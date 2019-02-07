13 фактов об Антарктиде, которые вы не найдете в учебниках (И очень жаль)

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Что рассказывают об Антарктиде в школе? Очень холодно, лед, пингвины, в 1911-м люди впервые достигли Южного полюса. А ведь это огромный материк, полный загадок и явлений, которые кажутся волшебством. Мы уже писали о Кровавом водопаде и антарктических динозаврах, но это далеко не все, что стоит знать о наименее исследованном континенте мира.

AdMe.ru решил узнать, чем еще могут удивить Антарктида и люди, живущие там. Оказалось, что многим.

1.

С 1994 года в Антарктиде запрещено держать собак, потому что они переносят микроорганизмы, которые могут навредить местной флоре и фауне. Запрет распространяется и на других животных, а также живые растения. Именно поэтому на Новый год полярники наряжают только искусственные ели.

2.

С 1995 года в Антарктиде ежегодно проводятся марафон, полумарафон и ультрамарафон. Температура во время забегов в среднем равна —20 °С. Первый марафон был проведен в окрестностях станции Мак-Мердо, сейчас они проводятся на других станциях.

3.

Metallica стала первой группой, выступившей на всех 7 континентах. Концерт в Антарктиде прошел в 2013 году. Программа называлась Freeze ‘Em All, вживую ее послушали 120 человек, в число которых вошли победители конкурса от Coca-Cola и ученые.

4.

Порой в Антарктиде можно увидеть перламутровые облака, которые могут затянуть все небо. Они появляются на высоте минимум 15 км и только когда очень холодно, поэтому их принято называть «полярные стратосферные облака».

5.

У берегов Антарктиды водятся единственные в мире рыбы с белой кровью. Они так и называются — белокровки. При этом в их крови содержится специальное вещество, которое не дает им замерзнуть в ледяной воде, а вместо чешуи кожа рыб покрыта слизью.

6.

Цвет льда в Антарктиде зависит от количества примесей и условий замерзания: новый морской лед — зеленоватый, молодой лед, который замерз в спокойных условиях, отливает голубым. Старый лед, из которого постепенно выдавился воздух, обычно синий. Возле вулканов лед черный от пепла, а там, где много планктона и других живых существ, он может быть желтым, красным или розовым. На фотографии — остров Десепшен, на котором находится действующий вулкан.

7.

Одна пара познакомилась в Антарктиде через Tinder. Он американский исследователь, работал на станции Мак-Мердо, а она в тот вечер находилась в палаточном лагере в Сухой долине. От скуки зайдя в приложение, он вдруг увидел, что в 45 минутах полета на вертолете находится другой пользователь. Они встретились, но ее командировка заканчивалась на следующий день. О продолжении истории пока ничего не известно.

8.

Антарктида никому не принадлежит, и поэтому для путешествия туда не требуется виза. Тем не менее нужны действующий паспорт и специальное разрешение.

9.

Это единственный континент, на котором нет рептилий, муравьев, кустов и деревьев.

10.

В Антарктиде побывал кот по кличке Миссис Чиппи. Он прибыл с Имперской трансантарктической экспедицией в 1914–1917 годах и был любимцем всей команды. Судно, на котором кот плыл с хозяином Генри Макнишем, зажало льдами, и, чтобы увеличить шансы на спасение людей, капитану пришлось пожертвовать котом и 5 ездовыми собаками. Прозвище Чиппи носил и сам Макниш. Когда он взял питомца, то думал, что это кошка, поэтому назвал его Миссис Чиппи, в честь своей жены. Когда ошибка обнаружилась, кот уже привык к кличке, поэтому переучивать его не стали. В 2004 году на могиле Макниша в Веллингтоне был установлен бронзовый памятник Чиппи.

11.

В 1958 году на станции «Полюс недоступности» установили бюст Ленина. Станция была законсервирована, после чего там побывали всего 2 экспедиции. Их участники сообщили, что памятник все еще там.

12.

На станции Амундсен-Скотт есть традиция, которой уже 62 года: каждую зиму всем вместе смотреть фильм «Сияние» и все 3 версии киноленты «Нечто». Если вы не смотрели: оба фильма рассказывают о том, как с людьми, запертыми в снегах, случается нечто ужасное.

13.

В 1911 году к Южному полюсу отправились 2 экспедиции. Обе они достигли цели, но обратно вернулась только команда Руаля Амундсена. Роберт Скотт и его товарищи погибли на обратном пути, а одна из их баз теперь открыта для посетителей. Мороз сохранил все оставшиеся вещи вплоть до еды.

14

В октябре 1970 год у станции Мак-Мердо на одной из взлетных полос упал самолет «Пегас». Никто не пострадал, но двигатель самолета был поврежден, и «Пегас» лежит в снегах до сих пор. При этом его давно бы замело, но люди, которые приезжают на станцию, регулярно убирают с самолета сугробы ради эффектных фотографий. Взлетную полосу переименовали в честь самолета.

Бонус: так выглядит открытка с Южного полюса

Автору этой статьи теперь очень хочется побывать в Антарктиде и своими глазами увидеть ее невероятную красоту. А вам?