14 особенностей Бельгии, которые докажут, что эта страна полна контрастов

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При упоминании Бельгии большинству в голову приходят знаменитые на весь мир вафли, шоколад и мидии. Счастливчики, которые тут побывали, восхищаются местными фестивалями и уютом небольших городов.

Мы в AdMe.ru решили разузнать, чем эта страна впечатляет даже бывалых туристов.

Кроме голубей, на улицах Брюсселя полно морозоустойчивых попугаев. Откуда они появились, точно неизвестно

По одной из версий, птиц выпустили на волю контрабандисты, чтобы не попасться с поличным во время полицейского рейда. Согласно другой версии, птицы были отпущены на свободу директорами местных зоопарков. Третья версия гласит, что разорялись зоомагазины и их владельцы отпускали птиц в свободное плавание, вернее, полет.

В Бельгии встречаются дремучие леса

Местные жители могут заботиться о туристах как о родных

Во время путешествия на поезде по Бельгии я сильно заболела. Мне пришлось сойти на ближайшей остановке, чтобы отлежаться и попытаться поправиться. Человек, который управлял отелем, в котором я остановилась, спросил меня, все ли со мной в порядке, потому что я плохо выглядела. Он немедленно позвонил своему семейному врачу, который осмотрел меня в тот же день, пришел к выводу, что у меня острый фарингит, и дал мне антибиотики, необходимые для выздоровления. Все по фантастической цене — практически бесплатно! Когда я позже сделала расчеты, это оказалось около $ 20. © readerf52 / Reddit

Брюссельцы радуются, когда главную площадь перекрывают. Во время фестиваля ее украшает ковер из цветов

Пассажиры в транспорте умеют проявлять чудеса дипломатии

Бельгия. Еду в автобусе с коляской, в которой спит моя 4-месячная дочь. Рядом еще пара мам с колясками. Заходит пожилая бельгийка и начинает ругаться, мол, понаставили тут колясок, инвалиду встать негде. Я извинилась, чем распалила ее еще больше. Уже сама стала закипать, и мамаша рядом со мной тоже. Тут к свирепой даме подошел молодой человек и очень мягко спросил: «Мадам, у вас был плохой день? Чем вам помочь? Хотите, я вас поддержу?» И эта женщина растаяла. Она прямо расцвела! Все же внимание и добрые слова творят чудеса. © Палата № 6 / VK

В Брюсселе есть ресторан, где посетителей обслуживают люди с психическими отклонениями

«Друзья предложили туда сходить — это ресторан высокой кухни. Официанты очень старались. Прием заказа и оплату им не доверяли, но остальное они все делали: приборы, хлеб приносили, воду наливали».

Местные гордятся знаменитыми в Европе бельгийскими комиксами «Приключения Тинтина» и украшают ими здания

В городе существует даже «тропа комиксов», по которой можно пройти самостоятельную экскурсию и увидеть около 80 наиболее интересных арт-объектов со Смурфами, Тинтином, Астериксом и Обеликсом и многими другими.

Кажется, такое возможно только в Бельгии

«Центр города — налево». «Центр города — направо».

Граница Бельгии и Нидерландов

Цены в кафе могут зависеть от спроса

«В одном из наших кафе в Хугардене решили ввести переменные цены на напитки. Для этого установили в кафе экран, где отображались текущие цены, которые обновлялись каждые полчаса. Нововведение опробовали в ночь на Хеллоуин. Посетителей просили следить за ценами, но большинство по привычке заказывали то, что пьют обычно. Цена рассчитывается компьютером, основываясь на спросе. Чем чаще покупается определенный напиток, тем выше становится его цена».

Этот туалет в одном из ресторанов Бельгии буквально сводит с ума. Здесь прозрачная стеклянная дверь. Когда вы внутри закрываетесь, она становится непроницаемой

Градостроительные законы не ограничивают фантазию местных жителей курортного Остенде

Монета номиналом € 2,5 была выпущена только в Бельгии

Местные так любят домашних животных, что в городе Ипр даже проводят фестиваль кошек