12 стран для осеннего отдыха, которые дадут фору раскрученным туристическим маршрутам

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В древнегреческой мифологии осень началась, когда Аид похитил Персефону. Ее мать, богиня плодородия Деметра, придя в отчаяние, вызвала увядание плодов, цветов и трав. Эта пора угнетала людей во все времена, а некоторые даже испытывают сезонное расстройство настроения. Для борьбы с меланхолией достаточно на пару недель променять слякоть и дождь на живописные поля и парки.