14 популярных мест, которые были испорчены туристами ради красивого селфи

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В статье Independent за 2006 год говорится: «Глобальное потепление к 2020 году причинит ущерб природным особенностям некоторых чудес света, курорты будут переполнены. Оно разрушит пляжи Гоа и приведет к увеличению количества ураганов, а рост туризма — к армии лыжников, которая отправится в некогда отдаленное Королевство Непал». Этот прогноз имеет пугающе много общего с реальностью 2019 года, и доказательства его правдивости вы найдете в нашей статье.

AdMe.ru решил выяснить, какие негативные последствия влечет за собой поток туристов для различных мировых достопримечательностей.

1. Китай

Великая Китайская стена сохранилась лишь на треть. Разрушению способствовали не только время и эрозия, но и поток посетителей. Некоторые части стены были разгромлены и покрыты граффити.

2. Непал

Эверест стал очень востребованным местом за последние 10 лет. В 2019 году с горы убрали 11 тонн мусора, оставленного туристами.

3. Таиланд

Таиланд входит в топ-5 мест в мире по уровню загрязненности пластиком. Исследователи пытаются рассчитать оптимальное число посетителей, так как сейчас тысячи людей приезжают на остров Ко Лан (возле Паттайи) каждый день.

4. Греция

Акрополь посещают миллионы людей каждый год. Тревогу по этому поводу начали бить еще в 1975 году, но с тех пор разрушение стало более очевидным. Один из факторов — стирание камня под воздействием ног, из-за чего ступени требуют реставрации.

5. Португалия

Жители Лиссабона выступают против наплыва туристов. Экономика становится слишком зависима от приезжих, что вызывает спекуляции на рынке недвижимости, и местные жители оказываются не в силах оплачивать аренду жилья.

6. Бали

Пляж Кута — одно из главных туристических направлений Бали. В зимние месяцы течение становится более сильным и на берег выносит горы мусора.

7. Исландия

Не все путешественники уважительно относятся к природе Исландии, хотя их предупреждают о том, чего делать в стране нельзя. Так, на фото выше мы видим, что туристы уложили мох вокруг палаток в национальном парке «Тингвеллир».

8. США

Власти Калифорнии закрыли для посетителей каньон Уолкер в марте 2019 года после наплыва 50 тыс. туристов, жаждущих посмотреть на цветение маков и сделать фото для Instagram.

Трасса оказалась заблокирована. Время ожидания в пробке составляло 1,5 часа. Некоторые туристы срывали цветы, ходили по ним, ругались между собой из-за места для фото.

9. Рим

В 2018 году Колизей посетили 7,4 млн человек: это самая популярная достопримечательность в мире. Туристы периодически пытаются взять домой камни, нацарапать свое имя на стенах, но самая большая проблема здесь — граффити.

10. Египет

Существует мнение, что дыхание сотен тысяч туристов наносит непоправимый вред египетским гробницам. Из-за него повышается уровень влажности и количество грибков. Если ничего не изменится, Долина Царей может быть разрушена всего через 150–500 лет.

11. Великобритания

Самый тяжелый день в году для тех, кто приводит Стоунхендж в порядок, — это день после зимнего солнцестояния. Тысячи людей празднуют его там, оставляя после себя мусор, граффити, жвачку на камнях и прочие последствия торжества.

12. Япония

Почти 30 млн туристов посещают Японию каждый год. Самые популярные места — Токио и Киото. От местных жителей поступает все больше жалоб: на невозможность пользоваться автобусами, нежелание приезжих сортировать мусор и соблюдать обычаи страны.

Знак, расположенный в историческом районе Киото, запрещает прикасаться к женщинам в кимоно, делать селфи, есть, мусорить и курить, а также опираться на ограду. Фото 2016 года.

13. Хорватия

Дубровник привлек повышенное внимание путешественников после съемок «Игры престолов». В день сюда прибывает около 8 лайнеров, на каждом из которых по 2 тыс. человек. ЮНЕСКО предупреждает, что из-за потока туристов город может лишиться статуса объекта Всемирного наследия.

14. Камбоджа

В 2018 году Камбоджу посетили более 6 млн человек. Ангкор-Ват — местный храмовый комплекс, который особенно подвержен разрушению. Туристы не просто касаются камней, а забираются на части храма, что нарушает их устойчивость.