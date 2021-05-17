20+ доказательств того, что инопланетяне среди нас, и это японцы
Съездить в Страну восходящего солнца — все равно что слетать на другую планету. Это доказывают путешественники и эмигранты, которые регулярно выкладывают фотографии обычной японской жизни в сеть. Вряд ли где-то еще возможен прогноз погоды для сушки белья, напиток для расслабления и гуляющие по улицам котики-самураи.
Нас в AdMe.ru настолько очаровали кадры из Японии, что кое-кто из редакции спешно меняет планы на отпуск.
1. В Японии можно найти полную противоположность энергетику — напиток для расслабления
2. Даже символы популярных сетей фастфуда здесь наряжают с учетом национальных особенностей
3. «Такую колу можно найти только в Японии, она со вкусом чеснока»
4. «В Японии есть специальный прогноз погоды для стирки белья»
«В Японии считают, что в году не 4 сезона, а 5: лето, осень, зима, весна и цую — сезон дождей. Это самое неприятное время, в метеосводках появляется уточнение о редких солнечных днях, когда можно стирать и сушить белье. В остальное время оно не высохнет. В стране почти не пользуются сушилками, а белье сушат по старинке на балконе».
5. «Ничего особенного, просто пояс для кимоно с матрешками»
6. В этом автомате на улице можно купить бутылочку острого соуса шрирача
7. «У нас есть лапша быстрого приготовления со вкусом чипсов»
8. «Вот какой дом на столбе я обнаружила»
9. «Ох уж эти манекены в магазине возле моего дома в Японии»
10. Когда обычный держатель для салфеток — это слишком скучно
11. Вот так любят отдыхать обычные японские коты
12. По улицам разгуливают настоящие котики-самураи
13. «Мой друг из Японии увидел парнишку с поролоновыми питомцами»
14. Уровень сервиса: японец. Эти вафельные рожки обернуты пупырчатой пленкой, чтобы не сломались внутри коробки
15. «Сделал заказ в магазине. Вот что мне прислали вместе с покупкой — миниатюрную футболку в технике оригами»
16. «Заказал доставку пиццы. В отдельном пакетике привезли базилик, чтобы сохранить его свежесть»
17. В барных туалетах иногда можно обнаружить необыкновенные вещи — например, настоящую гитару и усилитель
18. Даже статуи здесь бережно укрывают от дождя
19. На Токийском вокзале есть специальные кабины, в которых можно поработать
20. «Робот-охранник патрулирует вестибюль моего офиса»
21. В некоторых вагонах метро нет кондиционера, зато имеется потолочный вентилятор
22. В токийских аэропортах можно взять в аренду спальные мешки
23. «Эта маска для вечеринки называется „Да, я иностранец“»
24. «Вендинговые автоматы на станции раскрашены так же, как поезда, которые ходят по этой линии»
25. «В моем поезде есть специальный кармашек для билета»
Каких из этих японских фишек вам не хватает?