они не знают ответа
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Сколько лет твоим родителям?
Здесь не принято спрашивать о возрасте старших, поэтому многие не знают возраста папы и мамы. Более того, у многих вообще может не быть паспорта. Они его даже часто называют загранпаспортом, потому что делают его, только когда есть необходимость уехать за границу. Документ о плате за электричество — вот главная бумага в Нигерии (с ним можно даже счет в банке открыть, а без него — нельзя).
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Какая температура воздуха?
Бесполезный вопрос. Какая разница вообще? Мы же знаем, что стабильно в декабре и январе утром и вечером надо надевать свитер, а с августа по октябрь — брать зонт.
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Какой рост? Вес?
Предполагаю, что из мерок известны только те, которые нужны для пошива одежды. Не заботит.
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Сколько километров от пункта А до пункта В?
Самый конкретный ответ на этот вопрос, который я слышала, — это «далеко».
Не перестаю удивляться, как по-другому они мыслят.⠀
Философия нигерийской мамы
Эта женщина (моя нигерийская мама) иногда говорит такие вещи, что я не могу их не записать.⠀
- «Брак — это самое ужасное и самое прекрасное, что произойдет в твоей жизни».
- «Помни, каждый раз, когда ты плачешь, я плачу вместе с тобой! Ты хочешь, чтобы я плакала?»
- «Если бы я не отправила всех своих детей учиться в Россию, то я могла бы построить шикарный дом, да и не только. Но это не сделает меня счастливой. Инвестиции в детей — вот самое выгодное вложение!»
- «Твои дети решат все твои проблемы. Достаточно просто посмотреть на них».
О приключениях мужа в России
- Когда в самолете, который направлялся в Россию, начали объявлять о начале полета, Джейкоб хотел сбежать. Он думал, что ошибся рейсом и сейчас улетит в Китай. Объявление сделали сначала на русском языке, а он не был предупрежден, что в России официальный язык не английский. А еще он прилетел 23 февраля, и о том, что в России снег, ему тоже не сказали. В шортах и майке зимой в аэропорту Внуково он выглядел очень эффектно!
- Первое время, чтобы купить курицу в магазине, Джейкоб сгибал руки в локтях (в стиле «танца маленьких утят») со словами: «Ко-ко-ко, плиз». Когда продавщица наконец понимала его и приносила ледяную и уже ощипанную курицу, понимать переставал Джейкоб и несколько раз уточнял у женщины: «Ко-ко-ко? Из ит окей?» В Нигерии курицы продаются живыми.
- Когда однажды по нигерийской привычке Джейкоб сказал вахтерше: «Спасибо, ма», она замахнулась на него шваброй со словами: «Какая я тебе ма?!» Больше он ничего ей не говорил, пока не выучил имя и отчество. В Нигерии считается высшей мерой уважения назвать взрослую женщину «ма», а вот обращение по имени, наоборот, не принято.
О еде, традициях и быте
- Я так скучаю по букетам из живых цветов! В Нигерии нет традиции дарить девушкам цветы. И отыскать их очень сложно. Помню, на нашу свадьбу хотела сама сделать композиции. Не тут-то было! Нашла два цветка на дереве, и все. Мама шепнула, видимо, нашему декоратору о моей задумке и в день свадьбы гордо заявила, что «добавила в оформление живые цветы»: по обе стороны от новобрачных стояли горшки с пальмами.
- Если я режу арбуз, то делим так: мне розовое, им зеленое. Утрирую, конечно, но они и правда на корки набрасываются. Говорят, это лекарство. На вопрос «Чем полезно?» отвечают: «Хорошо для тела».
- В Африке тоже вполне себе катаются с горок... Только с гор. Это не вода, не грязь, это просто камень, который отполировали детские попы на бутылках. Вы бы съехали?
- Знакомьтесь — это плантейн! Путать его с бананом не рекомендуется, засмеют. Плантейн — овощ. Есть его можно и зеленым, и вот таким, почти черным. Из зеленого варят пюре, а на стадии «кажется, уже портится» они самые вкусные, м-м-м.
- Я впервые пошла с Джейкобом в «Барбер-салон» и не могла оторвать глаз от процесса. Мастер макает лезвие в пудру и вырисовывает края прически. Благодаря пудре не режется кожа лица, четко видны контуры и все получается симметрично. А после того как стряхнули все отстриженные кудряшки, начинается чистый кайф: мастер горячим полотенцем обтирает голову, шею, лицо, моет голову, увлажняет маслом и брызгает ароматным спреем. Стоит все вместе меньше 3 евро.
- Транспорт здесь поистине безлимитный. Что только не возят на двухколесных мотоциклах: 10 живых куриц, 6 баранов, семья из 7 человек, холодильник. Или вот — эти ребята с яйцами. И ведь 3 часа ехали так. По дороге вроде российских весной.
- «Нигерийская жена!» — постоянно повторяли в иммиграционном офисе. Я как раз была там, потому что делала документ, который называется «нигерийская жена», и постоянно откликалась на этот зов. А когда окружающие заметили, что я вздрагиваю и почти отвечаю «Что?», они посмеялись, и сказали: «Да это мы не тебе, это вот эту женщину зовут Ninja wife».
Да, здесь можно встретить такие имена:
Благословение (Blessing);
Радость (Joy);
Благотворительность (Charity);
Солнце (Sun).
- Бувально во все здесь добавляют «магги» в больших количествах. И перец, очень-очень много перца. Детям в школу готовят лапшу быстрого приготовления. Кроме того, дают газировку и чупа-чупсы детям до года.
Чтобы мясо не испортилось (из-за отключения электричества), его варят, а потом жарят в большом количестве масла. Такие «мясные кусочки фри» могут храниться вне холодильника неделю.
А еще семечки не чистят, а грызут с кожурой. И здесь нет сладостей. О шоколадках с печеньем остается только мечтать.
- Кешью — мое открытие. Это фрукт и орех, два в одном. Фрукт — желтая часть сверху. Он напоминает вкус яблока, мягкий и сочный, его любят все.
Орех спрятан в зеленой закорючке снизу и покрыт ядом. Голыми руками его не достать: смола может нанести химический ожог. Поэтому сначала их жарят и только потом по одному чистят. Жарить дома такой опасный орех не вариант. Поэтому хотя у нас во дворе растет кешью, орехов в доме нет.
О комплиментах
- «Дорогой, скажи мне что-нибудь приятное», — прошу я мужа.
«Ты — комар, единственный, которому я разрешаю кусать меня! Ты — сахар в чае! Ты — „магги“ в супе! Ты для меня как кондиционер, который включили на 16 °C!»
Хорошо, что я живу в Нигерии и понимаю ценность каждого из сравнений (комары переносят заболевания, поэтому укрываются от них всеми возможными способами).
О бытовых условиях жизни и о том, почему есть нечто поважнее этого
- Воды нет уже 5 дней. В последний раз такие «5 дней» затянулись на месяц. Как живут? Запасают воду в бочках. Когда и там заканчивается, ее покупают. Зовут мужчину с тележкой и канистрами, а у кого есть возможность — бурят скважину.
- Свет нам дают по расписанию, мобильный интернет ловит с перебоями. Сейчас мы наслаждаемся электричеством утром с 8:00 до 14:00 и вечером с 20:00 до 00:00. В принципе, к этому привыкаешь. Это даже дисциплинирует. Я заранее планирую свой день, зная, когда смогу зарядить телефон или воспользоваться интернетом. В Ижевске я бы могла постояннно сидеть в смартфоне и так пропускать целые дни своей жизни.
До моего первого визита в Нигерию я ничего не узнавала об этой стране и не спрашивала у мужа. Когда мы собирались ехать сюда, чтобы отметить свадьбу, многие стали пугать меня разными стереотипами. Муж молча наблюдал, а я сейчас даже не вспомню, что мне говорили. У меня даже в мыслях не было, что там, дома у моего мужа, может быть плохо.
Мы прожили здесь месяц, были в деревне, провинции и столице, и я увидела эту контрастную страну. Неделю мы провели в шикарном двухэтажном доме с видом на горы, с бассейном и собственной системой водоснабжения. А бывали дни, когда мы жили без воды и/ или света и было страшно выйти на улицу без сопровождения местного.
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Ничего меня не испугало. В моей голове всегда была и есть одна мысль: «Если в этой стране родился и этой страной был воспитан такой классный мужчина, значит, эта страна тоже классная». И вот я здесь, и каждый день я убеждаюсь в том, какая же Нигерия разная. Но ведь это всегда наш выбор — занять ту или иную сторону. Неважно, какие условия снаружи, важно то, что внутри. Цените друг друга.
Смогли бы вы поехать за любимым человеком на другой континент, окунуться в другую культуру? Что больше всего впечатлило вас в укладе жизни нигерийцев?