17 фото, которые покажут достопримечательности такими, какими их видели лишь самые любопытные
Многие достопримечательности мы знаем по фотографиям, которые легко можно найти в интернете. Чаще всего они сняты с одного, привычного всем ракурса. Но если посмотреть на знакомые нам объекты под другим углом, то не всегда их удастся узнать с первого, а то и со второго раза.
Мы AdMe.ru хотим показать, как известные всем места выглядят, если посмотреть на них с непривычного ракурса.
1. «Вид на гору Фудзияма прямо с моего рабочего стола. Летом почти всегда гора закрыта облаками»
2. «Стандартный туристический маршрут пролегает вблизи замка Нойшванштайн, и вид там не такой захватывающий, как на картинке»
3. А вот такой вид открывается с балкона этого замка
4. Необычный ракурс Си-Эн Тауэр (Торонто)
5. Заброшенная часть Великой Китайской стены
6. «4 года назад мы с мужем решили снова посетить национальный парк „Плитвицкие озера“, но на этот раз зимой»
7. Так выглядит лицо статуи Свободы с обратной стороны
8. С этого ракурса Венецию так сразу и не узнать
9. Вид с земли на потолок Триумфальной арки в Париже
10. Замок Вернигероде (Германия)
11. Самое красивое место из тех, откуда можно увидеть Эйфелеву башню
12. Восхождение на Тибидабо в Барселоне, Испания
13. Обратная сторона Ниагарского водопада
14. Обратная сторона моста Золотые Ворота
15. Вот такой вид открывается с горы Рашмор
16. «Ват Арун — мой любимый храм в Бангкоке»
17. На 2-м этаже Тауэрского моста в Лондоне
А какие достопримечательности вам удалось увидеть с непривычного ракурса?
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