17 фото, которые покажут достопримечательности такими, какими их видели лишь самые любопытные

Подписаться на AdMe.ru Рассказать ВКонтакте Поделиться на Facebook

Многие достопримечательности мы знаем по фотографиям, которые легко можно найти в интернете. Чаще всего они сняты с одного, привычного всем ракурса. Но если посмотреть на знакомые нам объекты под другим углом, то не всегда их удастся узнать с первого, а то и со второго раза.

Мы AdMe.ru хотим показать, как известные всем места выглядят, если посмотреть на них с непривычного ракурса.

1. «Вид на гору Фудзияма прямо с моего рабочего стола. Летом почти всегда гора закрыта облаками»

2. «Стандартный туристический маршрут пролегает вблизи замка Нойшванштайн, и вид там не такой захватывающий, как на картинке»

3. А вот такой вид открывается с балкона этого замка

4. Необычный ракурс Си-Эн Тауэр (Торонто)

5. Заброшенная часть Великой Китайской стены

6. «4 года назад мы с мужем решили снова посетить национальный парк „Плитвицкие озера“, но на этот раз зимой»

7. Так выглядит лицо статуи Свободы с обратной стороны

8. С этого ракурса Венецию так сразу и не узнать

9. Вид с земли на потолок Триумфальной арки в Париже

10. Замок Вернигероде (Германия)

11. Самое красивое место из тех, откуда можно увидеть Эйфелеву башню

12. Восхождение на Тибидабо в Барселоне, Испания

13. Обратная сторона Ниагарского водопада

14. Обратная сторона моста Золотые Ворота

15. Вот такой вид открывается с горы Рашмор

16. «Ват Арун — мой любимый храм в Бангкоке»

17. На 2-м этаже Тауэрского моста в Лондоне