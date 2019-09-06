12 стран для осеннего отдыха, которые дадут фору раскрученным туристическим маршрутам
В древнегреческой мифологии осень началась, когда Аид похитил Персефону. Ее мать, богиня плодородия Деметра, придя в отчаяние, вызвала увядание плодов, цветов и трав. Эта пора угнетала людей во все времена, а некоторые даже испытывают сезонное расстройство настроения. Для борьбы с меланхолией достаточно на пару недель променять слякоть и дождь на живописные поля и парки.
AdMe.ru составил список стран, где можно раз и навсегда полюбить осень, уложившись при этом в достаточно скромные суммы.
1. Польша
- Средняя стоимость билета Москва — Варшава — Москва: 16 000 руб.
- Виза: шенгенская.
- Что посмотреть: кроме варшавских дворцов, побывайте в центре науки «Коперник» — в нем вам предложат интерактивный учебник физики (аккурат в начале учебного года!). В Кракове погуляйте по еврейскому кварталу, где снимали «Список Шиндлера» (Schindler’s List), или по подземельям соляной пещеры. Не забудьте включить в список посещений один из 23 национальных парков, например Свентокшиский, расположенный на одноименной горной системе.
2. Азербайджан
- Средняя стоимость билета Москва — Баку — Москва: 21 000 руб.
- Виза: не нужна.
- Что посмотреть: начните путешествие с прогулки по Приморскому бульвару, побывайте в Старом городе и дворце Ширваншахов, где снимались сцены «Бриллиантовой руки». Загляните в Музей ковра, расположенный в здании соответствующей формы. Чтобы насладиться природными красотами, отправляйтесь в Габалу — небольшой город на севере страны, окруженный цепью гор. Кстати, там сохранилось много древней архитектуры.
3. Грузия
- Средняя стоимость билета Москва — Тбилиси — Москва: 20 500 руб.
- Виза: не нужна.
- Что посмотреть: теплая погода (+25 °С) стоит в Грузии до конца ноября — начала декабря, и посещать страну лучше именно в это время: спадает испепеляющая жара, а поток туристов становится меньше. Список достопримечательностей привычный: историческая часть Тбилиси, Театр Габриадзе, рядом с которым возвышаются причудливые часы, горная Сванетия, Кахетия, знаменитая винами. Если окажетесь в Батуми, непременно загляните в местный ботанический сад.
4. Израиль
- Средняя стоимость билета Москва — Тель-Авив — Москва: 18 500 руб.
- Виза: не нужна.
- Что посмотреть: вариант для тех, кто хочет продлить лето. Бархатный сезон позволит подольше полежать на пляже у моря, не убегая из-за жары, и спокойно изучить местные красоты. В сентябре можно будет застать праздник Рош ха-Шана, или еврейский Новый год (29 сентября — 1 октября), традиционным лакомством которого считаются яблоки с медом. А в октябре можно увидеть, как цветет хлопок: поля напоминают снежное покрывало.
5. Казахстан
- Средняя стоимость билета Москва — Алма-Ата — Москва: 21 000 руб.
- Виза: не нужна.
- Что посмотреть: погода в Казахстане осенью зависит от региона. Например, в октябре в Караганде бывает около +7 °С, а в Шымкенте в то же самое время столбик поднимается до +18 °С. Осенью в страну едут, чтобы наблюдать разноцветные ковры степей, дышать горным воздухом (на высоте уже лежит снег), любоваться озерами с неестественно ярким цветом воды и марсианскими пейзажами урочища Киин-Кериш. Красные оттенки последнего хорошо вписываются в красно-желтый колорит.
6. Венгрия
- Средняя стоимость билета Москва — Будапешт — Москва: 14 000 руб.
- Виза: шенгенская.
- Что посмотреть: в это время года венгерская архитектура обретает очарование и атмосферу загадочности благодаря туманам. Посетите купальни Сеченьи и Геллерт, прокатитесь на самом длинном трамвае (длина одного вагона — 50 м), отведайте горячего жаркого из молочного поросенка. Осенью в Венгрии проходит много фестивалей сбора винограда.
7. Румыния
- Средняя стоимость билета Москва — Бухарест — Москва: 25 000 руб.
- Виза: национальная или шенгенская.
- Что посмотреть: чтобы увидеть румынскую осень во всей красе, отправляйтесь на Трансфэгэрашское шоссе в Карпатах. Дорога длиной в 90 км соединяет Валахию и Трансильванию, ее наивысшая точка, озеро Балеа, находится на высоте 2 042 м, есть шанс застать осень и зиму одновременно. Движение открыто с 30 июня по 1 ноября. Классические пункты программы — замок Бран, Черная церковь — в это время года покажутся еще более мистическими.
8. Албания
- Средняя стоимость билета Москва — Тирана — Москва: 31 000 руб.
- Виза: не нужна (с 15 мая по 1 ноября).
- Что посмотреть: в Албании можно прочувствовать дух сразу нескольких исторических эпох. Тут есть древнегреческие строения, римские амфитеатры, средневековые замки, османская архитектура и даже бункеры времен коммунистического режима. История отразилась и на местной кухне — в ней сочетаются средиземноморские и мусульманские традиции. Добавьте сюда посещение заповедников (на территории страны их 15) — и ваши осенние каникулы будут сверхнасыщенными впечатлениями.
9. Литва
- Средняя стоимость билета Москва — Вильнюс — Москва: 12 000 руб.
- Виза: шенгенская.
- Что посмотреть: многие туристы, побывавшие в Литве, убеждены в том, что лучше всего приезжать сюда осенью. Начните знакомство с государством со Старого города в Вильнюсе, посмотрите костел Святой Анны. Отправляйтесь в Тракайский замок, расположенный на острове, и на Гору крестов. Обязательно попробуйте литовскую кухню (например, цеппелины) — она не так широко распространена, как, скажем, итальянская, но заслуживает не меньше внимания.
10. Сербия
- Средняя стоимость билета Москва — Белград — Москва: 24 000 руб.
- Виза: не нужна.
- Что посмотреть: первое впечатление о стране может быть обманчивым. Туристы отмечают, что сначала она кажется серой и унылой. Чтобы ее распробовать, съездите в Джердапское ущелье, не забыв завернуть в Голубацкую крепость. Если всегда мечтали посмотреть американские природные арки из песчаника, не упускайте возможность поехать в «Город дьявола»: 202 столба выросли из земли из-за выветривания. Сербы сочинили массу легенд об этом месте, а самые интересные экскурсии там проводят ночью.
11. Босния и Герцеговина
- Средняя стоимость билета Москва — Сараево — Москва: 20 000 руб.
- Виза: не нужна.
- Что посмотреть: это одна из самых оригинальных балканских стран — здесь издавна жили мусульмане, католики, православные, будучи при этом этническими славянами. На территории маленькой страны есть густые леса, голые скалы, каньоны и озера — рай для ценителя природы. Чтобы насладиться всеми ими, возьмите билет на поезд от Сараево до Мостара. Сам город — маленькое европейское поселение с азиатскими чертами: здесь есть мечети и восточные базары, продавцы на которых, кстати, не так навязчивы, как в Турции.
12. Молдова
- Средняя стоимость билета Москва — Кишинев — Москва: 12 000 руб.
- Виза: не нужна.
- Что посмотреть: бабье лето стоит в Молдове до ноября, поэтому страна понравится всем, кто начинает хандрить с начала сентября. А еще это прекрасное место для того, чтобы познакомиться с винодельческим ремеслом: смело выбирайте курс на виноградники. Там вас не только познакомят с технологией производства вин и дадут их попробовать, но еще и покажут местные архитектурные и природные красоты: монастыри прямо в скалах и водопады.
А в каких странах вы бы советовали побывать осенью и почему?
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