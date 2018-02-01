14 фишек, с которыми любая поездка на автомобиле превратится в приятное приключение

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В среднем каждый автовладелец находится за рулем около 1 100 часов в год, а это почти 3 часа каждый день. Согласитесь, хочется проводить это время с максимальным комфортом, чтобы концентрироваться в первую очередь на вождении и не отвлекаться на разные мелочи.

Мы в AdMe.ru уверены, что собранные нами хитрости существенно упростят жизнь даже водителю с многолетним стажем. Пользуйтесь на здоровье.

14. Установите разделители между детскими автокреслами, чтобы сделать поездки спокойнее

Поездки с маленькими детьми, особенно на дальние расстояния, станут гораздо спокойнее, если установить разделители между их сиденьями. Все подробности здесь.

13. Сделайте полочку в багажнике

Чтобы обеспечить порядок в багажнике автомобиля, попробуйте сделать полку, которую можно установить и убрать по вашему желанию. Как сделать такую же, написано здесь.

12. Используйте окно как органайзер для хранения разных предметов

Если вам предстоит поездка на дальние расстояния, а дети неравнодушны к творчеству, можно прикрепить цветные карандаши и даже маленькие игрушки в специальных контейнерах на присосках. Это скрасит вашу поездку. Идеей поделились тут.

11. Сделайте специальную емкость для мусора

Чтобы легче было поддерживать порядок в автомобиле, сделайте специальный контейнер для мусора. Вот совсем как тут.

10. Используйте козырьки для хранения мелочей

Не недооценивайте козырек автомобиля — на нем можно разместить органайзер для хранения разных мелочей. Согласитесь, удобно, когда все, что нужно, всегда под рукой. Вот инструкция, как сделать такой же.

9. Сделайте накладные карманы на боковинки сидений

Места для хранения в автомобиле, по правде говоря, не так уж и много. Поэтому стоит обратить внимание на такой способ хранения, как боковые карманчики на сиденьях авто. Просто и удобно! Идею подсмотрели вот здесь.

8. Карабины помогут держать нужные вещи под рукой

Оказывается, карабины можно очень даже здорово применять в автомобилях как держатель для разных предметов. Вот, например, для мобильного телефона, который имеет свойство теряться в самый нужный момент. Здесь придумали вот так.

7. Сложите все необходимые документы в папку

Документы часто хранят в бардачке автомобиля, но что делать, если их много, а места не хватает? Попробуйте использовать папку со специальными разделителями. Бумаги будут в порядке, а драгоценное время сэкономлено. Например, как тут.

6. Сделайте держатель для планшета

Чтобы в дороге время пролетело незаметно и с приятными впечатлениями, можно сделать специальную подставку для планшета. Чтобы наверняка получилось качественно, лучше следовать этим указаниям.

5. Храните кабели и разъемы по отдельности

Маленькие проводки и зарядки — с ними связаны вечные проблемы. Чтобы точно знать, где искать, поместите их в маленькие пластиковые кейсы. Подробнее вот тут.

4. Крючки для подголовников обеспечат порядок в салоне

Чтобы сумочки и пакеты не занимали сиденья для пассажиров и не рассыпалось их содержимое, воспользуйтесь специальными приспособлениями, которые просто крепятся к креслу. Либо их можно заменить карабинами. Посмотреть можно вот здесь.

3. Защитите кресла автомобилей от загрязнений

Наверняка многие сталкивались с тем, что детские автокресла быстро пачкаются. Чтобы защитить их от загрязнений, попробуйте сделать специальную накидку для сиденья. Вот здесь так и сделали.

2. Смастерите автомобильную подушку для путешествий

Чтобы отдых в дороге был более комфортным, попробуйте собственными руками изготовить простую подушку для ремней безопасностей. Она отлично подойдет как для детей, так и для взрослых. Подробнее тут.

1. Сделайте освежитель воздуха собственными руками

Чтобы аромат в машине всегда был приятным и дарил вам хорошее настроение, попробуйте нанести 5–10 капель эфирного масла на прищепку, а затем прикрепите ее к удобной поверхности. Подсмотрели вот здесь.

А какой из советов вам захотелось взять на вооружение? Есть ли у вас собственные хитрости, которые облегчают поездки в автомобиле?