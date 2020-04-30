14 новомодных гаджетов из Японии, увидев которые хочешь крикнуть: «Хочу!»

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Если весь мир не стоит на месте, разрабатывая новые гаджеты и девайсы и совершенствуя старые, то Япония всегда на несколько шагов обгоняет другие страны. И нам остается только удивляться изобретательности, креативности и фантазии местных ученых, дизайнеров и инженеров.

Мы в AdMe.ru активно следим за технологическими новинками. Сегодня в нашей подборке — идеи, блестяще реализованные умельцами из Страны восходящего солнца.

1. Кофта-кенгуру с карманом, в котором поместится кошка

2. Твердый майонез в ломтиках

3. USB-расческа с ультразвуковым увлажнителем

4. Датчик для измерения пульса, сканирования отпечатков пальцев и узоров вен

5. Квартиры со встроенными удобствами для кошек

6. Кровать для любителей компьютерных игр

7. Рюкзак со встроенным экраном, который светится в темноте

8. Робот в виде чемодана, который предупредит о препятствиях и поможет построить маршрут

9. Футболка со встроенным кондиционером

10. Маска для сна со встроенным будильником

11. Одеяло-матрас в виде лапши удон, сохраняющее комфортную температуру

12. Умная одежда для собак, реагирующая на их настроение

13. Электрометла, на которой можно ездить по ровным поверхностям

14. Общественные туалеты, способные измерять пульс