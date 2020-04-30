14 новомодных гаджетов из Японии, увидев которые хочешь крикнуть: «Хочу!»
Если весь мир не стоит на месте, разрабатывая новые гаджеты и девайсы и совершенствуя старые, то Япония всегда на несколько шагов обгоняет другие страны. И нам остается только удивляться изобретательности, креативности и фантазии местных ученых, дизайнеров и инженеров.
Мы в AdMe.ru активно следим за технологическими новинками. Сегодня в нашей подборке — идеи, блестяще реализованные умельцами из Страны восходящего солнца.
1. Кофта-кенгуру с карманом, в котором поместится кошка
2. Твердый майонез в ломтиках
3. USB-расческа с ультразвуковым увлажнителем
4. Датчик для измерения пульса, сканирования отпечатков пальцев и узоров вен
5. Квартиры со встроенными удобствами для кошек
6. Кровать для любителей компьютерных игр
7. Рюкзак со встроенным экраном, который светится в темноте
8. Робот в виде чемодана, который предупредит о препятствиях и поможет построить маршрут
9. Футболка со встроенным кондиционером
10. Маска для сна со встроенным будильником
11. Одеяло-матрас в виде лапши удон, сохраняющее комфортную температуру
12. Умная одежда для собак, реагирующая на их настроение
13. Электрометла, на которой можно ездить по ровным поверхностям
14. Общественные туалеты, способные измерять пульс
А чего не хватает для удобства в быту именно вам?