15 стран, которые стоит посетить в 2019 году, по версии экспертов Lonely Planet

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Недавно путеводитель Lonely Planet выбрал лучшие направления для путешествий в 2019 году. Получился довольно объемный рейтинг, и увидеть своими глазами каждое из этих удивительных мест вряд ли можно успеть даже за год. Поэтому мы решили составить свой список для туристов и выбрали только те города и страны, где за жилье не нужно отдавать целое состояние.

Мы в AdMe.ru, конечно же, понимаем, что перелеты иногда стоят так дорого, что напрочь отбивают желание открывать для себя мир. Поэтому мы рекомендуем отслеживать акции авиакомпаний, ведь иногда они продают билеты буквально за несколько евро.

Словения, Ново-Место

Словения подходит для спокойного семейного отдыха. Здесь понравится тем, кто не любит шумные толпы туристов вокруг. Ново-Место — сравнительно небольшой город, в который отправляются, чтобы поправить свое здоровье на местных курортах или исследовать хорошо сохранившиеся старинные замки. Чем заняться: прогуляться по набережной реки Крка и понаблюдать за работой водяных мельниц. Спуститься в карстовую пещеру Лукня. Посетить один из 8 средневековых замков в окрестностях. Понежиться в водах термального источника на курорте Шмарьешке Топлице. Попробовать пршут — вяленую свинину — и чомпе — запеченный с творогом картофель.

прогуляться по набережной реки Крка и понаблюдать за работой водяных мельниц. Спуститься в карстовую пещеру Лукня. Посетить один из 8 средневековых замков в окрестностях. Понежиться в водах термального источника на курорте Шмарьешке Топлице. Попробовать пршут — вяленую свинину — и чомпе — запеченный с творогом картофель. Проживание: гостевые дома и хостелы могут предложить 2-местные номера по цене от 2 900 рублей за сутки.

Россия, Дальний Восток

Дальний Восток России привлекает любителей природы и экстремального отдыха. Отправляться сюда можно в любое время года — и желающие прокатиться на лыжах, и те, кто мечтает просто отдохнуть на пляже, найдут здесь то, что им нужно. Чем заняться: посетить комплекс «Царство вечной мерзлоты» в Якутске и посидеть на железном троне из «Игры престолов». Правда, он будет изо льда. Поплавать на лодке в бухте Триозерье в Приморском крае (купальный сезон там длится всего месяц и выпадает на август). Отправиться на экстремальную экскурсию к заброшенному маяку Анива на острове Сахалин. Попробовать свежие морепродукты и икру.

посетить комплекс «Царство вечной мерзлоты» в Якутске и посидеть на железном троне из «Игры престолов». Правда, он будет изо льда. Поплавать на лодке в бухте Триозерье в Приморском крае (купальный сезон там длится всего месяц и выпадает на август). Отправиться на экстремальную экскурсию к заброшенному маяку Анива на острове Сахалин. Попробовать свежие морепродукты и икру. Проживание: ночь в хостеле в Якутске обойдется 2 путешественникам всего в 500 рублей, а апартаменты можно снять за 1 000.

Египет, Асуан

Асуан — один из трех главных туристических городов Египта. Он меньше Каира и Луксора и значительно спокойнее. Чем заняться: отправиться на прогулку по водам Нила на корабле с косым парусом — фелуке — или заняться рафтингом. Посетить восточный базар в Асуане. Увидеть храм Абу-Симбел и международный парк скульптур. Попробовать фуль набет — суп из пророщенных бобов — и египетскую халву.

отправиться на прогулку по водам Нила на корабле с косым парусом — фелуке — или заняться рафтингом. Посетить восточный базар в Асуане. Увидеть храм Абу-Симбел и международный парк скульптур. Попробовать фуль набет — суп из пророщенных бобов — и египетскую халву. Проживание: 2-местный номер на сутки в отелях Асуана можно забронировать за 1 300 рублей.

Италия, Турин

Турин отличается от других городов Италии тем, что в нем не так много туристов. Но все прелести этой страны вроде красивой архитектуры, вкусной еды и доброжелательных местных жителей в нем есть. Чем заняться: посетить Музей кино в Моле-Антонеллиана. После подняться на смотровую площадку и полюбоваться на Турин с высоты. Поучаствовать в битве апельсинами или попасть на Фестиваль танго. Попробовать мясное ассорти фритто мисто алла пьемонтезе и трюфели.

посетить Музей кино в Моле-Антонеллиана. После подняться на смотровую площадку и полюбоваться на Турин с высоты. Поучаствовать в битве апельсинами или попасть на Фестиваль танго. Попробовать мясное ассорти фритто мисто алла пьемонтезе и трюфели. Проживание: цены на 2-местные номера в отелях здесь стартуют от 2 300 рублей.

Беларусь, Минск

Главная причина, по которой Lonely Planet рекомендует посетить Беларусь, — II Европейские игры. Они пройдут в Минске в 2019 году. Но если вы приедете сюда не во время спортивных соревнований, тоже непременно найдете в городе много интересного. Чем заняться: прогуляться по проспекту Независимости и полюбоваться на здания в стиле сталинского ампира. Посмотреть на город со смотровой площадки Национальной библиотеки. Поесть драников с мачанкой — картофельных оладий с соусом из копченостей.

прогуляться по проспекту Независимости и полюбоваться на здания в стиле сталинского ампира. Посмотреть на город со смотровой площадки Национальной библиотеки. Поесть драников с мачанкой — картофельных оладий с соусом из копченостей. Проживание: переночевать в столичном хостеле путешественники смогут, заплатив 800 рублей за сутки. Апартаменты обойдутся дороже — от 1 400 рублей.

Китай, Шэньчжэнь

Шэньчжэнь необычен хотя бы потому, что это высокотехнологичный город-курорт. Здесь производят большую часть продукции Apple, есть свой рынок электроники, и при этом туристов привлекают пляжные отели и их предложения «все включено». Чем заняться: посетить парк копий мировых достопримечательностей, среди которых Эйфелева башня, Тадж-Махал и пирамиды. Отправиться в находящийся рядом парк Splendid China Folk Culture Village и познакомиться с бытом традиционных китайских деревушек. Организовать шопинг в сердце Шэньчжэня — районе Хуачанбей — и обзавестись последними техническими новинками. Попробовать юй сян жоу сы — свинину в остром чесночном соусе с тушеными овощами.

посетить парк копий мировых достопримечательностей, среди которых Эйфелева башня, Тадж-Махал и пирамиды. Отправиться в находящийся рядом парк Splendid China Folk Culture Village и познакомиться с бытом традиционных китайских деревушек. Организовать шопинг в сердце Шэньчжэня — районе Хуачанбей — и обзавестись последними техническими новинками. Попробовать юй сян жоу сы — свинину в остром чесночном соусе с тушеными овощами. Проживание: ночь в хостеле в этом городе обойдется всего в 700 рублей, а 2-местный номер в отеле можно найти по цене от 1 000 рублей.

Кыргызстан, Бишкек

Lonely Planet рекомендует посетить Кыргызстан потому, что в последние годы туристическая инфраструктура здесь развивается достаточно быстро, но цены на жилье и развлечения остаются по-прежнему низкими. Чем заняться: прогуляться по галерее Эркиндик к Дубовому парку. Посетить рынок Дордай, настолько большой, что на нем можно даже потеряться. Попробовать манты и шашлык. Из столицы страны можно начать свое путешествие к горам Северного Тянь-Шаня. Отправиться на Иссык-Куль и посмотреть Всемирные игры кочевников с орлиной охотой и скачками на лошадях.

прогуляться по галерее Эркиндик к Дубовому парку. Посетить рынок Дордай, настолько большой, что на нем можно даже потеряться. Попробовать манты и шашлык. Из столицы страны можно начать свое путешествие к горам Северного Тянь-Шаня. Отправиться на Иссык-Куль и посмотреть Всемирные игры кочевников с орлиной охотой и скачками на лошадях. Проживание: номер в хостеле Бишкека можно снять на сутки за 400 рублей, а 2-местный номер с завтраком в отеле или гостевом доме обойдется в 1 200.

Иордания, Амман

Амман — один из древнейших городов мира. К сожалению, он пережил несколько сильных землетрясений и был разрушен, поэтому действительно древних памятников архитектуры здесь не так много. Чем заняться: посетить Римский амфитеатр и музеи в нем, осмотреть Святилище нимф, расположенное неподалеку. Отправиться в Королевский автомобильный музей. Осмотреть руины города Джараш и увидеть гонки на колесницах. Съездить к Мертвому морю и искупаться в его водах. Попробовать шиш-кебаб — иорданский ответ фрикаделькам.

посетить Римский амфитеатр и музеи в нем, осмотреть Святилище нимф, расположенное неподалеку. Отправиться в Королевский автомобильный музей. Осмотреть руины города Джараш и увидеть гонки на колесницах. Съездить к Мертвому морю и искупаться в его водах. Попробовать шиш-кебаб — иорданский ответ фрикаделькам. Проживание: цены на 2-местные номера в Аммане стартуют от 1 000 рублей в сутки, так что отдых здесь может получиться довольно бюджетным.

Сербия, Нови-Сад

Нови-Сад называют культурной столицей Балкан или сербским Санкт-Петербургом. Город довольно небольшой, и посмотреть его достопримечательности можно за 1–2 дня. Чем заняться: прогуляться по Дунайскому парку и покормить лебедей. Осмотреть систему подземных ходов в Петроварадинской крепости. Попробовать гуляш и вешалицу — отбивную со специями, приготовленную на гриле. Летом в городе проводится музыкальный фестиваль Exit, на который съезжаются гости более чем из 70 стран мира.

прогуляться по Дунайскому парку и покормить лебедей. Осмотреть систему подземных ходов в Петроварадинской крепости. Попробовать гуляш и вешалицу — отбивную со специями, приготовленную на гриле. Летом в городе проводится музыкальный фестиваль Exit, на который съезжаются гости более чем из 70 стран мира. Проживание: цены на 2-местные номера в гостевых домах Нови-Сада стартуют от 1 200 рублей в сутки.

Хорватия, Задар

Задар — курортный город, в котором довольно много туристов. Альфред Хичкок считал, что здесь самые красивые закаты. Чем заняться: послушать Морской орган на набережной. Это инженерная конструкция, которая преобразует энергию волн в звук, очень напоминающий органную музыку. Арендовать маленькую подводную лодку и отправиться на ней в плавание. Съездить в расположенный в 127 км от города национальный парк Плитвицкие озера и прогуляться по его территории. Попробовать далматинскую мусаку — запеканку с морепродуктами — и черное ризотто.

послушать Морской орган на набережной. Это инженерная конструкция, которая преобразует энергию волн в звук, очень напоминающий органную музыку. Арендовать маленькую подводную лодку и отправиться на ней в плавание. Съездить в расположенный в 127 км от города национальный парк Плитвицкие озера и прогуляться по его территории. Попробовать далматинскую мусаку — запеканку с морепродуктами — и черное ризотто. Проживание: 2-местный номер в отеле можно снять за 1 400 рублей в сутки, а апартаменты — за 1 700.

Индия, Ахмадабад

Lonely Planet рекомендует так спланировать свое путешествие в Индию, чтобы оно приходилось на 2 октября 2019 года. И ехать лучше в штат Гуджарат, потому что именно здесь, в его столице Ахмадабаде, будет проходить грандиозное празднование 150-летия со дня рождения Махатмы Ганди. Но это не единственная причина увидеть Ахмадабад. Чем заняться: искупаться в озере Канкария. Пройтись по торговой улочке Ло Гарден и купить украшения ручной работы и национальную индийскую одежду. Спуститься в ступенчатый колодец Дада Хари Вав. Заказать в одном из местных кафе тхали — поднос с несколькими блюдами местной кухни.

искупаться в озере Канкария. Пройтись по торговой улочке Ло Гарден и купить украшения ручной работы и национальную индийскую одежду. Спуститься в ступенчатый колодец Дада Хари Вав. Заказать в одном из местных кафе тхали — поднос с несколькими блюдами местной кухни. Проживание: 2-местный номер в отеле Ахмадабада можно снять за 500 рублей в сутки.

Албания, Тирана

Тирана — небольшой город, который удобно изучать, просто прогуливаясь по его улочкам пешком. И здесь проводятся бесплатные экскурсии для всех желающих. Место встречи — возле здания оперы. Чем заняться: посмотреть на сердце Тираны — площадь Скандербега. Прогуляться по респектабельному району Бллоку, в который в коммунистические времена вход обычным жителям города был запрещен. Подняться на гору Дайти и посидеть в одном из небольших кафе, любуясь видом на столицу сверху. Попробовать запеченную в йогурте телятину и самые разные бюреки — пироги из слоеного теста с начинкой из мяса и овощей.

посмотреть на сердце Тираны — площадь Скандербега. Прогуляться по респектабельному району Бллоку, в который в коммунистические времена вход обычным жителям города был запрещен. Подняться на гору Дайти и посидеть в одном из небольших кафе, любуясь видом на столицу сверху. Попробовать запеченную в йогурте телятину и самые разные бюреки — пироги из слоеного теста с начинкой из мяса и овощей. Проживание: 2-местный номер в отеле в Тиране можно найти за 1 000 рублей. Апартаменты обойдутся чуть дороже — от 1 200 рублей.

Польша, Лодзь

Лодзь когда-то была центром польской текстильной промышленности, но многие фабрики закрылись во времена финансовых кризисов. Сейчас их превращают в современные культурные и развлекательные объекты, и город как будто обрел вторую жизнь. Чем заняться: посетить «Мануфактуру» — торгово-развлекательный центр, в котором можно не только сделать покупки, но и посмотреть свежие кино- и театральные премьеры, зимой — покататься на коньках, а летом даже отдохнуть на искусственном пляже. Пройтись по главной улице — Пётрковской. Попробовать польские пероги — вареники с самыми разными начинками — и суп журек, который во многих кафе подают в хлебной тарелке. Проживание: 2-местный номер в Лодзи можно снять за 1 400 рублей в сутки, а отдельные апартаменты — за 1 500 рублей.

Германия, Гамбург

Гамбург — портовый город и самый населенный нестоличный мегаполис в Европе. Он яркий и разнообразный, его часто называют городом контрастов. Чем заняться: отправиться в район Шпайхерштадт, весь изрезанный каналами и потому напоминающий Венецию. Прогуляться по тоннелю, проложенному под Эльбой. Полюбоваться на город с высоты 106 метров со смотровой площадки церкви Святого Михаила. Попробовать рыбные гамбургеры в одном из многочисленных кафе на набережной.

отправиться в район Шпайхерштадт, весь изрезанный каналами и потому напоминающий Венецию. Прогуляться по тоннелю, проложенному под Эльбой. Полюбоваться на город с высоты 106 метров со смотровой площадки церкви Святого Михаила. Попробовать рыбные гамбургеры в одном из многочисленных кафе на набережной. Проживание: 2-местный номер в отеле можно снять на сутки за 2 600 рублей. Хотя, конечно, такие варианты подворачиваются нечасто и их обычно нужно поискать.