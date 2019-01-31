15 гербов со всего мира, за странным видом которых стоит глубокий смысл

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Собственный герб имеют не только страны, но и города и даже совсем маленькие населенные пункты. Многие гербы появились несколько столетий назад и имеют интересную историю происхождения. Однако тот факт, что они не менялись веками, делает их внешний вид довольно странным для современного человека.

Мы в AdMe.ru любим историю и юмор. В этот раз мы решили совместить и то и другое и собрали для вас самые странные гербы городов мира. Они хоть и выглядят забавно, но являются не меньшей культурной ценностью, чем настоящие памятники.

1. Проховице, Польша

Проховице — крошечный город с населением около 4 тысячи человек. Туристы редко туда заглядывают, но для тех, кто умеет читать гербы и увлекается охотой и рыбалкой, это место показалось бы интересным. Заяц-мутант с рыбьим хвостом означает не страшные увечья местных животных, а всего лишь то, что эти места богаты и дичью, и рыбой.

2. Ваш, Венгрия

На гербе этой части Венгрии нарисован страус с подковой. Кстати, эта птица вообще довольно часто встречается на гербах европейских городов. В Средние века люди считали, что страус может переварить любой предмет — камни, гвозди, наконечники стрел и т. д. Это мнение (заметим, ошибочное) настолько распространилось в обществе, что страус стал прямо ассоциироваться с переработкой железа. Его изображение часто помещали на герб, например, шахтерских городов, где занимались добычей металла.

3. Лондондерри, Ирландия

Герб города Лондондерри утвердили в XVII веке. Скелет в раздумьях в его центре символизирует реального исторического персонажа. Это англо-ирландский магнат Лиат де Бург. Судьба его оказалась трагична: собственный брат посадил его в тюрьму, где де Бург скончался от голода. Надпись внизу герба на латыни переводится как «Жизнь, истина, победа».

4. Сицилия, Италия

На официальном гербе Сицилии изображен символ трискелион. Его придумали древние греки в VIII веке до н. э., когда прибыли на остров с экспедицией и обнаружили, что он имеет три вершины. Именно их символизируют бегущие ноги. Раньше в центре изображали голову Медузы со змеями вместо волос. Сейчас на ее месте голова богини с колосьями пшеницы — они символизируют плодородные земли острова.

5. Великий Устюг, Россия

Великий Устюг — родина российского Деда Мороза, и на гербе ожидаешь увидеть кого-то похожего на него. Поэтому полуголый мужчина с кувшинами может ввести в заблужение. Но именно этот герб города утвердила своим указом Екатерина II. Он символизирует удачное расположение: кувшины — это реки Юг и Сухона, на их берегах находится Великий Устюг, и своим слиянием они образуют Северную Двину. А мужчина — бог Нептун, в древнеримской мифологии бог речной и ключевой воды.

6. Чернышевский район Забайкальского края, Россия

Этот герб расшифровывается просто: динозавр в центре напоминает, что в этой местности нашли и до сих пор находят останки этих древних ящеров. Кстати, в 2010 году ученые обнаружили останки вида динозавров, который не был еще известен науке. Возможно, именно поэтому у животного на теле шерсть, а не чешуя. А соединение белых линий над динозавром символизирует слияние трех рек.

7. Муреро, Испания

Не только в России на гербах изображают вымерших животных. Символ этого испанского муниципалитета — трилобит, древнее членистоногое, жившее в палеозойскую эру. В Муреро впервые обнаружили трилобита, а затем оказалось, что в этом районе очень много хорошо сохранившихся окаменелостей этих древних животных. Именно поэтому его и поместили на официальный герб.

8. Ним, Франция

Герб французского города Ним уходит корнями в древнеримскую эпоху. Прикованный к пальме крокодил — символ завоевания Древнего Египта. Эту картину печатали на монетах, но к Средневековью практически полностью забыли. В разное время на гербе города были красный щит и золотой бык, но в начале XV века обнаружили монету с изображением крокодила. Король разрешил поместить его на герб, где тот и остается до сих пор.

9. Лапландия, Финляндия

Мнения о том, кто именно изображен на гербе Лапландии, расходятся. Скорее всего, это один из лопарей — так называли саамов, коренной народ Северной Европы и в частности Лапландии. Дикари не редкость на средневековых североевропейских гербах. Раньше их называли «лесные люди», но это не несло негативной окраски, а просто указывало на принадлежность к определенной территории.

10. Абфальтерсбах, Австрия

На гербе этой австрийской коммуны изображен лев, скрещенный с человеком. Сюжет для герба в целом обычный, сложно только объяснить, почему фигура человека черного цвета. По одной версии, на гербе изображен святой Маврикий, покровитель Римской империи. Он жил в столице Древнего Египта, поэтому на многих картинах художники изображали его кожу темной.

11. Лиллехаммер, Норвегия

Лыжник на гербе Лиллехаммера не просто напоминает, что в этом городе много снега. Это изображение одного из средневековых воинов, которых норвежцы называли «березовыми ногами». На герб его поместили в XIII веке, после того как несколько воинов-лыжников смогли спасти двухлетнего сына короля из соседнего Тронхейма. А «березовыми» этих солдат называли потому, что они носили сапоги, зашнурованные берестой.

12. Шуя, Россия

Это, пожалуй, один из самых минималистичных гербов в мире. Но здесь изображен вовсе не кирпич, как может показаться, а брусок мыла. Уже в XVII веке в Шуе появились первые мыловаренные производства, а спустя почти 100 лет мыло появилось на официальном гербе города.

13. Эно, Финляндия

Фигура сурового бобра-лесоруба вобрала в себя практически все важные данные об этом маленьком финском городе. Во-первых, он находится в местности, богатой реками и озерами. И, видимо, бобрами, которые селятся у водоемов. А топор на плече грызуна говорит о роде деятельности местных жителей: с давних времен река, на берегу которой стоит Эно, использовалась для сплава леса. Зверей-рабочих нередко изображают на гербах городов, связанных с промышленностью.

14. Новогродзец, Польша

Герб города Новогроздец уходит корнями в Средневековье. В XV веке это поселение принадлежало семье лорда фон Рохенберга — изображение черного барана наносили на щиты солдат лорда. Башня, скорее всего, символизирует город, а изображения козла и щита — его защиту. Сейчас, конечно, хозяев у Новогроздеца нет, но герб остался неизменным.

15. Сен-Жермен-ан-Ле, Франция

Этот небольшой город недалеко от Парижа еще в Средние века стал загородной резиденцией французских королей. Здесь они проводили немало времени и возвели огромный дворец. Именно в Сен-Жерменском дворце появился на свет Людовик XIV. В честь этого события на герб города поместили детскую колыбель. Цифры под колыбелью — дата рождения французского короля.

Любой герб — это не просто забавная картинка. Оказывается, он может немало рассказать об истории и особенностях местности, которую символизирует. А вы знаете, как выглядит и что значит герб вашего города?