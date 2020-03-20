12 популярных достопримечательностей, которые на поверку оказались липовыми

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В нашем мире много «альтернативной» истории, фактов и новостей — что правда, а что вымысел, не всегда понятно. В первую очередь с этим сталкиваются любители путешествий. Что подлинное, а что подделка? Имеет ли историческую ценность то, что я сейчас вижу? Хоть раз подобными вопросами задавался почти любой турист. Некоторые достопримечательности были созданы специально для увеличения туристического потока. Но одно дело новый парк аттракционов, и совсем другое — историческая подделка.

AdMe.ru изучил достопримечательности, посещая которые стоит помнить об их «исторических» особенностях. А в бонусе мы расскажем вам об удивительном озере на острове Бали, которое существует только на фотографиях.

1. Балкон Джульетты, Верона

Но что за блеск я вижу на балконе?

Там брезжит свет. Джульетта, ты как день! Много ли туристов посетило Верону, если бы не этот балкон? Джульетта Капулетти — вымышленный персонаж Шекспира, и об этом стоит помнить, делая остановку в Вероне. Это действительно старинный дом, принадлежащий семье Даль Каппелло с XIII века. Но интерьер и двор воссозданы по фильмам Джорджа Кьюкора «Ромео и Джульетта», оскароносного «Ромео и Джульетта» Франко Дзеффирелли и по мотивам картины Франческо Айеца «Прощание Ромео с Джульеттой». Но если вы романтично настроены и вам не страшна толпа людей под балконом, то почему бы и не посетить старинный городок.

2. Парфенон, Афины

Афины по праву считаются одним из центров мировой истории, а Парфенон — самое значимое сооружение афинского Акрополя. Парфенон — главный храм древних Афин, построенный в V веке до н. э., он на протяжении тысячи лет был посвящен богине Афине. Примерно в VI веке н. э. храм стал христианским. Масштаб его впечатляет, неудивительно, что это важнейший пункт туристического маршрута. Можно сколько угодно убеждать себя в том, что это архитектурное чудо выдержало испытание временем, но это не так. Парфенон был почти полностью разрушен венецианцами в 1687 году, а конструкция, которая впечатляет сегодня наших современников, воссоздана уже в 1975 году. Многие оригинальные скульптуры из Парфенона находятся сейчас в Британском музее. Посещать это место или нет, каждый решает сам, но нужно отметить, что это очень точная реконструкция и стоит храм на том же самом месте, где и был построен, а аутентичные части храма также участвовали в реконструкции.

3. Замок Бран, Румыния

Известен как замок Дракулы. Легенды и привидения оживают в его стенах — именно за этим сюда приезжают многочисленные туристы. Замок местные жители построили в XIV веке, и в настоящее время он принадлежит потомкам румынской королевы Марии. По преданиям, в XV веке здесь останавливался правитель Валахии Влад Цепеш, которого считают прототипом графа Дракулы. Граф Дракула — главный персонаж романа Брэма Стокера «Дракула», написанного в 1897 году, — к этому замку отношения не имеет. Считается, что описания замка Дракулы в книге действительно подходят под описаниями замка Бран, а некоторые факты биографии Влада Цепеша якобы нашли отражение в биографии Дракулы. Но доказательств этому нет, автор романа не посещал замок и не был в этой местности.

4. Бейкер-стрит, 221B, Лондон

В дом 221В на Бейкер-стрит ежегодно приезжают толпы туристов, ведь тут находится Музей Шерлока Холмса. И этот дом, как думают многие, имеет отношение к романам Артура Конан Дойла. Шерлок Холмс описан с такой достоверностью, что кажется, будто именно здесь жил его прототип. На самом деле, когда автор писал истории о приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона, такого дома и адреса в действительности не существовало. Позже улицу удлинили, появились новые дома и нумерация. Изначально этот дом был под номером 239 и здесь располагалась строительная компания. Интерьер музея очень точно соответствует описаниям из книги, это идеальный образец обустройства дома рубежа XIX–XX веков.

5. Чижик-пыжик на Фонтанке

Памятник чижику-пыжику установлен в Санкт-Петербурге в 1994 году на реке Фонтанке рядом с 1-м Инженерным мостом. Авторы памятника — Резо Леванович Габриадзе и Вячеслав Борисович Бухаев. Многие туристы да и сами петербуржцы бросают монетку в чижика-пыжика и загадывают желание. Как гласит народное поверье, если монетка попадет на площадку, на которой стоит птичка, и не упадет в воду, то желание сбудется. Но в настоящую ли птичку кидают монетки? Дело в том, что с момента установки памятника его воровали 7 раз и не всегда находили. Но памятник каждый раз возвращается на место — его делают заново. Получается, что чижик-пыжик всегда юн и это уже не та птичка, которую установили изначально. Кстати, фото из личного аккаунта чижика-пыжика.

6. Сонная Лощина, штат Нью-Йорк

Город получил название по известному рассказу «Легенды о Сонной Лощине» Вашингтона Ирвинга. Кстати, сам автор похоронен на городском кладбище города. А после экранизации романа в 1999 году (с Джонни Деппом в главной роли) город Сонная Лощина стал очень популярным. Ежегодное количество туристов в несколько раз превосходит численность жителей городка. Но этот город раньше назывался Северный Территаун. В 1996 году многие местные жители потеряли работу, и, чтобы не дать своему городу прийти в упадок и заработать на туризме, они решили его переименовать в Сонную Лощину. Это прекрасный маркетинговый ход. Теперь каждый турист может сфотографироваться со Всадником без головы и побыть в роли Икабода Крейна.

7. Рыбаки на сваях, Шри-Ланка

Туристы приезжают на южное побережье Шри-Ланки, чтобы увидеть старинный способ ловли рыбы с деревянных свай, встроенных в морское дно. Еще не так давно рыбаки ловили так рыбу в глубоких водах, кормили свои семьи и зарабатывали продажей рыбы. После цунами 2004 года многие рыбаки в поисках работы переехали вглубь страны. Сегодняшние рыбаки ненастоящие, позированием для туристов и фотографированием они зарабатывают больше, чем ловлей рыбы.

8. Мост через реку Квай, Таиланд

Туристов этот мост привлекает тем, что здесь происходит действие романа Пьера Буля «Мост через реку Квай», а в 1957 году по роману был снят одноименный фильм. Бирманская железная дорога, известная как «Железная дорога смерти», была реальной. Однако небольшой участок этой железной дороги, который и стал известным благодаря фильму, — нет. Железная дорога Бирмы фактически никогда не пересекала реку Квай в Таиланде. Однако она пересекла прилегающую реку Мэклонг недалеко от города Канчанабури, и это тот мост, на который ошибочно ссылаются роман и фильм. Когда туристы начали искать мост через реку Квай, правительство Таиланда просто переименовало участок реки Мэклонг, где располагался мост, в Квай — так проблема была решена.

9. Плимутская скала, штат Массачусетс

Для туристов эта скала интересна тем, что именно здесь началась история будущих Соединенных Штатов Америки. По преданию, к этой скале причалили отцы-пилигримы, основавшие старейшую английскую колонию в Северной Америке. Первое упоминание о скале появилось более чем через 120 лет после высадки пилигримов. А сегодня уже известно, до Плимутской скалы пилигримы высаживались на американский берег в районе города Провинстаун. Так что первый шаг отцов-основателей по суше был не в Плимуте.

10. Доисторическая стена с наскальными рисунками возле Пинар-дель-Рио

Путешествуя по Кубе, практически нельзя пропустить эту достопримечательность. Каменная стена есть почти в каждом туристическом буклете. Она расположена возле Пинар-дель-Рио на Кубе и выглядит действительно впечатляюще. Но если вы хотите посетить ее, чтобы испытать трепет от сохранившейся частички истории, то вас ждет разочарование. Заплатив за вход, вы будете любоваться творением художника Леовихильдо Гонсалес Морилло, который создавал ее 3 года по поручению Фиделя Кастро. Фреска была закончена в 1962 году. Тем не менее впечатление от масштабов произведения гарантировано.

11. Русалочка в Копенгагене

Безусловно, памятник Русалочке является культовым туристическим объектом. Памятник открыт в 1913 году и посвящен героине сказки Ханса Кристиана Андерсена «Русалочка», автор скульптуры — Эдвард Эриксен. Самая известная в мире Русалочка не раз подвергалась актам вандализма. В 1964 году памятник обезглавили, а голову так и не нашли — изготовили новую. Позднее также были неоднократные покушения на целостность скульптуры. Так и происходили замены некоторых частей памятника на новые. Хочется верить, что потомки увидят Русалочку в максимально сохранившемся оригинальном виде.

12. Фалезский замок, Нормандия

Когда-то замок был главной резиденцией герцогов Нормандии, и здесь в начале XI века родился Вильгельм Завоеватель. Примерной датой основания замка считается X столетие, ведь многовековая история всегда интересна и притягивает туристов. Именно здесь начался жизненный пусть герцога Нормандии и короля Англии Вильгельма, который основал единое английское королевство. В XVI веке владельцы переехали в новые и комфортные жилища, поэтому с того времени замок разрушался. В XIX веке его внесли в перечень исторических памятников, но серьезная реконструкция так и не началась. Замок сильно пострадал во время Второй мировой войны, остались только 3 башни в полуразрушенном состоянии. Все великолепие, которое сейчас видят туристы, — это потрясающе красивый и точный новодел. Но атмосфера Средневековья чувствуется по-настоящему.

Бонус: храм Пура Лемпуянг, Бали

Один из старейших храмов на острове. Как только ни называют это красивое место: «Дорога в рай», «Ворота в рай», и красота вокруг действительно райская. Фотографии там получаются просто потрясающие. В последнее время в инстаграме появилось много фото из храма на фоне традиционных балийских ворот и гладкого озера, которого нет. На самом деле это место выглядит так.

А озеро — это просто трюк с зеркалом. Кстати, чтобы получить фото с озером, нужно еще отстоять очередь и заплатить.