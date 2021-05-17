20+ доказательств того, что инопланетяне среди нас, и это японцы

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Съездить в Страну восходящего солнца — все равно что слетать на другую планету. Это доказывают путешественники и эмигранты, которые регулярно выкладывают фотографии обычной японской жизни в сеть. Вряд ли где-то еще возможен прогноз погоды для сушки белья, напиток для расслабления и гуляющие по улицам котики-самураи.

Нас в AdMe.ru настолько очаровали кадры из Японии, что кое-кто из редакции спешно меняет планы на отпуск.

1. В Японии можно найти полную противоположность энергетику — напиток для расслабления

2. Даже символы популярных сетей фастфуда здесь наряжают с учетом национальных особенностей

3. «Такую колу можно найти только в Японии, она со вкусом чеснока»

4. «В Японии есть специальный прогноз погоды для стирки белья»

«В Японии считают, что в году не 4 сезона, а 5: лето, осень, зима, весна и цую — сезон дождей. Это самое неприятное время, в метеосводках появляется уточнение о редких солнечных днях, когда можно стирать и сушить белье. В остальное время оно не высохнет. В стране почти не пользуются сушилками, а белье сушат по старинке на балконе».

5. «Ничего особенного, просто пояс для кимоно с матрешками»

6. В этом автомате на улице можно купить бутылочку острого соуса шрирача

7. «У нас есть лапша быстрого приготовления со вкусом чипсов»

8. «Вот какой дом на столбе я обнаружила»

9. «Ох уж эти манекены в магазине возле моего дома в Японии»

10. Когда обычный держатель для салфеток — это слишком скучно

11. Вот так любят отдыхать обычные японские коты

12. По улицам разгуливают настоящие котики-самураи

13. «Мой друг из Японии увидел парнишку с поролоновыми питомцами»

14. Уровень сервиса: японец. Эти вафельные рожки обернуты пупырчатой пленкой, чтобы не сломались внутри коробки

15. «Сделал заказ в магазине. Вот что мне прислали вместе с покупкой — миниатюрную футболку в технике оригами»

16. «Заказал доставку пиццы. В отдельном пакетике привезли базилик, чтобы сохранить его свежесть»

17. В барных туалетах иногда можно обнаружить необыкновенные вещи — например, настоящую гитару и усилитель

18. Даже статуи здесь бережно укрывают от дождя

19. На Токийском вокзале есть специальные кабины, в которых можно поработать

20. «Робот-охранник патрулирует вестибюль моего офиса»

21. В некоторых вагонах метро нет кондиционера, зато имеется потолочный вентилятор

22. В токийских аэропортах можно взять в аренду спальные мешки

23. «Эта маска для вечеринки называется „Да, я иностранец“»

24. «Вендинговые автоматы на станции раскрашены так же, как поезда, которые ходят по этой линии»

25. «В моем поезде есть специальный кармашек для билета»