15 ответов на вопрос «Почему из Канады никто не уезжает?»

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Чем известна Канада, кроме кленового сиропа, хоккея и конной полиции? Тем, что каждый год туда переезжают жить более 100 тысяч человек. Давайте разберемся, чем так хороша эта страна.

1. Когда канадцам нечего делать, они выходят на улицу с плакатами, чтобы подбодрить других

«Ты классный». «Мир лучше благодаря тебе».

2. В Канаде можно встретить автомобильные знаки в виде белых мишек

До 1999 года номерные знаки в виде шагающего белого медведя были визитной карточкой Северной территории Нунавут. Потом, правда, ввели обычные, прямоугольные, но жестянку в виде медведя еще можно встретить в гаражах у коллекционеров.

3. Канадцы — любители розыгрышей, и, надо признать, у них отличное чувство юмора

Житель Монреаля, например, решил подшутить над местными полицейскими: слепил из снега автомобиль, «запарковав» его в неположенном месте. Надо отдать шутнику должное: на лобовое стекло он поставил настоящий дворник, чтобы создать эффект машины, занесенной снегом. В скором времени полиция действительно появилась, но такая выходка только повеселила их, а могли ведь и штраф влепить.

4. В Канаде полным-полно нефти

Канада находится на 3-м месте после Венесуэлы и Саудовской Аравии по количеству запасов нефти. Это страна, которую природа одарила очень щедро: кроме нефти, тут еще огромные запасы пресной воды, куча красивейших озер и нетронутые леса, которые, надо сказать, тщательно оберегают.

5. Благотворительная организация, которая помогает с уборкой женщинам, борющимся с тяжелыми заболеваниями

Организация «Cleaning For A Reason» базируется в США, но работает на территории Канады в том числе. Суть проекта в бесплатной помощи по дому женщинам, которые сосредоточены на борьбе с тяжелыми заболеваниями. Прекрасное начинание, мы восхищены.

6. Канадские деньги не портятся от влаги и таят в себе неожиданные секреты

Канадские деньги не просто необычные, они невероятные: во-первых, с ними ничего не случится, если попасть под дождь или помыть их, можно даже с мылом. Секрет в том, что они сделаны не из бумаги, а из пластика. Во-вторых, в канадских долларах спрятана голограмма, которую можно найти внутри кленового листа. Не купюра, а какой-то артефакт из видеоигры! Еще поговаривают, что у канадской валюты есть запах ни много ни мало кленового сиропа. Но мы-то знаем, что деньги не пахнут.

7. Канадцы — ребята гостеприимные. Настолько, что даже построили специальную площадку на случай, если прилетят инопланетяне

Канадцы рады всем, даже НЛО. В городе Сейнт-Поул, штат Альберта, есть площадка, где гости из далеких галактик могут удобно разместить свои тарелки, ну или любой другой транспорт.

8. Очень-очень добрые полицейские

Если вы думаете, что этот полицейский остановился, чтобы прикрыть торговлю без лицензии, то вы ошибаетесь. Он всего лишь покупает стаканчик лимонада у маленькой девочки. Ну как можно быть такими милыми?!

9. Жители Канады супервежливые

В интернете можно найти миллион и еще одну смешную картинку на эту тему. Вот так, например, изображают Капитана Канаду, если бы был такой герой комиксов. А самое классное, что, если вы подшутите над канадцем на тему его вежливости, он посмеется вместе с вами. Ну или извинится.

10. В Канаде спасли лес размером с две Бельгии

Когда дело доходит до природы, канадцы становятся серьезными и непреклонными. Промышленность стала угрожать уникальному широколиственному лесу, последнему в своем роде на всей планете. Он настолько большой, что у него даже есть имя — «Great Bear» («Великий медведь»). Так вот, в 2016 году было принято решение выделить для лесозаготовки 15 % этого леса, а остальные 85 % оставить планете Земля. «Мы лучше придумаем, как поменять экономические модели и сохранить место, где живем, чем наоборот» — вот такой подход в Канаде к сохранению природы.

11. Премьер-министр Джастин Трюдо

Что такого в премьер-министре Канады? С чего бы начать... В Джастине Трюдо прекрасно все: начиная от цветных носков, заканчивая изяществом, с которым он ходит закупаться в сетевые супермаркеты как простой смертный. Он похож больше на героя романа, чем на политика: занимается йогой, обнимает панд, наконец, он просто очень красивый мужчина, чего уж там.

12. В Канаде принято помогать друг другу в тяжелых ситуациях

Школьники из городка Галифакс развесили на столбах бывшую в использовании, но хорошо сохранившуюся верхнюю одежду с записками: «Для тех, кто нуждается». А давайте мы все будем немного школьниками из Галифакса?

13. Высочайший уровень самосознания

Вот такая кучка мелочи и некомпостированных билетов скопилась на сломанном турникете на одной из станций метро в Канаде, прежде чем работники успели починить его. Если что-то сломалось, вовсе не значит, что можно нарушать закон и ездить бесплатно. По крайней мере, так считают канадцы.

14. В Канаде красиво настолько, что даже фото, сделанное дорожной камерой, выглядит не хуже, чем кадр из National Geographic

© TRANSPORT QUEBEC

Несмотря на то что в Канаде довольно-таки холодно, это невероятно красивая страна с огромным количеством заповедников. На то, чтобы посетить их все, наверное, уйдет целая жизнь.

15. «Думал, что получил штраф, но потом вспомнил, что я в Канаде»

«Отличная тачка». От Уилла